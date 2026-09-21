我是廣告 請繼續往下閱讀

新加坡一宗涉及30億星幣（折合新台幣約750億）的洗錢案查扣品，20日舉行首場拍賣，超過300件高奢精品全數拍出，其中一個Louis Vuitton與日本已故藝術家草間彌生（Yayoi Kusama）合作的「南瓜包」尤其搶手，原先估價約1.2萬至1.6萬星幣，最終竟以8.7萬星幣成交，飆升逾5倍。綜合《CNA》、《聯合早報》等星媒報導，這場拍賣由星國拍賣行「Hotlotz Pte Ltd」操刀，於20日晚間結束首輪競標，337件精品全部找到買家，總成交金額約111.5萬星幣，比拍賣前的最高估價高出約54%。其中最受矚目的，就是Louis Vuitton與草間彌生合作推出的南瓜造型限量包，最終以8.7萬星幣落槌，42名競標者在最後時刻瘋狂出價。另一件搶手精品則是Chrome Hearts鑽石十字架項鍊，當初最高估價僅約1500星幣，最後以約1.1萬成交，同樣大幅超出預期。這些精品原本是新加坡史上最大宗洗錢案的查扣品。2023年，新加坡警方偵破涉及外籍人士的跨國洗錢案，查扣現金、房產、名錶、珠寶、名牌包等大量資產，總價值超過30億星幣。當局將部分資產陸續處分，這次的精品拍賣只是第一波，相關拍賣預計會持續至2027年5月。當年被犯罪集團用來炫富的奢侈品，如今經由新加坡政府公開拍賣，轉手成為市場上的搶手貨，成交所得也上繳國庫。對市場而言，這批精品的特殊來源，反而沒有澆熄買家的興趣。