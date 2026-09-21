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2026中秋烤肉食材大洗牌！牛肉登冠軍、雞肉狂升2名

2026中秋烤肉食材前10名一次看

No.1 牛肉

▲牛肉今年登上中秋節烤肉食材排行榜第1名。（圖／記者葉盛耀攝）

No.2 豬肉

No.3 雞肉

No.4 加工肉品

No.5 蝦、貝類

No.6 頭足類海鮮及烤魚

No.7 吐司

No.8 蔬果類

▲玉米、櫛瓜等蔬果，以及香菇、杏鮑菇等菇類也在中秋節烤肉食材榜上有名。（圖／記者徐銘穗攝）

No.9 菇類

No.10 根莖類

中秋節即將在25日到來，為了應景許多人準備烤肉活動。而《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》重新盤點2026年十大烤肉食材，與2024年榜單相比，排名出現明顯變化。首先，牛肉以3萬2676筆網路聲量拿下冠軍，從2024年的第2名再往上爬；豬肉緊追在後，雞肉更從第5名躍升第3名，成為本次榜單黑馬，至於香腸等加工肉品則爆冷門排在第4名。2026中秋烤肉食材排行曝光，牛肉今年登上第1名，豬肉維持經典地位，雞肉排名則明顯上升；海鮮方面，蝦貝與頭足類、烤魚持續受到喜愛。玉米、櫛瓜等蔬果，以及香菇、杏鮑菇等菇類也榜上有名，吐司與地瓜、南瓜等根莖類則負責增加飽足與口感變化。今年第一名由牛肉拿下，網路聲量達3萬2676筆，較2024年的第2名再往前一位。牛肉經炭火燒烤後香氣濃郁，油花豐富的部位更能帶出焦香與肉汁，不論薄切肉片或厚切牛排都適合中秋聚餐，成為今年最受矚目的烤肉食材。豬肉穩居第2名，從基本豬肉片、五花肉，到松阪豬都各有支持者。除了能直接燒烤，也能搭配生菜、蒜片、泡菜、吐司或蔬菜一起吃，加上價格與接受度較高，適合一次準備多人份，成為烤肉桌上的經典主角。雞肉今年拿下第3名，2024年還排在第5名，這次一口氣上升2名。雞翅、雞腿、雞胸甚至雞屁股都有擁護者，吃法變化多元，不過帶骨部位較難掌握火候，也讓不少網友認為雞肉是「又愛又恨」的烤肉食材。香腸、培根、熱狗等加工肉品排名第4，雖然高溫燒烤可能產生健康疑慮，卻仍是許多人心中的台式烤肉必備。2024年加工食品也曾以4萬1412筆聲量拿下第5名，香腸更因烤法與火候經常成為網友討論焦點。蝦子與貝類排名第5，白蝦、草蝦、泰國蝦、明蝦各有支持者，撒點海鹽直接烤就能吃。蛤蜊則適合搭配薑絲、米酒以鋁箔紙燜烤，鮮甜湯汁十足，成為不少海鮮控中秋烤肉的固定班底。花枝、小卷、透抽、中卷、軟絲、魷魚，以及秋刀魚、吳郭魚、柳葉魚等，今年排名第6。頭足類烤後Q彈鮮甜，烤魚則能帶來焦香與細嫩口感，肉類吃多時換上海鮮，也能讓味蕾轉換節奏。吐司排名第7，看似普通卻是許多人心中的必備食材。烤到金黃後可直接吃，也能夾入肉片、生菜、起司或泡菜，增加飽足感並中和肉類油膩。不過吐司容易烤焦，火力與翻面時機仍要特別留意。絲瓜、玉米、玉米筍、青椒、甜椒、櫛瓜、四季豆等蔬果類排名第8，除了替烤網增加色彩，也能帶來清甜口感。玉米焦香、櫛瓜多汁，絲瓜還能搭配蛤蜊、金針菇一起用鋁箔紙燜烤，都是熱門選擇。香菇、杏鮑菇、金針菇、鴻喜菇等菇類拿下第9名，含水量高、風味百搭，對烤肉新手相對友善。菇類也能搭配肉品一起吃，增加膳食纖維與口感，替滿桌重口味食材帶來清爽變化。南瓜、地瓜、馬鈴薯等根莖類排名第10，雖然不是最搶眼的主角，卻具備耐烤、飽足等優點。切塊直接烤或用鋁箔紙包起來慢慢加熱，都能帶出鬆軟口感與自然甜味，適合當作肉品、海鮮之外的另一種選擇。