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豆干、甜椒等被驗出違規 北市衛生局：已下架

▲食藥署聯合地方衛生局進行「肉類加工食品製造業稽查專案計畫」，稽查發現多家業者有逾期食品。（圖／食藥署提供）

食藥署稽查肉類 6家存放過期食品

中秋烤肉要留意食材是否合乎標準！北市衛生局今（21）日針對月餅、糕餅店、烘焙專賣店、傳統市場等進行抽驗；總計抽驗81件、結果4件產品不符規定，包括1件「豆干」產品檢出苯甲酸超標及過氧化氫、還有甜椒和青椒則驗出農藥不合格。衛生局依規定移請來源所轄衛生局處辦。食藥署則聯合地方衛生局進行肉品相關稽查，發現有多家業者存放逾期食品。為保障民眾中秋佳節外出聚餐及自行烹調食品安全，北市衛生局至台北市月餅製造業、糕餅店、烘焙專賣店、傳統市場、超商、超市、量販店及餐飲店家等處所執行中秋節相關產品及應景食品抽驗，總計抽驗81件，檢驗結果4件產品不符規定，其餘均符合規定，合格率95%。衛生局提到，抽樣81件中秋節應景食品，包含35件烘焙相關食品、44件常見烤肉用應景食材，包括肉品、海鮮、蔬菜、加工煉製品、豆干、吐司、麻糬等、2件烤肉調味醬等。檢驗發現4件產品不合格，台北士林區的「華榮街攤販集中場-麻辣絕味滷（絕味滷）」豆干驗出苯甲酸2.4g／kg、檢出過氧化氫。北市衛生局已令販售場所下架違規產品，也因來源商在桃園，將移請桃園市衛生局，依違反食品安全衛生管理法，可處分業者新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。另外，台北市萬華區的聰明素食批發行（聰明食品總匯）驗出苯甲酸超標，因業者無法提供確切來源，妨礙後續源頭追蹤查核，衛生局依違反食安法處分責任廠商新台幣3萬元罰鍰。而台北萬華的「環南市場蔬菜區-294號蔬菜攤」因甜椒被驗出殺菌劑超標，已令販售場所下架違規產品。而來源為「南投縣仁愛鄉農會」，移請南投縣衛生局依食安法可處新台幣6萬以上、2億元以下罰鍰。台北市內湖區的「三兄弟蔬果」則是青椒被驗出殺菌劑因滅汀超標，因來源為新北市三重果菜批發市場，除了令販售場所下架違規產品，並移請新北市衛生局依食安法可處分業者新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。北市衛生局再次提醒，消費者於選購月餅、禮盒或生鮮肉品、水產品、蔬果及其他烤肉用之應景食品時，除了選擇信譽良好店家購買外，儘量選擇有完整包裝及清楚標示產品。而食藥署也聯合地方衛生局進行「肉類加工食品製造業稽查專案計畫」，有6家業者被查獲貯存逾其食品，包括業者為台南「嘉升食品有限公司學甲廠」被查獲三角骨、香香雞等已經存放逾期，甚至有一款「三角骨（熟）」（有效日期：2021.12.07）；共有8件貯存產品逾有效日期，經衛生局裁處6萬在案。業者台南「富洋企業有限公司永康廠」則因GHP不符合規定、未依規定電子申報追溯追蹤資料及查獲貯存產品5件逾有效日期，經台南衛生局依食安法裁處21萬元在案。桃園「智揚食品股份有限公司」則因食品業者登錄、GHP、HACCP不符合規定及未依規定建立追溯追蹤系統，經桃園市政府衛生 局依違反食安法裁處46萬元在案。食藥署呼籲，業者應遵守食安法相關規定並落實自主管理措施，倘經查獲不符合GHP準則、HACCP準則或食品及相關產品追溯追蹤管理辦法規定且經複查不合格者，將依違反食安法第8條及第9條規定，分別以食安法第44條規定處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；或以第48條規定處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。另外，若於作業場所查獲逾期食品，將依違反食安法第15條規定，以同法第44條規定處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。