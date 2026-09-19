2026年愛知・名古屋亞洲運動會將於今（19）日晚間舉行盛大的開幕式。然而，在昨日（18日）的選手村歡迎暨開村儀式上，卻爆發了運動部長李洋遭亞洲奧林匹克理事會（OCA）技術性阻擋進場的風波，導致儀式延宕逾一個半小時。此事件引發國內外媒體高度關注，這並非台灣代表團首次在國際大型賽會的開幕（或相關儀式）上遭遇突發狀況與政治干擾。
回顧過去歷史，中華隊在國際賽事開幕式上曾面臨過多次重大爭議。以下整理了四次備受矚目的開幕式風波。
1. 1960年羅馬奧運：「UNDER PROTEST」舉牌抗議
這堪稱台灣體育史上最具標誌性的抗議行動。當年因國際奧林匹克委員會的決議，代表團被禁止使用「中華民國」名稱，被迫以「Taiwan」或「Formosa」的名義參賽。
在與國際奧會溝通無效後，中華民國奧會決定於開幕典禮直接表達不滿。隊伍進場時，由走在最前方的時任總幹事林鴻坦，手持一張寫有「UNDER PROTEST」（抗議中）的白色橫幅，帶領代表團跟在「TAIWAN」的名牌後方入場。這是奧運史上極為罕見、直接在開幕式舉牌抗議大會名稱安排的事件。
2. 2017年台北世大運：國內抗議群眾阻擋選手進場
這是台灣主辦過層級最高的國際賽事，但開幕式當晚卻在場外爆發了國內反年金改革團體的激烈陳抗。
抗議群眾在小巨蛋周邊及會場外，擋住了各國選手前往台北田徑場的通道，導致進場環節嚴重中斷。自字母「C」（如加拿大）之後的參賽國家，出現了長達20至30分鐘「只有掌旗官進場，後方完全沒有選手跟隨」的空蕩尷尬畫面，令各國貴賓錯愕。最終，被堵在場外的各國選手，是跟著壓軸的地主台灣代表團，才得以一同進入會場，此事件也在當時引發了社會的強烈譴責。
3. 2022年北京冬奧：進場排序與「技術性缺席」風波
在兩岸政治緊繃的氛圍下，北京冬奧的大會進場排序以及中國官方媒體刻意使用「中國台北」的稱呼，引發了台灣方面對於國格被矮化的強烈疑慮。
賽前，台灣體育署原先以「航班延誤」與「防疫」為由，宣布代表團將不參加開閉幕式，外界普遍視此為技術性杯葛。然而，此舉隨即引來國際奧會（IOC）的強烈介入，連續發函要求所有國家奧會必須履行參加開閉幕式的義務。在國際奧會的施壓下，台灣代表團最終態度轉彎，恢復派員出席開幕式，並在日本與中國香港之間進場。
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1. 1960年羅馬奧運：「UNDER PROTEST」舉牌抗議
這堪稱台灣體育史上最具標誌性的抗議行動。當年因國際奧林匹克委員會的決議，代表團被禁止使用「中華民國」名稱，被迫以「Taiwan」或「Formosa」的名義參賽。
在與國際奧會溝通無效後，中華民國奧會決定於開幕典禮直接表達不滿。隊伍進場時，由走在最前方的時任總幹事林鴻坦，手持一張寫有「UNDER PROTEST」（抗議中）的白色橫幅，帶領代表團跟在「TAIWAN」的名牌後方入場。這是奧運史上極為罕見、直接在開幕式舉牌抗議大會名稱安排的事件。
2. 2017年台北世大運：國內抗議群眾阻擋選手進場
這是台灣主辦過層級最高的國際賽事，但開幕式當晚卻在場外爆發了國內反年金改革團體的激烈陳抗。
抗議群眾在小巨蛋周邊及會場外，擋住了各國選手前往台北田徑場的通道，導致進場環節嚴重中斷。自字母「C」（如加拿大）之後的參賽國家，出現了長達20至30分鐘「只有掌旗官進場，後方完全沒有選手跟隨」的空蕩尷尬畫面，令各國貴賓錯愕。最終，被堵在場外的各國選手，是跟著壓軸的地主台灣代表團，才得以一同進入會場，此事件也在當時引發了社會的強烈譴責。
3. 2022年北京冬奧：進場排序與「技術性缺席」風波
在兩岸政治緊繃的氛圍下，北京冬奧的大會進場排序以及中國官方媒體刻意使用「中國台北」的稱呼，引發了台灣方面對於國格被矮化的強烈疑慮。
賽前，台灣體育署原先以「航班延誤」與「防疫」為由，宣布代表團將不參加開閉幕式，外界普遍視此為技術性杯葛。然而，此舉隨即引來國際奧會（IOC）的強烈介入，連續發函要求所有國家奧會必須履行參加開閉幕式的義務。在國際奧會的施壓下，台灣代表團最終態度轉彎，恢復派員出席開幕式，並在日本與中國香港之間進場。
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