中秋節四天連假，除了烤肉、賞月，戰鬥陀螺玩家也能趁假期出門開戰！今年中秋連假自9月25日至28日，台灣各地都有《戰鬥陀螺X》（BEYBLADE X）比賽，其中大型電競活動 WirForce 更攜手 Funbox Toys，於9月24日至27日在台北世貿一館舉辦「WF盃」戰鬥陀螺大賽。此外，全台玩具店、百貨公司也有地方賽及社群自辦活動。《NOWNEWS今日新聞》整理連假期間的比賽場次、地點與報名資訊，新手也能找機會體驗正式對戰。
WirForce 戰鬥陀螺連打4天！每日最多144名選手參戰
今年 WirForce 攜手 Funbox Toys 舉辦「WF盃」戰鬥陀螺大賽，自9月24日起連續四天開打。其中9月24日提供72個參賽名額，9月25日至27日則各有144個名額，包含一般玩家抽選及KOL特邀選手。冠、亞、季軍還有燦金版戰鬥陀螺相關獎品可以拿。
不過要特別注意，WF盃已於9月11日截止報名，並非連假當天前往就能直接參賽。取得正取資格的玩家，也必須另外持有 WirForce 有效入場門票。想前往觀賽的民眾，可透過活動資訊了解詳情。
WirForce WF盃活動資訊
📌日期：9月24日至27日
📌地點：台北世貿一館
📌參賽名額：四天合計504人，包含一般抽選及KOL特邀名額
📌報名狀態：已截止
📌活動詳情：WF盃戰鬥陀螺大賽
中秋連假全台戰鬥陀螺開打！北中南都有比賽
錯過大型比賽也沒關係！根據戰鬥陀螺情報站整理的賽程，9月25日至28日期間，台灣多間玩具店、百貨公司及其他場地均有安排戰鬥陀螺比賽，包括通常組、公開組及成人組，玩家可依照自身年齡與參賽資格選擇場次。
📌以下整理部分中秋連假賽事：
以上是依據9月24日戰鬥陀螺情報站公布的賽程整理，屬於部分場次，並非全台完整名單。各場次報名方式、名額及實際開賽時間不同，部分需要預先線上報名，建議出發前再次向主辦店家確認，避免額滿或賽程異動。
📌 全台賽事查詢： 戰鬥陀螺情報站全台比賽地圖
新手第一次打戰鬥陀螺比賽！報名先確認組別
第一次參加戰鬥陀螺比賽的玩家，建議先從地方賽開始尋找適合的場次。公開組、通常組及成人組的參賽資格有所不同，報名前應確認年齡限制、使用陀螺規範、賽制及是否需要自備競技配備。部分店家提供現場報名，部分則必須透過官方社群或線上表單提前登記。
如果臨時想找比賽，可以利用戰鬥陀螺情報站的地圖功能，依照縣市、日期及組別篩選附近場次。不過，網站屬於第三方賽事彙整平台，最終仍應以各主辦單位最新公告為準，確認是否還有名額再前往。
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今年 WirForce 攜手 Funbox Toys 舉辦「WF盃」戰鬥陀螺大賽，自9月24日起連續四天開打。其中9月24日提供72個參賽名額，9月25日至27日則各有144個名額，包含一般玩家抽選及KOL特邀選手。冠、亞、季軍還有燦金版戰鬥陀螺相關獎品可以拿。
不過要特別注意，WF盃已於9月11日截止報名，並非連假當天前往就能直接參賽。取得正取資格的玩家，也必須另外持有 WirForce 有效入場門票。想前往觀賽的民眾，可透過活動資訊了解詳情。
📌日期：9月24日至27日
📌地點：台北世貿一館
📌參賽名額：四天合計504人，包含一般抽選及KOL特邀名額
📌報名狀態：已截止
📌活動詳情：WF盃戰鬥陀螺大賽
錯過大型比賽也沒關係！根據戰鬥陀螺情報站整理的賽程，9月25日至28日期間，台灣多間玩具店、百貨公司及其他場地均有安排戰鬥陀螺比賽，包括通常組、公開組及成人組，玩家可依照自身年齡與參賽資格選擇場次。
📌以下整理部分中秋連假賽事：
|日期
|縣市
|比賽地點
|組別
|9/25
|台北
|遠百信義A13
|公開組
|9/25
|彰化
|夾子園彰化店
|公開組
|9/26
|台北
|CardMaster
|公開組
|9/26
|新北
|熊嗨星樂園板橋店
|公開組
|9/26
|桃園
|環球購物中心A8
|公開組
|9/26
|台中
|南區愛買夾子園
|通常組
|9/26
|台南
|福盛泰玩具行
|公開組
|9/26
|高雄
|雄大書局鼎山店
|公開組
|9/27
|台北
|東奇百貨
|通常組、公開組
|9/27
|新北
|陳媽媽新店
|通常組、公開組
|9/27
|桃園
|環球購物中心A19
|公開組
|9/27
|台中
|獵模士
|通常組
|9/27
|台南
|聯萌
|公開組
|9/27
|宜蘭
|阿花夢工廠
|通常組、公開組
|9/27
|高雄
|五隻熊玩具店
|公開組
|9/28
|桃園
|
大江購物中心
|公開組
|9/28
|高雄
|刺客工作室
|通常組
📌 全台賽事查詢： 戰鬥陀螺情報站全台比賽地圖
新手第一次打戰鬥陀螺比賽！報名先確認組別
第一次參加戰鬥陀螺比賽的玩家，建議先從地方賽開始尋找適合的場次。公開組、通常組及成人組的參賽資格有所不同，報名前應確認年齡限制、使用陀螺規範、賽制及是否需要自備競技配備。部分店家提供現場報名，部分則必須透過官方社群或線上表單提前登記。
如果臨時想找比賽，可以利用戰鬥陀螺情報站的地圖功能，依照縣市、日期及組別篩選附近場次。不過，網站屬於第三方賽事彙整平台，最終仍應以各主辦單位最新公告為準，確認是否還有名額再前往。