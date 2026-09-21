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韓國女星IU今年出道18年，特別重映演唱會電影，她昨（20）日出席影廳映後活動與粉絲見面，意外公開保持身材的菜單，就是把橄欖油淋在2顆水煮蛋上一起吃，但粉絲聽完哀號偶像吃太少，因為她5年前的「極端飲食菜單」非常嚇人，早餐只吃蘋果、午餐只吃地瓜，晚餐喝蛋白飲，IU就說：「現在如果這樣吃，我連一首歌都唱不完。」並再次推薦新食譜，「一整天都不會餓」。IU於20日出席電影《IU CONCERT : The Golden Hour》與《IU CONCERT：THE WINNING》映後活動，當天有粉絲在台下問她：「今天晚餐要吃什麼？」她說：「我嗎？不知道耶，可能就只吃水煮蛋吧。」台下立刻傳出一片哀號。看到粉絲一臉心疼，IU解釋這樣吃真的很有飽足感，「2顆水煮蛋淋上橄欖油一起吃，一整天都不會餓。」粉絲一臉難以置信，IU又推薦大家：「可以試著吃吃看，橄欖油很重要。我覺得攝取一點脂肪很重要。早上這樣吃的話，一整天都不會餓。」IU曾在2021年上節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》透露，過去的飲食方式是早餐吃1顆蘋果、午餐吃2條地瓜或2根香蕉，晚餐則喝蛋白質補充飲品；她現在承認這樣的吃法太極端，不過那已經是20歲出頭時的事，「20歲出頭那時候，我以為這樣吃完全沒有問題。」接著又解釋：「當時我真的非常年輕，而且也只有短短實行3、4天而已。」IU知道這份菜單直到現在仍在網路上流傳，因此提醒大家千萬不要隨便照著做，她說：「現在如果這樣吃，我連一首歌都唱不完。」還強調如果認為藝人每天都這樣吃，而且身體還不會出問題，這種想法其實有點危險，「我現在絕對不會這樣吃！」。