差點就沒有現在的是枝裕和，也差點沒人拍真人版《驀然回首》！日本名導是枝裕和今（19）日帶著出口夏希、蒔田彩珠來台宣傳電影，聊到片中藤野曾因認為自己才能不足，一度放棄最喜歡的漫畫，3人也被問到小時候有沒有曾經熱衷、最後卻半途而廢的事，沒想到是枝裕和自爆國一時曾被同學慫恿買吉他，結果光是一個「F和弦」就把他打敗，他笑說如果當年成功跨過這道門檻，人生可能完全不同，「說不定我就成為音樂家，今天是以音樂人的身分來參加活動。」幸好當年手指按不下去，影迷才能看到這位坎城名導的優質作品。
是枝裕和差點不能當導演 國一彈吉他被F和弦打敗
被問到「小時候曾經有興趣嘗試，但後來放棄的事情」，出口夏希笑說小時候只顧著玩，沒有特別熱衷什麼，唯一印象深刻的是因為不會游泳，在游泳池覺得很丟臉，還主動拜託爸爸帶她去學，結果最後依舊沒學會，乾脆放棄；蒔田彩珠則從5歲開始學舞，前後撐了整整6年，最後覺得自己好像真的沒有這方面的才能，才決定停下來。
是枝裕和就自爆：「我國一被同學慫恿買吉他，然後開始學，但我按不到F弦很受挫，我學吉他能否按到F是個門檻，若按得下去就能走向不同人生。」他邊說邊比出按弦動作，記者就說：「好險你沒按下去！不然就看不到《驀然回首》了！」導演就笑回：「說不定我就成為音樂家，今天是以音樂人的身分來參加活動！」
拍攝《驀然回首》期間，蒔田彩珠爆料每到午餐餐車出現，是枝裕和總是站在最前面，導演原本還正經解釋自己只是想向師傅道謝、順便看看當天拉麵和配料有幾種，好回頭告訴大家，出口夏希立刻拆台：「是這樣嗎？我印象中導演平常都走很慢，但餐車來的時候都走很快。」讓現場笑成一片。
逗趣的是，大家被問到如果像電影中的藤野、京本一樣拿到10萬日圓獎金會買什麼，是枝裕和更直接回：「不買吉他，買餐車！」
是枝裕和追隨侯孝賢 也感謝台灣出手救熊本
談到演員這條路上，有沒有跟藤野一樣想超越的人，是枝裕和說自己拍電影至今，沒有特別想超越誰，但如果要說一直追著哪個人的背影前進，他選的是台灣名導侯孝賢，「不是因為今天人在台灣才這樣說。」他還拿出手機老準備好秀照片，給大家看看自己親自拍攝、收藏的侯孝賢背影照，裡面甚至不只一張。
多次造訪台灣的他也透露，自己很喜歡南台灣，父親的出生地就在高雄；更特別提到今年7月熊本大地震發生後，知道台灣曾提供許多援助、捐款，日本電視都大量報導這件事，因此想趁著這次來台，親口向台灣說聲謝謝。
《驀然回首》改編自《鏈鋸人》作者藤本樹2021年推出的同名單篇漫畫，故事描寫擅長畫四格漫畫的藤野，遇見擁有驚人畫功、卻長期足不出戶的京本，原本截然不同的2個女孩因漫畫相識，從競爭走向並肩創作，也因此改變彼此人生。作品繼2024年推出動畫電影後，再由是枝裕和搬上大銀幕拍成真人版，出口夏希、蒔田彩珠分別飾演藤野與京本，菅田將暉也驚喜參演，真人版《驀然回首》已於9月11日在台上映。
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被問到「小時候曾經有興趣嘗試，但後來放棄的事情」，出口夏希笑說小時候只顧著玩，沒有特別熱衷什麼，唯一印象深刻的是因為不會游泳，在游泳池覺得很丟臉，還主動拜託爸爸帶她去學，結果最後依舊沒學會，乾脆放棄；蒔田彩珠則從5歲開始學舞，前後撐了整整6年，最後覺得自己好像真的沒有這方面的才能，才決定停下來。
是枝裕和就自爆：「我國一被同學慫恿買吉他，然後開始學，但我按不到F弦很受挫，我學吉他能否按到F是個門檻，若按得下去就能走向不同人生。」他邊說邊比出按弦動作，記者就說：「好險你沒按下去！不然就看不到《驀然回首》了！」導演就笑回：「說不定我就成為音樂家，今天是以音樂人的身分來參加活動！」
拍攝《驀然回首》期間，蒔田彩珠爆料每到午餐餐車出現，是枝裕和總是站在最前面，導演原本還正經解釋自己只是想向師傅道謝、順便看看當天拉麵和配料有幾種，好回頭告訴大家，出口夏希立刻拆台：「是這樣嗎？我印象中導演平常都走很慢，但餐車來的時候都走很快。」讓現場笑成一片。
逗趣的是，大家被問到如果像電影中的藤野、京本一樣拿到10萬日圓獎金會買什麼，是枝裕和更直接回：「不買吉他，買餐車！」
是枝裕和追隨侯孝賢 也感謝台灣出手救熊本
談到演員這條路上，有沒有跟藤野一樣想超越的人，是枝裕和說自己拍電影至今，沒有特別想超越誰，但如果要說一直追著哪個人的背影前進，他選的是台灣名導侯孝賢，「不是因為今天人在台灣才這樣說。」他還拿出手機老準備好秀照片，給大家看看自己親自拍攝、收藏的侯孝賢背影照，裡面甚至不只一張。
多次造訪台灣的他也透露，自己很喜歡南台灣，父親的出生地就在高雄；更特別提到今年7月熊本大地震發生後，知道台灣曾提供許多援助、捐款，日本電視都大量報導這件事，因此想趁著這次來台，親口向台灣說聲謝謝。
《驀然回首》改編自《鏈鋸人》作者藤本樹2021年推出的同名單篇漫畫，故事描寫擅長畫四格漫畫的藤野，遇見擁有驚人畫功、卻長期足不出戶的京本，原本截然不同的2個女孩因漫畫相識，從競爭走向並肩創作，也因此改變彼此人生。作品繼2024年推出動畫電影後，再由是枝裕和搬上大銀幕拍成真人版，出口夏希、蒔田彩珠分別飾演藤野與京本，菅田將暉也驚喜參演，真人版《驀然回首》已於9月11日在台上映。