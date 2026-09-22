男神高以翔（本名曹志翔）在2019年11月27日凌晨於中國錄製綜藝節目，不幸發生心源性猝死意外，享年35歲，今（22）日是他42歲冥誕，大哥、二哥和媽媽等親朋好友齊聚吃飯，遙祭已經離開7年的高以翔，跟他說「Happy birthday」，令粉絲動容。
高以翔冥誕家人聚餐 老友：Happy birthday
高以翔的老友Ben（周台政）在IG分享一張聚餐的照片，並標記高以翔的帳號，寫下「Happy birthday」，照片中，高以翔的大哥曹志傑、二哥高宇橋（本名曹志凱）和媽媽等親友相約吃烤肉，同時思念英年早逝的高以翔。
高以翔和好友搭高鐵 男神蹲在玄關講電話
Ben先前在社群平台分享兩張存在手機裡10幾年的照片，時間背景在2015年，他回憶唯一一次和高以翔一起搭高鐵，就是那次從桃園搭到台北辦事，期間大約15分鐘，高以翔離開座位到玄關通道講電話，照片中，高以翔戴著毛帽，沒有任何偽裝，整個人蹲下來講手機，隨興的模樣被Ben隨手拍下。
憶起好兄弟，Ben笑說：「他講電話超級小聲，講了兩秒看著我比了中指又繼續講，我很珍惜這樣的時間，雖然說他是明星，但我跟他相處還是可以像我們以前一樣，開著車去公園、去轟趴，所以他是沒有那個架子的。」
高以翔凌晨錄影突倒地 緊急送醫搶救仍不治
2019年11月27日凌晨，高以翔在中國寧波錄製浙江衛視的實境節目《追我吧》時，在奔跑和闖關環節中突然倒地昏迷，經緊急送醫搶救後宣告不治，享年35歲，死因為突發心因性猝死，這起事件震驚兩岸三地演藝圈，並引發社會大眾和媒體對高強度綜藝節目錄製安全、藝人過勞問題及現場急救機制的廣泛檢討與關注。
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高以翔的老友Ben（周台政）在IG分享一張聚餐的照片，並標記高以翔的帳號，寫下「Happy birthday」，照片中，高以翔的大哥曹志傑、二哥高宇橋（本名曹志凱）和媽媽等親友相約吃烤肉，同時思念英年早逝的高以翔。
Ben先前在社群平台分享兩張存在手機裡10幾年的照片，時間背景在2015年，他回憶唯一一次和高以翔一起搭高鐵，就是那次從桃園搭到台北辦事，期間大約15分鐘，高以翔離開座位到玄關通道講電話，照片中，高以翔戴著毛帽，沒有任何偽裝，整個人蹲下來講手機，隨興的模樣被Ben隨手拍下。
憶起好兄弟，Ben笑說：「他講電話超級小聲，講了兩秒看著我比了中指又繼續講，我很珍惜這樣的時間，雖然說他是明星，但我跟他相處還是可以像我們以前一樣，開著車去公園、去轟趴，所以他是沒有那個架子的。」
高以翔凌晨錄影突倒地 緊急送醫搶救仍不治
2019年11月27日凌晨，高以翔在中國寧波錄製浙江衛視的實境節目《追我吧》時，在奔跑和闖關環節中突然倒地昏迷，經緊急送醫搶救後宣告不治，享年35歲，死因為突發心因性猝死，這起事件震驚兩岸三地演藝圈，並引發社會大眾和媒體對高強度綜藝節目錄製安全、藝人過勞問題及現場急救機制的廣泛檢討與關注。