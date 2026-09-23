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▲「祥鶴樓」特別留用原有廚師團隊與服務班底，經典菜色也盡可能完整保留。包括香氣濃郁的「清蒸臭豆腐」等。（圖／記者陳美嘉攝）

▲除了「守住老味道」，祥鶴樓也邀請國宴主廚進駐坐鎮，在原有江浙菜基礎上加入港式料理與新鮮海鮮，並推出「熗蟹」、「蜜汁火腿」、「避風塘臭豆腐」等新菜色。（圖／記者陳美嘉攝）

▲楊政城(左一)指出，祥鶴樓希望做的不只是「老店新開」，而是讓曾經在這裡留下回憶的人，還能回來吃到熟悉的味道。（圖／記者陳美嘉攝）

承載高雄人一甲子美食記憶的老字號江浙菜餐廳「祥鈺樓」已正式熄燈，「PK褲子大王」董事長楊政城因不捨老店就此走入歷史，決定接手經營，選在原址重新出發，更名為「祥鶴樓港式海鮮餐廳」。楊政城指出，祥鶴樓希望做的不只是「老店新開」，而是讓曾經在這裡留下回憶的人，還能回來吃到熟悉的味道；同時透過菜色與服務的持續創新，讓年輕世代也願意走進餐廳，認識這份屬於高雄的老滋味。楊政城表示，為了讓老顧客一走進餐廳，就能找回記憶中的熟悉滋味，祥鶴樓特別留用原有廚師團隊與服務班底，經典菜色也盡可能完整保留。包括外酥內軟的「手工蔥油餅」、香氣濃郁的「清蒸臭豆腐」、大火快炒的「韭黃清炒鱔糊」，以及紅燒下巴、東坡肉、北京烤鴨等老饕熟悉的拿手菜，都將繼續端上餐桌。除了「守住老味道」，祥鶴樓也邀請國宴主廚進駐坐鎮，在原有江浙菜基礎上加入港式料理與新鮮海鮮，並推出「熗蟹」、「蜜汁火腿」、「避風塘臭豆腐」等新菜色。其中，「避風塘臭豆腐」將老店經典臭豆腐以港式避風塘料理手法重新演繹，讓熟悉的傳統食材展現全新風貌；搭配熗蟹、蜜汁火腿等特色料理，從「保存老味道」進一步走向「老菜新作」，讓老饕吃得到回憶，也讓年輕世代找到新的驚喜。值得一提的是，「PK褲子大王」董事長楊政城，過去以令人印象深刻的經典廣告文案「再大的鳥都裝得下」打開品牌知名度；之後跨足旅宿產業，又打造「鳥巢商旅」。如今接手老字號餐廳，並將「祥鈺樓」更名為「祥鶴樓」，企業發展一路與「鳥」結下特殊緣分，也成為這次老店重生過程中的趣味話題。為慶祝重新營運，也希望找回曾經與祥鈺樓共同走過歲月的老顧客，祥鶴樓特別推出「老顧客回娘家」活動。即日起至10月31日止，凡過去曾在「祥鈺樓」用餐並保存當年用餐照片的顧客，只要至祥鶴樓出示珍藏舊照，並同意授權店家將照片展示於餐廳「回憶形象牆」，即可於現場免費享用祥鶴樓經典招牌手工蔥油餅及清蒸臭豆腐各一份，每桌限招待一份。