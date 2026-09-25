中秋節四天連假，除了烤肉、賞月，戰鬥陀螺玩家也能趁假期出門開戰！今年中秋連假自9月25日至28日，台灣各地都有《戰鬥陀螺X》（BEYBLADE X）比賽，其中大型電競活動 WirForce 更攜手 Funbox Toys，於9月24日至27日在台北世貿一館舉辦「WF盃」戰鬥陀螺大賽。此外，全台玩具店、百貨公司也有地方賽及社群自辦活動。《NOWNEWS今日新聞》整理連假期間的比賽場次、地點與報名資訊，新手也能找機會體驗正式對戰。

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WirForce 戰鬥陀螺連打4天！每日最多144名選手參戰

今年 WirForce 攜手 Funbox Toys 舉辦「WF盃」戰鬥陀螺大賽，自9月24日起連續四天開打。其中9月24日提供72個參賽名額，9月25日至27日則各有144個名額，包含一般玩家抽選及KOL特邀選手。冠、亞、季軍還有燦金版戰鬥陀螺相關獎品可以拿。

不過要特別注意，WF盃已於9月11日截止報名，並非連假當天前往就能直接參賽。取得正取資格的玩家，也必須另外持有 WirForce 有效入場門票。想前往觀賽的民眾，可透過活動資訊了解詳情。

▲中秋連假戰鬥陀螺照樣開打！WirForce攜手Funbox Toys，9月24日至27日在台北世貿一館舉辦「WF盃」戰鬥陀螺大賽。（圖／翻攝自WirForce）
▲中秋連假戰鬥陀螺照樣開打！WirForce攜手Funbox Toys，9月24日至27日在台北世貿一館舉辦「WF盃」戰鬥陀螺大賽。（圖／翻攝自WirForce）
WirForce WF盃活動資訊

📌日期：9月24日至27日

📌地點：台北世貿一館

📌參賽名額：四天合計504人，包含一般抽選及KOL特邀名額

📌報名狀態：已截止

📌活動詳情：WF盃戰鬥陀螺大賽

▲戰鬥陀螺玩家現場切磋，從陀螺配置到發射技巧，每一場對決都考驗玩家實力。（圖／記者張志浩攝）
▲戰鬥陀螺玩家現場切磋，從陀螺配置到發射技巧，每一場對決都考驗玩家實力。（圖／記者張志浩攝）
中秋連假全台戰鬥陀螺開打！北中南都有比賽

錯過大型比賽也沒關係！根據戰鬥陀螺情報站整理的賽程，9月25日至28日期間，台灣多間玩具店、百貨公司及其他場地均有安排戰鬥陀螺比賽，包括通常組、公開組及成人組，玩家可依照自身年齡與參賽資格選擇場次。

📌以下整理部分中秋連假賽事：

日期 縣市 比賽地點 組別
9/25 台北 遠百信義A13 公開組
9/25 彰化 夾子園彰化店 公開組
9/26 台北 CardMaster 公開組
9/26 新北 熊嗨星樂園板橋店 公開組
9/26 桃園 環球購物中心A8 公開組
9/26 台中 南區愛買夾子園 通常組
9/26 台南 福盛泰玩具行 公開組
9/26 高雄 雄大書局鼎山店 公開組
9/27 台北 東奇百貨 通常組、公開組
9/27 新北 陳媽媽新店 通常組、公開組
9/27 桃園 環球購物中心A19 公開組
9/27 台中 獵模士 通常組
9/27 台南 聯萌 公開組
9/27 宜蘭 阿花夢工廠 通常組、公開組
9/27 高雄 五隻熊玩具店 公開組
9/28 桃園
大江購物中心
公開組
9/28 高雄 刺客工作室 通常組
以上是依據9月24日戰鬥陀螺情報站公布的賽程整理，屬於部分場次，並非全台完整名單。各場次報名方式、名額及實際開賽時間不同，部分需要預先線上報名，建議出發前再次向主辦店家確認，避免額滿或賽程異動。

📌 全台賽事查詢： 戰鬥陀螺情報站全台比賽地圖

新手第一次打戰鬥陀螺比賽！報名先確認組別

第一次參加戰鬥陀螺比賽的玩家，建議先從地方賽開始尋找適合的場次。公開組、通常組及成人組的參賽資格有所不同，報名前應確認年齡限制、使用陀螺規範、賽制及是否需要自備競技配備。部分店家提供現場報名，部分則必須透過官方社群或線上表單提前登記。

如果臨時想找比賽，可以利用戰鬥陀螺情報站的地圖功能，依照縣市、日期及組別篩選附近場次。不過，網站屬於第三方賽事彙整平台，最終仍應以各主辦單位最新公告為準，確認是否還有名額再前往。

▲「BeybladeHub 戰鬥陀螺情報站」整理全台各地比賽場地，玩家可快速尋找住家附近的賽事。（圖／翻攝自戰鬥陀螺情報站）
▲「BeybladeHub 戰鬥陀螺情報站」整理全台各地比賽場地，玩家可快速尋找住家附近的賽事。（圖／翻攝自戰鬥陀螺情報站）

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林若瑋編輯記者

畢業於政治大學傳播所，現任《NOWNEWS今日新聞》電玩中心記者，專注於遊戲、動畫、漫畫及玩具產業新聞，報導最新動態，記錄每一個值得被看見的故事。

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