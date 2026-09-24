中秋與教師節共四天的連假即將來臨，全台各業者紛紛推出優惠，超商咖啡買一送一、樂園最優享有免費入園，吃到飽餐廳也有最優買一送一。《NOWNEWS今日新聞》整理全台包含吃喝玩樂所有通路，包含飯店buffet、四大超商、手搖飲、全台樂園等針對中秋節、教師節四天連假推出之完整優惠，一文掌握。
🟡飯店buffet中秋連假優惠：
📍中秋派對：各大飯店因應中秋連假，祭出中秋派對與限時折扣。
台北晶華酒店「栢麗廳」與大直英迪格「泰市場」：
栢麗廳即日起至28日推「亞洲燒烤節」，餐飲加量不加價。栢麗廳主打日韓與台式風味，松葉蟹腳、和牛漢堡排、LA牛小排齊發；泰市場則強打香茅羊排與泰國蝦等南洋烤物。兩店平日更推出「晶華會」APP會員優惠，兩人同行現折500元、四人同行折1000元。
台南晶英酒店：
9月25日晚間則在四樓戶外泳池畔舉辦中秋派對，集結現烤生蠔、羊排與潮汕燒滷，成人1980元+10%起（六人起桌）。
圓山大飯店：
9月25、26日晚間在12樓大會廳舉辦「熾香旬味」高空BBQ，每位2580元起（房客2380元起），爽吃和牛漢堡與炭烤松葉蟹，現場還有Live樂團與十萬住宿券大抽獎。
大直英迪格酒店：
BAR DI酒吧也在9月24、25日推出「ON FIRE火烤派對」，成人2200元+10%（房客優惠1980元+10%），享海陸料理與酒類暢飲。
台北士林萬麗酒店：
「士林廚房」26日中秋當天限定戶外BBQ每人1880元+10%，享現烤乳豬、位上半隻龍蝦與海大蝦。
📍教師節優惠：除了教師享有最優買一送一，部分業者也追加軍警醫護同享優惠。
新竹喜來登「盛宴自助餐廳」：
即日起至29日持教師證享下午茶買一送一、晚餐第二人半價。
台北六福萬怡「敘日全日餐廳」：
9月30日前，教育工作者享平日1199元、假日1499元，免收一成服務費，相當於69折。
台北新板希爾頓：
即日起至9月30日期間，館內「悅．市集」全日自助餐廳推出「致敬英雄‧感恩饗宴」活動，凡教師、軍人、警察、醫護人員同行用餐並出示有效證件，只須一人符合資格，整桌用餐即享75折。
台中長榮桂冠酒店：
「咖啡廳」月底前軍警消與教師出示證件，不限平假日皆享原價85折優惠。
完整報導：10大飯店buffet中秋教師節優惠！吃到飽買1送1 加碼乳豬、松葉蟹
🟡連鎖咖啡中秋連假優惠：
星巴克：
連鎖咖啡星巴克應景祭出「中秋團圓 好友分享日」活動，限定僅一日，今（24）日的上午11:00-下午20:00，只要到全台指定門市購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱與口味一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多享有「買二送二」。優惠品項依各門市現貨為準，不包含冰搖烤夏威夷果燕麥咖啡、烤夏威夷果燕麥星冰樂、烤夏威夷果燕麥那堤、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
若來不及趕上9月24日，另也有星沁爽優惠，即日起至11月3日，星巴克還推出「星沁爽特大杯單一價99元」優惠活動，等於是近2個月的優惠活動。
85度C：
85度C也推出教師節限定咖啡優惠，9月28日教師節當天上午10點至晚上10點限時12小時，大杯咖啡系列第二杯35折，以人氣大杯拿鐵咖啡為例，2杯原價200元，優惠價只要135元，平均每杯只要67.5元。
伯朗咖啡：
伯朗咖啡推出「指定咖啡類周邊第二件半價」活動，即日起至2026年9月27日，全系列咖啡豆(250g)、濾掛(盒裝)、衣索比亞藝伎(盒裝)，享第二件半價。活動僅限伯朗咖啡館門市，且不與門市其他優惠併行。
完整報導：星巴克今天買一送一！85度C第2杯35折 中秋連假全台咖啡優惠一覽
🟡四大超商中秋連假優惠
迎接中秋與教師節雙連假，全台四大超商（全家、7-ELEVEN、萊爾富、OK mart）紛紛祭出重量級飲品與咖啡促銷，包含特大杯任選兩杯 95 元、買 1 送 1、買 2 送 2、買 9 送 9，甚至有年度最猛的「買 49 送 50」，讓民眾連假返鄉與出遊都能有感省荷包。
全家便利商店：
於 9 月 25 日至 29 日推出實體門市折扣，特大經典美式、特大經典拿鐵、中杯單品美式及單品拿鐵均享「任選 2 杯 95 元」；鹿兒島焙茶牛奶則享買 1 送 1。APP「隨時取」於 9 月 24 日至 28 日推出單品咖啡、厚奶拿鐵、霜淇淋與酷繽沙等品項「買 5 送 3」（約 63 折）優惠。
7-ELEVEN ：
門市 9 月 23 日至 28 日推特選美式、特選拿鐵及黑糖珍珠撞奶「買 2 送 2」，霜淇淋與思樂冰享第 2 件 10 元。APP「行動隨時取」則雙軌應戰：中秋專案（9月21日–9月28日）特選咖啡與珍珠撞奶「買 9 送 9」；教師節專案（9月23日–9月30日）則有大美式 12 杯 360 元（單杯 30 元）、大拿鐵 12 杯 440 元（單杯 37 元）等組合優惠。線上 LINE 禮物同步推出特選美式、精品拿鐵等熱門飲品買 1 送 1。
萊爾富：
即日起至 10 月 13 日門市特大杯美式、拿鐵及特濃系列享買 1 送 1；APP 隨時取於 9 月 29 日前更推出年度最威促銷，大杯美式「買 49 送 50」（折合單杯僅 27 元）、大杯拿鐵「買 49 送 42」。
OK超商：
即日起至 10 月 14 日則主打風味與異國飲品，楊枝甘露冰沙、草莓戀乳雪露、西西里咖啡及阿華田摩卡拿鐵等指定品項，均享單杯 39 元、兩杯 69 元限定優惠，最低下殺至 41 折。
完整報導：全家拿鐵25元「只有5天」！中秋連假單品拿鐵5元 7-11咖啡買9送9
▲7-11 APP開跑中秋節咖啡優惠，特選咖啡買9送9。（圖／業者提供）
🟡手搖飲中秋連假優惠：
手搖飲於中秋連假推出多樣優惠活動，最優包含買一送一。
CoCo都可：
9月25日至9月28日，推出紅/綠/青/大麥茶任選兩杯66元。另外9月30日前，享有大杯珍奶暖心特價39元，臨櫃/線上都可訂適用。CoCo都可還推出「每週一、二『咖啡醒腦日』 買一送一」活動，正好此次是9月28日、9月29日連續２天推出，指定美式、果咖美式、生椰系列享同價位買一送一。
大苑子：
門市9月25日至9月28日推出「夯肉好茶必備組合買3送1」，台灣春烏龍、台灣檸檬春烏龍買3送1，活動期間每人每次結帳最多購買2組、共8杯
Mr.WISH：
於9月25日至9月29日一連5天，推出「黃枝香烏龍(L)」享買3送1優惠。
完整報導：中秋連假手搖飲優惠！買一送一、2大杯純茶66元 200元能喝4公升
🟡全台7大樂園中秋連假優惠：
全台 7 大主題樂園搶攻連假旅遊商機，紛紛祭出超值折扣與限定活動，最划算的專案甚至能免費入園！小人國主題樂園於 9 月 25 日至 28 日推「林老師」免費活動，只要「姓林」且具「教師身分」，出示雙證件即可免費玩；或是僅符合其中一項，亦享 273 元優惠票並贈 100 元餐飲券。花蓮遠雄海洋公園整個 9 月推出教師、軍警及消防人員免費入園，同行者享 699 元優惠。
樂園活動與特定身分折扣同步發酵。劍湖山世界連假期間推出 15:00 前第二人免費（須搭 799 元全票）、15:00 後入場僅 100 元，中彰投雲嘉鄉親憑證只要 200 元；園區更引進日本海外獨家授權「名偵探柯南」主題樂園，提供高空解謎體驗與主題房。六福村針對姓名含「秋/邱/丘、傑/杰/潔、玉/鈺/毓、月/玥/悅」同音者提供 599 元優惠票，設籍桃園、新竹或身分證 H、J、O 開頭者則為 499 元。
麗寶樂園主打買 899 元全票可帶 1 名 18 歲以下孩童免費入場，並有 LINE FRIENDS 莎莉與兔兔見面會；義大遊樂世界推出全民同歡價 588 元；九族文化村則憑教師證可購 880 元優惠票兼搭日月潭纜車。提醒民眾出發前備妥證件正本以享優惠。
完整報導：中秋連假全台7大樂園優惠！教師最優享免費入園 玩柯南推理體驗
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📍中秋派對：各大飯店因應中秋連假，祭出中秋派對與限時折扣。
台北晶華酒店「栢麗廳」與大直英迪格「泰市場」：
栢麗廳即日起至28日推「亞洲燒烤節」，餐飲加量不加價。栢麗廳主打日韓與台式風味，松葉蟹腳、和牛漢堡排、LA牛小排齊發；泰市場則強打香茅羊排與泰國蝦等南洋烤物。兩店平日更推出「晶華會」APP會員優惠，兩人同行現折500元、四人同行折1000元。
台南晶英酒店：
9月25日晚間則在四樓戶外泳池畔舉辦中秋派對，集結現烤生蠔、羊排與潮汕燒滷，成人1980元+10%起（六人起桌）。
圓山大飯店：
9月25、26日晚間在12樓大會廳舉辦「熾香旬味」高空BBQ，每位2580元起（房客2380元起），爽吃和牛漢堡與炭烤松葉蟹，現場還有Live樂團與十萬住宿券大抽獎。
大直英迪格酒店：
BAR DI酒吧也在9月24、25日推出「ON FIRE火烤派對」，成人2200元+10%（房客優惠1980元+10%），享海陸料理與酒類暢飲。
台北士林萬麗酒店：
「士林廚房」26日中秋當天限定戶外BBQ每人1880元+10%，享現烤乳豬、位上半隻龍蝦與海大蝦。
📍教師節優惠：除了教師享有最優買一送一，部分業者也追加軍警醫護同享優惠。
新竹喜來登「盛宴自助餐廳」：
即日起至29日持教師證享下午茶買一送一、晚餐第二人半價。
台北六福萬怡「敘日全日餐廳」：
9月30日前，教育工作者享平日1199元、假日1499元，免收一成服務費，相當於69折。
台北新板希爾頓：
即日起至9月30日期間，館內「悅．市集」全日自助餐廳推出「致敬英雄‧感恩饗宴」活動，凡教師、軍人、警察、醫護人員同行用餐並出示有效證件，只須一人符合資格，整桌用餐即享75折。
台中長榮桂冠酒店：
「咖啡廳」月底前軍警消與教師出示證件，不限平假日皆享原價85折優惠。
完整報導：10大飯店buffet中秋教師節優惠！吃到飽買1送1 加碼乳豬、松葉蟹
🟡連鎖咖啡中秋連假優惠：
星巴克：
連鎖咖啡星巴克應景祭出「中秋團圓 好友分享日」活動，限定僅一日，今（24）日的上午11:00-下午20:00，只要到全台指定門市購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱與口味一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多享有「買二送二」。優惠品項依各門市現貨為準，不包含冰搖烤夏威夷果燕麥咖啡、烤夏威夷果燕麥星冰樂、烤夏威夷果燕麥那堤、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
若來不及趕上9月24日，另也有星沁爽優惠，即日起至11月3日，星巴克還推出「星沁爽特大杯單一價99元」優惠活動，等於是近2個月的優惠活動。
85度C：
85度C也推出教師節限定咖啡優惠，9月28日教師節當天上午10點至晚上10點限時12小時，大杯咖啡系列第二杯35折，以人氣大杯拿鐵咖啡為例，2杯原價200元，優惠價只要135元，平均每杯只要67.5元。
伯朗咖啡：
伯朗咖啡推出「指定咖啡類周邊第二件半價」活動，即日起至2026年9月27日，全系列咖啡豆(250g)、濾掛(盒裝)、衣索比亞藝伎(盒裝)，享第二件半價。活動僅限伯朗咖啡館門市，且不與門市其他優惠併行。
完整報導：星巴克今天買一送一！85度C第2杯35折 中秋連假全台咖啡優惠一覽
🟡四大超商中秋連假優惠
迎接中秋與教師節雙連假，全台四大超商（全家、7-ELEVEN、萊爾富、OK mart）紛紛祭出重量級飲品與咖啡促銷，包含特大杯任選兩杯 95 元、買 1 送 1、買 2 送 2、買 9 送 9，甚至有年度最猛的「買 49 送 50」，讓民眾連假返鄉與出遊都能有感省荷包。
全家便利商店：
於 9 月 25 日至 29 日推出實體門市折扣，特大經典美式、特大經典拿鐵、中杯單品美式及單品拿鐵均享「任選 2 杯 95 元」；鹿兒島焙茶牛奶則享買 1 送 1。APP「隨時取」於 9 月 24 日至 28 日推出單品咖啡、厚奶拿鐵、霜淇淋與酷繽沙等品項「買 5 送 3」（約 63 折）優惠。
7-ELEVEN ：
門市 9 月 23 日至 28 日推特選美式、特選拿鐵及黑糖珍珠撞奶「買 2 送 2」，霜淇淋與思樂冰享第 2 件 10 元。APP「行動隨時取」則雙軌應戰：中秋專案（9月21日–9月28日）特選咖啡與珍珠撞奶「買 9 送 9」；教師節專案（9月23日–9月30日）則有大美式 12 杯 360 元（單杯 30 元）、大拿鐵 12 杯 440 元（單杯 37 元）等組合優惠。線上 LINE 禮物同步推出特選美式、精品拿鐵等熱門飲品買 1 送 1。
萊爾富：
即日起至 10 月 13 日門市特大杯美式、拿鐵及特濃系列享買 1 送 1；APP 隨時取於 9 月 29 日前更推出年度最威促銷，大杯美式「買 49 送 50」（折合單杯僅 27 元）、大杯拿鐵「買 49 送 42」。
OK超商：
即日起至 10 月 14 日則主打風味與異國飲品，楊枝甘露冰沙、草莓戀乳雪露、西西里咖啡及阿華田摩卡拿鐵等指定品項，均享單杯 39 元、兩杯 69 元限定優惠，最低下殺至 41 折。
完整報導：全家拿鐵25元「只有5天」！中秋連假單品拿鐵5元 7-11咖啡買9送9
▲7-11 APP開跑中秋節咖啡優惠，特選咖啡買9送9。（圖／業者提供）
🟡手搖飲中秋連假優惠：
手搖飲於中秋連假推出多樣優惠活動，最優包含買一送一。
CoCo都可：
9月25日至9月28日，推出紅/綠/青/大麥茶任選兩杯66元。另外9月30日前，享有大杯珍奶暖心特價39元，臨櫃/線上都可訂適用。CoCo都可還推出「每週一、二『咖啡醒腦日』 買一送一」活動，正好此次是9月28日、9月29日連續２天推出，指定美式、果咖美式、生椰系列享同價位買一送一。
大苑子：
門市9月25日至9月28日推出「夯肉好茶必備組合買3送1」，台灣春烏龍、台灣檸檬春烏龍買3送1，活動期間每人每次結帳最多購買2組、共8杯
Mr.WISH：
於9月25日至9月29日一連5天，推出「黃枝香烏龍(L)」享買3送1優惠。
完整報導：中秋連假手搖飲優惠！買一送一、2大杯純茶66元 200元能喝4公升
🟡全台7大樂園中秋連假優惠：
全台 7 大主題樂園搶攻連假旅遊商機，紛紛祭出超值折扣與限定活動，最划算的專案甚至能免費入園！小人國主題樂園於 9 月 25 日至 28 日推「林老師」免費活動，只要「姓林」且具「教師身分」，出示雙證件即可免費玩；或是僅符合其中一項，亦享 273 元優惠票並贈 100 元餐飲券。花蓮遠雄海洋公園整個 9 月推出教師、軍警及消防人員免費入園，同行者享 699 元優惠。
樂園活動與特定身分折扣同步發酵。劍湖山世界連假期間推出 15:00 前第二人免費（須搭 799 元全票）、15:00 後入場僅 100 元，中彰投雲嘉鄉親憑證只要 200 元；園區更引進日本海外獨家授權「名偵探柯南」主題樂園，提供高空解謎體驗與主題房。六福村針對姓名含「秋/邱/丘、傑/杰/潔、玉/鈺/毓、月/玥/悅」同音者提供 599 元優惠票，設籍桃園、新竹或身分證 H、J、O 開頭者則為 499 元。
麗寶樂園主打買 899 元全票可帶 1 名 18 歲以下孩童免費入場，並有 LINE FRIENDS 莎莉與兔兔見面會；義大遊樂世界推出全民同歡價 588 元；九族文化村則憑教師證可購 880 元優惠票兼搭日月潭纜車。提醒民眾出發前備妥證件正本以享優惠。
完整報導：中秋連假全台7大樂園優惠！教師最優享免費入園 玩柯南推理體驗