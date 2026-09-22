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全國近四週共70起腹瀉群聚 餐飲旅宿業最多

適逢中秋節將至，疾管署根據監測資料顯示，9月13日至9月19日單週腹瀉門急診就診12萬6419人次；而全國近4週共接獲70起腹瀉群聚通報案件，發生場所以餐飲旅宿業最多。疾管署副署長林明誠表示，根據監測資料顯示，第37週（9月13日至9月19日）腹瀉門急診就診12萬6419人次，與前一週（9月6日至9月12日）12萬8026人次持平。疾管署指出，全國近四週共接獲70起腹瀉群聚通報案件，發生場所以「餐飲旅宿業」最多；其中病原體檢驗陽性案件計28起，病毒類病原占89.3%、25起，均為檢出諾羅病毒，細菌類病原占10.7%、3起；檢出金黃色葡萄球菌2起及沙門氏桿菌1起；另8月份諾羅病毒分型結果顯示，GII.17為主要的流行型別，占約34.2%。疾管署提醒民眾與親友烤肉、聚餐時，應注意飲食安全，避免生食生飲，食材澈底烤熟或煮熟後再食用，注意生熟食的器具要分開以免交叉污染，並落實正確勤洗手、有症狀戴口罩及生病在家休息等，以降低腸道傳染病感染或傳播的風險。中秋連續假期期間，民眾多有聚餐或出遊烤肉行程，無論是聚餐或烤肉，皆應確保食材新鮮、生熟食分開處理避免交叉污染、避免食用未充分加熱的食材，並務必於如廁後、進食或準備食物前以肥皂勤洗手。如有疑似症狀，應避免處理食材，儘速就醫及在家休息，並注意補充水分、電解質及營養，如需外出者，應戴口罩，並做好手部衛生，避免傳染給他人。