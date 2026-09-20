2026年文藝復興事件再加一，2000年代宅文化兩大代表人物同框，《涼宮春日》官方近日公開與虛擬歌手「初音未來」Special Collaboration 第一彈視覺圖，由《涼宮春日》系列原作插畫家伊東雜音親自操刀，初音未來與涼宮春日直接「交換衣服」，初音換上北高校服與春日招牌髮箍，春日則穿上初音未來經典造型、背起吉他，讓不少老粉絲瞬間夢回2000年代。官方也強調這只是合作「第一彈」，後續企劃仍將陸續公開。
初音未來、涼宮春日互換衣服！伊東雜音親自畫
《涼宮春日》官方早在8月26日就宣布「初音未來×涼宮春日 Special Collaboration」正式啟動，並引用 SOS 團名稱中的經典概念，表示將展開「為了讓世界更加熱鬧的新企劃」，不過當時並未公開究竟會推出歌曲、商品還是活動。直到近日，官方終於端出第一彈內容，就是由伊東雜音繪製的全新合作視覺。
視覺圖直接玩起「交換穿搭」，初音未來穿上《涼宮春日》系列熟悉的北高水手制服，胸前繫著紅色緞帶，頭上則戴起春日招牌髮箍；另一邊的春日換穿初音未來代表性的灰黑、青綠配色服裝，雙方招牌元素混在一起，一眼就能認出兩個角色。
兩大「20週年」撞在一起 2000年代宅文化回憶殺
這次合作的時間點也相當巧。《涼宮春日的憂鬱》電視動畫於2006年首播，2026年正好迎來動畫20週年；初音未來則於2007年推出，將在2027年迎接20週年。兩者走紅時間僅相差約一年，也都與當年的網路影片、音樂、MAD、舞蹈及二次創作文化高度連動。
尤其《涼宮春日的憂鬱》的〈晴天愉快〉舞蹈曾在網路掀起大量模仿熱潮，初音未來隨後也成為 NICONICO 等影音平台的重要創作象徵，如今兩大2000年代代表IP正式同框，對一路看著兩者走紅的粉絲來說格外有「時代交會」的味道。
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《涼宮春日》官方早在8月26日就宣布「初音未來×涼宮春日 Special Collaboration」正式啟動，並引用 SOS 團名稱中的經典概念，表示將展開「為了讓世界更加熱鬧的新企劃」，不過當時並未公開究竟會推出歌曲、商品還是活動。直到近日，官方終於端出第一彈內容，就是由伊東雜音繪製的全新合作視覺。
視覺圖直接玩起「交換穿搭」，初音未來穿上《涼宮春日》系列熟悉的北高水手制服，胸前繫著紅色緞帶，頭上則戴起春日招牌髮箍；另一邊的春日換穿初音未來代表性的灰黑、青綠配色服裝，雙方招牌元素混在一起，一眼就能認出兩個角色。
這次合作的時間點也相當巧。《涼宮春日的憂鬱》電視動畫於2006年首播，2026年正好迎來動畫20週年；初音未來則於2007年推出，將在2027年迎接20週年。兩者走紅時間僅相差約一年，也都與當年的網路影片、音樂、MAD、舞蹈及二次創作文化高度連動。
尤其《涼宮春日的憂鬱》的〈晴天愉快〉舞蹈曾在網路掀起大量模仿熱潮，初音未來隨後也成為 NICONICO 等影音平台的重要創作象徵，如今兩大2000年代代表IP正式同框，對一路看著兩者走紅的粉絲來說格外有「時代交會」的味道。