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黃豆干、白豆干差在哪？菜販揭染色真相

▲早期豆干製成後，由於含水量高、不易保存，會使用「糖烏」滷製，讓水分變少更耐放。但現今物流、保鮮技術提升，不再需要先行滷製起來存放，因此政府開了合法添加。（圖／廖炯程臉書）

色素添加物是從外觀無法判別的，合法的廠商用食用色素，不合法的就會偷用工業色素。如果消費者一直追求外觀，廠商也就只能繼續染下去了。

▲大眾常以為黃豆干是好吃的，白豆干是沒味道的，結果讓最天然的選擇，在市場上快滅絕。（圖／取自pixabay）

豆干要選黃色還是白色？菜販指「這款」快滅絕：最天然的

廖炯程強調，這是供需錯配造成的錯誤，大眾誤以為黃的是好吃的，白的是沒味道的，結果讓原本最天然的選擇，在市場上快滅絕。

豆干是中秋烤肉必備食材，但「黃豆干、白豆干」到底買哪一種好，相信是不少人的疑問。根據資深菜販廖炯程表示，，而黃豆干太過熱賣，也讓白豆干慢慢消失在市場中。過去資深菜販廖炯程在臉書表示，，常見的包括焦糖色素、黃色四號、黃色五號，就是經常選用的漂色，讓產品看起來更有賣相。至於染色豆干對健康有影響嗎？廖炯程解釋，根據《食安法》標準，只要添加的是合法的色素，且有標示來源便可使用，市面上大多數合格的黃豆干，使用的色素都在安全範圍內。不過背後也藏著問題，廖炯程指出，上述情況也導致負向循環發生，現今市面上黃豆干賣得極快，但白豆干常常放著沒人買，導致叫貨量變少，工廠也不愛做。廖炯程建議民眾，如果下次經過豆干攤，直接問問老闆「有沒有白豆干」，只要一直問就會進貨，千萬別嫌白豆干顏色淡，那是豆干最純粹樣子，別讓白豆干在市場上被消失。