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27歲日本網紅YouTuber田澤梨乃（Yamato Rino）靠陪酒把業績做到驚人，今年，刷新六本木高級陪酒俱樂部「Jungle Tokyo」紀錄，日前卻因涉嫌持有21包古柯鹼，與交往中的28歲公司主管福本康太一起被捕；田澤梨乃被移送檢方時，沒想到她坐進警車後沒有反省，發現外頭媒體鏡頭正在拍，竟突然吐舌、眨眼，甚至伸手在臉旁擺Pose，整段移送畫面被她搞得像在拍YouTube，網友看完也都認為，她是在為了未來的頻道內容取材。田澤梨乃從警視廳原宿署被帶上警車，起初戴著口罩坐在後座，發現記者守在外頭後，她沒有刻意避開鏡頭，反而把手舉到臉旁做出俏皮動作；另一段畫面中，她甚至已經拉下口罩，直接對著窗外鏡頭吐舌、眨眼、手指戳酒窩裝可愛。在日本，一般嫌犯移送時多半低頭或遮臉，她卻一路把鏡頭當自拍機，連日本媒體都特別把「吐舌、眨眼」寫進標題，意外成為這起持毒案最新焦點。田澤梨乃涉嫌15日在東京都港區六本木住處，與男友上司福本康太共同持有約0.4公克古柯鹼，警方搜索住處後，又發現21個疑似裝有古柯鹼的袋子，並查扣10根被剪得又短、切口呈斜狀的吸管，其中部分還沾有白色粉末。田澤梨乃接受調查時承認毒品是2人一起使用，福本康太卻否認與自己有關，直接與她的說法切割；警方目前則根據現場查扣物品，持續調查2人是否曾在住處使用毒品。其實田澤梨乃被捕前5天才因「枕營業」登上話題，她10日與日本網紅三崎優太合作拍片，被問到女公關是否會透過陪睡換取業績時，大方坦承自己做過很多次；而她今年4月才剛靠生日月衝出2.3億日圓（約台幣4711萬元）營業額，雖然自認不太會喝酒，卻很會聊天、經營社群，也懂得讓客人把消費集中在生日月，把單月業績推上俱樂部新紀錄，沒想到風光紀錄才剛被翻出來，接著就因持毒被捕。田澤梨乃約19歲踏入日本夜生活圈，20歲左右開始在六本木酒店工作，新冠疫情期間轉往社群發展，以「Yamato Rino」名義經營X及YouTube，後來又回到歌舞伎町工作，曾拿下店內比賽第一名、完成3連霸。2024年她參加女公關選秀節目《LAST CALL最後召集令》進一步打開知名度，之後重返Jungle Tokyo，從破紀錄女公關一路做到知名網紅。