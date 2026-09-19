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▲同一網紅再出手！竹筍「硫磺美白」內幕曝光（圖／截自抖音@漁獵齊哥）

▲同一網紅再出手！竹筍「硫磺美白」內幕曝光（圖／截自抖音@漁獵齊哥）

繼先前爆出震驚全中國的「甲醛白菜」事件後，中國食品安全問題再度亮起紅燈！這回主角換成竹筍，一名網紅近日踢爆廣東省清遠市存在用硫磺熏蒸竹筍的情況，消息一出立刻引發輿論譁然，當地相關部門也在18日證實影片內容屬實，宣布展開全面調查。綜合日媒報導，這回踢爆事件的網紅正是先前曾曝光「甲醛白菜」事件的中國知名網紅「玉溜齊哥」，這次他將矛頭轉向竹筍加工亂象。他親自拍下清遠市山區用硫磺燻蒸竹筍的實際畫面，並於18日將影片上傳至中國社群媒體，瞬間引爆網友關注與熱議。該名網紅更透露，自己特地取得這批遭硫磺熏蒸的竹筍並送驗檢測，結果驚人發現，竹筍中「二氧化硫含量竟高出標準數十倍、甚至超過一百倍以上」，數字之誇張讓外界直呼不敢置信。根據該網紅說法，一般硫磺熏蒸做法，是在密閉空間內燃燒硫磺，藉此產生大量二氧化硫充滿整個空間，再將待處理物品置入其中進行熏蒸。而這次遭爆料的業者，正是利用這套手法來熏蒸竹筍，藉此達到延長保鮮期限、同時讓竹筍顏色更加白皙的效果，藉以提升賣相、吸引消費者購買。值得注意的是，日本在製作柿餅時，其實也會採用類似的硫磺熏蒸技術，但日方依據《食品衛生法》，對殘留量訂有嚴格上限規範，並非毫無限制地使用。不過根據中國媒體報導，中國現行食品安全標準明文規定，新鮮蔬菜禁止使用硫磺熏蒸方式處理，即便是針對竹筍乾這類乾貨產品，對於二氧化硫殘留量同樣訂有明確上限，規定每公斤不得超過0.2公克。然而，這名網紅送驗的竹筍乾檢測結果卻顯示，其二氧化硫含量竟高達每公斤4.86公克，換算下來已超出法定標準逾24倍之多，數據之驚人，也讓外界高度質疑當地食品加工業者是否長期漠視食安規範，恐怕已非單一個案。目前清遠市相關部門已表態將查扣涉案的「非法加工產品」，並進一步追查相關分銷通路，當地警方也已同步展開調查，後續處理結果備受各界關注。