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▲台北市25坪以下小宅近一年房價漲幅前5名統計，中正區以11%增幅大幅領先大安區與萬華區。（圖／中信房屋提供）

不是大家以為的大安區！台北市小宅「增值冠軍」由中正區強勢拿下。最新實價登錄統計，近一年台北市 25 坪以下小宅房價，由「中正區」以年增 11% 奪冠，平均單價逼近 120 萬元。房仲業者指出，中正區擁有明星學區加持，不少家長為了讓孩子擠進名校，寧可豪砸近 2 千萬元卡位；不過專家也提醒，購買小宅有貸款成數與實際空間等三大隱憂需特別注意。隨著小家庭、單身族群不斷增加，低總價的小宅產品越來越受矚目。中信房屋研展室彙整實價登錄資料，統計近一年台北市各行政區 25 坪以下小宅產品房價漲幅。結果顯示，中正區以 11% 的年增幅居冠，平均單價從每坪 106.8 萬元攀升至 118.6 萬元；其後依序為大安區（5.5%）、萬華區（5%）、士林區（4.1%）與松山區（2.7%）。中信房屋研展室副理莊思敏指出，台北市房價高高在上，低總價小宅成為替代選項，具備交通與商圈優勢的區域，價格更具韌性。莊思敏分析，中正、大安、松山是台北市核心精華區，房價處於天花板級別，預算有限的購屋族便會透過縮小坪數來壓低總價，換取黃金門牌。至於士林、萬華則受惠於北士科、捷運萬大線等建設題材，帶動交易量能。中信房屋東門永康加盟店店長陳政燕進一步補充，中正區不僅生活機能完善，中正國中更是備受矚目的明星學區。以周邊的「中正香榭」、「中正模範生」等社區為例，即使每坪單價高達 150 至 170 萬元，套房總價約 1,900 至 2,000 萬元，對想設籍入學的學生家長仍極具吸引力。雖然小宅具備低總價、易入手的優勢，但莊思敏提醒，購買前仍有三大「眉角」需特別留意。首先是「貸款成數」，銀行對套房產品的貸款條件通常較嚴格，購屋民眾可能需準備較高比例的自備款；其次是「實際面積」，小宅扣除公設比後使用空間有限，建議親自走訪檢視採光、通風與收納配置是否符合需求；最後是「學區資格」，若購屋目的是為了設籍，務必事前確認學區劃分及入學資格，以免因資訊落差而影響後續的入學規劃。