我是廣告 請繼續往下閱讀

一名60歲婦人發現亡夫生前將部分財產過戶給第三者，決定提告捍衛權益，卻因長期漏尿，連大聲理論都心存顧忌。醫師指出，漏尿不是產後或老化的必然結果，若已影響情緒表達、社交或運動，應及早接受評估，依尿失禁類型治療。顧家醫療台中分院院長李瑋涓表示，這名婦人罹患應力性尿失禁，只要情緒激動、腹部出力便可能漏尿。她在接受評估與治療後，症狀明顯改善，回診時笑稱，現在面對訴訟及與對方理論時，終於更有底氣。另一名42歲媽媽生完第二胎後，咳嗽、打噴嚏時開始漏尿，後來連跑步、跳繩也會滲漏。她一直認為「生過小孩都會這樣」，近10年沒有就醫；為避免異味或漏尿尷尬，每當孩子邀她運動便推辭，孩子甚至以為媽媽不會運動。後來接受骨盆底肌訓練後，她才能重新陪伴孩子活動。李瑋涓說，漏尿程度未必嚴重，卻可能讓女性為避免尷尬，逐漸減少社交、運動，甚至改變說話及表達情緒的方式。許多患者在一次次遷就症狀後，才發現生活選擇已受到限制。李瑋涓說，女性常見尿失禁主要分為應力性與急迫性兩類。應力性尿失禁多在咳嗽、打噴嚏、跑跳或腹部出力時發生，懷孕生產、年齡增長、停經、肥胖及長期咳嗽等，都可能使骨盆底肌群與尿道支撐力下降。急迫性尿失禁則常突然出現強烈尿意，可能來不及到廁所便失禁，須由醫師進一步判斷原因。至於治療方式需依類型、嚴重程度及個人狀況評估。李瑋涓指出，症狀較輕的應力性尿失禁，可先採骨盆底肌肉訓練，如凱格爾運動；部分患者可評估磁刺激等輔助方式。若改善有限，可再評估尿道中段吊帶手術或尿道填充劑注射。急迫性尿失禁則可從生活調整、膀胱訓練及藥物治療著手，必要時再評估神經電刺激或膀胱注射肉毒桿菌素。李瑋涓提醒，女性不必把漏尿視為理所當然，也不應因難以啟齒而長期忍耐。當症狀已影響工作、運動、社交或家庭互動時，應至泌尿專科接受評估，找出尿失禁類型後再選擇適合的治療方式。