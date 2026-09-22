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▲川越鈴子的右手現在負荷不了高強度工作，但她還是很熱愛料理。（圖／川越鈴子IG@kawagoeniko）

日本人氣AV女優川越鈴子（川越にこ）擁有甜美外型與火辣身材，在AV界有「暗黑廚神」的封號，因為她在出道前，是一名真的持有專業執照的義大利料理廚師，甚至曾奪下飯店員工內部的MVP殊榮。不料她因一場車禍導致右手神經麻痺、連菜刀都拿不了，廚師夢幾乎碎裂，在她絕望之際，卻意外被星探挖掘，轉行當起AV女優，讓她聲名大噪，走上自己完全沒想過的人生道路。川越鈴子近日接受日媒《週刊文春》專訪，透露自己從料理專科學校畢業後，進入婚宴飯店工作。當時還是新人的她表現相當突出，不僅是年輕員工中首位拿下MVP的人，月薪更逼近30萬日圓（約合台幣6.5萬元），前途一片看好。連同儕都忍不住誇讚：「最拚的人果然就是妳吧。」但就在她事業正要起飛之際，命運卻給了殘酷打擊。川越騎腳踏車時遭遇交通事故，右手遭汽車夾住，導致神經麻痺，「整隻手變得無法使用。」對每天必須掌勺、持刀的廚師來說，這無疑是被宣判職涯死刑。更雪上加霜的是，職場的人情冷暖隨之而來，前輩不僅不同情她，還在私下笑她：「明明是MVP，結果根本派不上用場」。在這種身心受創的雙重打擊下，川越坦言自己一度患上嚴重憂鬱症，甚至站在開放式廚房工作時，會不停自言自語：「很痛苦吧、很難受吧，會沒事的吧？」連主廚都注意到她的異常，並警告她「妳這樣上班很危險」。為了尋求心靈平靜，川越鈴子某天前往伊勢神宮參拜沉澱。她形容當時就像有什麼附著在身上的東西掉下來，內心的負擔與壓力突然一下子全部都消失了。回到東京後不久，川越就在下著雨的澀谷街頭突然被星探搭訕，意外開啟了轉行進入成人影視圈的契機。川越透露，簽約時經紀公司並未先問三圍，而是花了大量時間說明法律規定，讓她覺得很有安全感，也因此她強調，自己決定轉行成為女優並非一時衝動，背後其實鎖定「知名度、資金、人脈」3大目標，她將女優職涯視為累積資源的管道，希望能藉此實現自己開餐廳的夢想。川越也分享她的走紅策略，她出道第1年故意隱藏自己會廚藝一事，直到1週年活動上，她獨自製作200人份餐點，震撼外界，才讓粉絲開始關注這名「暗黑廚神」。除了廚師執照外，川越鈴子也積極進修，還考取了蔬菜侍酒師、食品協調員等12項專業執照，一邊從事女優工作，一邊擔任餐廳菜單開發人員，甚至還開班授課分享料理經驗，人生持續朝更好的方向邁進。