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台北市成淵高中國中部87名學生食用營養午餐後發生腹瀉，北市衛生局昨公布檢驗結果，檢出金黃色葡萄球菌腸毒素B，裁處廠商18萬元；教育局也祭出「全面解約處分」。台北市長蔣萬安今（19）日表示，要求衛生局持續擴大無預警抽查。對於許多家長願意自費吃營養午餐，他則表示免費營養午餐仍會全力推進。蔣萬安今早出席「客家後援會」成立大會，針對營養午餐驗出腸毒素一事，他說學校第一時間就啟動檢驗。昨天結果出爐，也依照《食安法》相關規定，且擴大全面預防性稽查，同時也要求成立單一窗口來積極協助。蔣萬安強調，他嚴格要求衛生局持續擴大無預警的抽查，包括團膳業者、學校廚房，還有供餐食材，全面進行查驗，從食材到供餐端，層層地把關，來確保所有孩子在校園的飲食安全。至於不少家長願意自費讓孩子吃午餐，蔣萬安則說，免費營養午餐是為所有育兒家庭，每年省下一筆支出，同時也是餐桌平權非常重要的一步。很多議員也有這個建議，所以在議會跨黨派議員支持推動下，明年會實現，北市府會全力推進。教育局昨表示，獲報第一時間立即勒令該廠商停止供餐；成淵國中部也已依規定終止契約，其他該廠商供餐國中部均已「全面預防性解約」，並輔導各校啟動備援供餐機制，保障師生用餐無虞。