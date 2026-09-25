中秋烤肉熱量不只牛排、豬排要注意，美女營養師高敏敏整理37種平價與高級食材，其中百頁豆腐一條185g約361大卡，比香腸、沙朗牛排還誇張，豬血糕一塊則約231大卡、玉米一根約138大卡；A5和牛一份120g更達約980大卡。高敏敏建議，烤肉時想要吃得健康，可以挑選豬里肌、魚、蝦、蛤蜊等原型食材，搭配洋蔥、青椒、菇類等蔬菜，加工品適量品嚐，也要避免食材烤到焦黑。
中秋烤肉熱量別小看！37種中秋烤肉平價、奢華食材一次看
高敏敏整理的常見食材中，百頁豆腐一條185g約361大卡，熱量居高；豬血糕一塊120g約231大卡、甜不辣一串99g約174大卡、小方豆干一串62g約173大卡、豬里肌肉一片78g約165大卡、貢丸一串66g約162大卡，都是烤肉桌上常見品項。
🟡常見平價烤肉食材熱量
▪️百頁豆腐｜一條185g：約361大卡
▪️豬血糕｜一塊120g：約231大卡
▪️甜不辣｜一串99g：約174大卡
▪️小方豆干｜一串62g：約173大卡
▪️豬里肌肉｜一片78g：約165大卡
▪️貢丸｜一串66g：約162大卡
▪️香腸｜一根40g：約142大卡
▪️棒棒腿｜一根93g：約140大卡
▪️玉米｜一根142g：約138大卡
▪️培根｜一片21g：約78大卡
▪️洋蔥｜半顆166g：約66大卡
▪️金針菇｜一把100g：約33大卡
▪️牛梅花肉片｜一片25g：約30大卡
▪️香菇｜一串88g：約27大卡
▪️茭白筍｜一根80g：約16大卡
▪️青椒｜一串58g：約14大卡
▪️白蝦｜一隻12g：約12大卡
▪️小黃瓜｜一條72g：約8大卡
▪️玉米筍｜一根10g：約3大卡
▪️小蛤蜊｜一個6g：約2大卡
▪️四季豆｜一根8g：約2大卡
🟡精選海陸高級食材熱量
若中秋烤肉想吃得豪華，也別忘了注意份量。高敏敏列出的高級海陸食材中，A5和牛一份120g約980大卡，戰斧豬排一份250g約725大卡，鮭魚排一份300g約487大卡，雞腿排一份199g約426大卡，牛小排一份116g約377大卡。
▪️A5和牛｜一份120g：約980大卡
▪️戰斧豬排｜一份250g：約725大卡
▪️鮭魚排｜一份300g：約487大卡
▪️雞腿排｜一份199g：約426大卡
▪️牛小排｜一份116g：約377大卡
▪️沙朗牛排｜一份143g：約232大卡
▪️牛舌｜100g：約223.9大卡
▪️香魚｜100g：約147大卡
▪️龍蝦｜一份400g：約104大卡
▪️小卷｜100g：約72大卡
▪️章魚腳｜100g：約61大卡
▪️生蠔｜100g：約59大卡
▪️雞軟骨｜一份40g：約43大卡
▪️天使紅蝦｜一尾50g：約42大卡
▪️日本大干貝｜一顆45g：約26大卡
▪️雞佛｜一顆20g：約14大卡
高敏敏提醒，以上熱量是依照圖卡所列「每一份食材重量」估算，並非全部以100g作為比較基準，因此不同食材不能直接用數字判斷高低。此外，品牌、食材部位、醃料、烹調方式及實際可食重量，都可能影響最終熱量，實際攝取仍應以產品營養標示為準。
百頁豆腐一條飆361大卡！豬血糕、玉米也算澱粉
「是不是有些熱量完全出乎意料？」高敏敏指出，百頁豆腐雖然名稱帶有「豆腐」，但製作時通常會加入不少油脂，一整條185g就可能約361大卡，並不是一般人想像中的清爽豆製品。
另外，豬血糕主要原料包含糯米，一塊約231大卡，應歸在澱粉類食物，不是單純的肉類配菜；玉米也屬於全穀雜糧類，一根約138大卡，因此如果已經吃了玉米，吐司、飯糰、年糕等其他澱粉就可以適量減少。
香腸、培根、貢丸、甜不辣等加工品，除了熱量之外，也要注意脂肪與鈉含量，不建議每種都一次吃上好幾份。高敏敏舉例，一根香腸＋一塊豬血糕＋一串甜不辣＋一根玉米，合計就約685大卡，而且還沒把烤肉醬、吐司、含糖飲料及酒精飲品算進去。
中秋烤肉6個小技巧 營養師教你吃得更聰明
◼︎蔬菜至少準備一半
洋蔥、青椒、香菇、金針菇、茭白筍、小黃瓜、四季豆都可以輪流搭配，增加纖維與飽足感。
◼︎肉類挑選2～3種就好
可優先選擇豬里肌、魚類、蝦子、蛤蜊、干貝等原型食材，高脂肉品控制份量，不需要每一種都吃。
◼︎加工品淺嚐即可
香腸、貢丸、培根、甜不辣、百頁豆腐與豬血糕挑喜歡的吃即可，不要每一樣都拿好幾份。
◼︎烤肉醬薄薄刷
避免食材長時間浸泡在醬料中，可以在烤熟前薄刷一層，再搭配蒜頭、蔥、胡椒、檸檬或香草增添風味。
◼︎飲料選無糖
可搭配水、氣泡水或無糖茶，少喝含糖飲料與酒精，避免額外熱量不知不覺疊加。
◼︎不要烤到焦黑
烤肉時避免油脂滴落引發大量火焰與黑煙，食材若已經焦黑，焦黑部位也不要勉強吃下肚。
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高敏敏整理的常見食材中，百頁豆腐一條185g約361大卡，熱量居高；豬血糕一塊120g約231大卡、甜不辣一串99g約174大卡、小方豆干一串62g約173大卡、豬里肌肉一片78g約165大卡、貢丸一串66g約162大卡，都是烤肉桌上常見品項。
🟡常見平價烤肉食材熱量
▪️百頁豆腐｜一條185g：約361大卡
▪️豬血糕｜一塊120g：約231大卡
▪️甜不辣｜一串99g：約174大卡
▪️小方豆干｜一串62g：約173大卡
▪️豬里肌肉｜一片78g：約165大卡
▪️貢丸｜一串66g：約162大卡
▪️香腸｜一根40g：約142大卡
▪️棒棒腿｜一根93g：約140大卡
▪️玉米｜一根142g：約138大卡
▪️培根｜一片21g：約78大卡
▪️洋蔥｜半顆166g：約66大卡
▪️金針菇｜一把100g：約33大卡
▪️牛梅花肉片｜一片25g：約30大卡
▪️香菇｜一串88g：約27大卡
▪️茭白筍｜一根80g：約16大卡
▪️青椒｜一串58g：約14大卡
▪️白蝦｜一隻12g：約12大卡
▪️小黃瓜｜一條72g：約8大卡
▪️玉米筍｜一根10g：約3大卡
▪️小蛤蜊｜一個6g：約2大卡
▪️四季豆｜一根8g：約2大卡
若中秋烤肉想吃得豪華，也別忘了注意份量。高敏敏列出的高級海陸食材中，A5和牛一份120g約980大卡，戰斧豬排一份250g約725大卡，鮭魚排一份300g約487大卡，雞腿排一份199g約426大卡，牛小排一份116g約377大卡。
▪️A5和牛｜一份120g：約980大卡
▪️戰斧豬排｜一份250g：約725大卡
▪️鮭魚排｜一份300g：約487大卡
▪️雞腿排｜一份199g：約426大卡
▪️牛小排｜一份116g：約377大卡
▪️沙朗牛排｜一份143g：約232大卡
▪️牛舌｜100g：約223.9大卡
▪️香魚｜100g：約147大卡
▪️龍蝦｜一份400g：約104大卡
▪️小卷｜100g：約72大卡
▪️章魚腳｜100g：約61大卡
▪️生蠔｜100g：約59大卡
▪️雞軟骨｜一份40g：約43大卡
▪️天使紅蝦｜一尾50g：約42大卡
▪️日本大干貝｜一顆45g：約26大卡
▪️雞佛｜一顆20g：約14大卡
百頁豆腐一條飆361大卡！豬血糕、玉米也算澱粉
「是不是有些熱量完全出乎意料？」高敏敏指出，百頁豆腐雖然名稱帶有「豆腐」，但製作時通常會加入不少油脂，一整條185g就可能約361大卡，並不是一般人想像中的清爽豆製品。
另外，豬血糕主要原料包含糯米，一塊約231大卡，應歸在澱粉類食物，不是單純的肉類配菜；玉米也屬於全穀雜糧類，一根約138大卡，因此如果已經吃了玉米，吐司、飯糰、年糕等其他澱粉就可以適量減少。
香腸、培根、貢丸、甜不辣等加工品，除了熱量之外，也要注意脂肪與鈉含量，不建議每種都一次吃上好幾份。高敏敏舉例，一根香腸＋一塊豬血糕＋一串甜不辣＋一根玉米，合計就約685大卡，而且還沒把烤肉醬、吐司、含糖飲料及酒精飲品算進去。
◼︎蔬菜至少準備一半
洋蔥、青椒、香菇、金針菇、茭白筍、小黃瓜、四季豆都可以輪流搭配，增加纖維與飽足感。
◼︎肉類挑選2～3種就好
可優先選擇豬里肌、魚類、蝦子、蛤蜊、干貝等原型食材，高脂肉品控制份量，不需要每一種都吃。
◼︎加工品淺嚐即可
香腸、貢丸、培根、甜不辣、百頁豆腐與豬血糕挑喜歡的吃即可，不要每一樣都拿好幾份。
◼︎烤肉醬薄薄刷
避免食材長時間浸泡在醬料中，可以在烤熟前薄刷一層，再搭配蒜頭、蔥、胡椒、檸檬或香草增添風味。
◼︎飲料選無糖
可搭配水、氣泡水或無糖茶，少喝含糖飲料與酒精，避免額外熱量不知不覺疊加。
◼︎不要烤到焦黑
烤肉時避免油脂滴落引發大量火焰與黑煙，食材若已經焦黑，焦黑部位也不要勉強吃下肚。