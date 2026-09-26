中國知名音樂人、《中國好聲音》導師劉歡於9月25日上午9時52分在上海病逝，享年63歲，家人陪伴他走完人生最後一程，其中也包括與他結婚38年的妻子盧璐。劉歡與盧璐的婚姻曾是演藝圈一段傳奇，兩人1988年因一場湖南電視台元旦晚會認識，劉歡第一次見到她就動了心，從相識到開口求婚更只有短短9天；這場快得讓旁人來不及反應的婚姻，最後一路走了近40年，劉歡還曾把妻子的名字寫進歌裡，留下〈璐璐〉紀念兩人的感情。
劉歡一見鍾情盧璐 認識9天就求婚
1988年，湖南電視台籌辦元旦晚會，當時盧璐不只是主持人，同時兼任副導演，電視台要派人到北京邀請劉歡演出，考量年輕女孩出面邀約可能比較方便，這個任務最後落到她身上。偏偏那個年代沒有手機、網路，更別說社群平台，盧璐手中唯一的線索，只知道劉歡曾經上過央視晚會，唱過一首〈世界需要熱心腸〉，她乾脆跑到央視文藝部找人，遇上一名叫黃海濤的工作人員，對方一聽劉歡的名字就說：「我知道他住哪兒，他跟我借了一件毛衣，穿走了都沒還。」靠著這件「還沒還的毛衣」，盧璐一路找到國際關係學院的筒子樓，終於見到劉歡本人。
2人談完晚會邀約準備分開時，盧璐主動伸出手，大方說了一句：「劉歡，湖南見！」沒想到劉歡握著她的手，只是低著頭不說話，反常的反應還讓盧璐一頭霧水；晚會結束後，劉歡與盧璐到張家界玩了幾天，真正相處的時間沒有多久，劉歡卻已經認定眼前這個女孩，到了分別時，他直接向盧璐求婚，算一算從第一次見面到這一刻才過了9天。直到多年後劉歡回憶這段往事，才坦白自己第一次看到盧璐就喜歡上她。
盧璐答應這場突如其來的求婚，她後來談起自己挑選另一半的標準，表示男人一定要聰明、要有才華，長相反而無所謂；外界過去常拿劉歡的外型開玩笑，甚至有人虧他「沒有脖子」，盧璐還替丈夫笑著回應：「他有過的，有我作證，他只是胖了。」一句話也看得出夫妻倆私下相處的幽默。
劉歡與盧璐最終在1988年6月8日結婚，1992年9月2日，盧璐在北京自然產下女兒，劉歡替孩子取名「劉一絲」；他也把對妻子的感情寫進音樂，創作〈璐璐〉送給她。2003年，盧璐出版回憶錄《嫁給劉歡》，留下2人一路相識、相戀到婚後生活的故事；2013年結婚滿25週年時，夫妻倆隨節目《魯豫有約》前往希臘，在日出下舉行銀婚紀念儀式。
到了2025年10月，夫妻倆又迎來人生另一個重要時刻，女兒劉一絲舉行婚禮，當時流出的畫面中，染著一頭紅髮的新娘笑得燦爛，劉歡與盧璐則一起站在女兒身旁，神情滿是欣慰與不捨。沒想到不到一年後，劉歡於2026年9月25日在家人陪伴下病逝，讓不少粉絲震驚錯愕。
📌劉歡小檔案
生 日：1963年8月26日
過 世：2026年9月25日（63歲）
配 偶：盧璐
子 女：劉一絲
出 道：1987年演唱電視劇《雪城》主題曲〈心中的太陽〉
代表作：《彎彎的月亮》、《千萬次的問》、《你是這樣的人》、《愛之無奈》、《帶著地球去流浪》
得獎記錄：
1996年獲得「中國十大歌手獎」和「中國十大詞曲作家獎」
2000年斬獲中國歌曲排行榜傑出成就獎
2003年獲第四屆中國金唱片獎評審團大獎
2013年獲得第17屆北京影視春燕獎最佳電視劇歌曲獎
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1988年，湖南電視台籌辦元旦晚會，當時盧璐不只是主持人，同時兼任副導演，電視台要派人到北京邀請劉歡演出，考量年輕女孩出面邀約可能比較方便，這個任務最後落到她身上。偏偏那個年代沒有手機、網路，更別說社群平台，盧璐手中唯一的線索，只知道劉歡曾經上過央視晚會，唱過一首〈世界需要熱心腸〉，她乾脆跑到央視文藝部找人，遇上一名叫黃海濤的工作人員，對方一聽劉歡的名字就說：「我知道他住哪兒，他跟我借了一件毛衣，穿走了都沒還。」靠著這件「還沒還的毛衣」，盧璐一路找到國際關係學院的筒子樓，終於見到劉歡本人。
2人談完晚會邀約準備分開時，盧璐主動伸出手，大方說了一句：「劉歡，湖南見！」沒想到劉歡握著她的手，只是低著頭不說話，反常的反應還讓盧璐一頭霧水；晚會結束後，劉歡與盧璐到張家界玩了幾天，真正相處的時間沒有多久，劉歡卻已經認定眼前這個女孩，到了分別時，他直接向盧璐求婚，算一算從第一次見面到這一刻才過了9天。直到多年後劉歡回憶這段往事，才坦白自己第一次看到盧璐就喜歡上她。
盧璐答應這場突如其來的求婚，她後來談起自己挑選另一半的標準，表示男人一定要聰明、要有才華，長相反而無所謂；外界過去常拿劉歡的外型開玩笑，甚至有人虧他「沒有脖子」，盧璐還替丈夫笑著回應：「他有過的，有我作證，他只是胖了。」一句話也看得出夫妻倆私下相處的幽默。
劉歡與盧璐最終在1988年6月8日結婚，1992年9月2日，盧璐在北京自然產下女兒，劉歡替孩子取名「劉一絲」；他也把對妻子的感情寫進音樂，創作〈璐璐〉送給她。2003年，盧璐出版回憶錄《嫁給劉歡》，留下2人一路相識、相戀到婚後生活的故事；2013年結婚滿25週年時，夫妻倆隨節目《魯豫有約》前往希臘，在日出下舉行銀婚紀念儀式。
到了2025年10月，夫妻倆又迎來人生另一個重要時刻，女兒劉一絲舉行婚禮，當時流出的畫面中，染著一頭紅髮的新娘笑得燦爛，劉歡與盧璐則一起站在女兒身旁，神情滿是欣慰與不捨。沒想到不到一年後，劉歡於2026年9月25日在家人陪伴下病逝，讓不少粉絲震驚錯愕。
📌劉歡小檔案
生 日：1963年8月26日
過 世：2026年9月25日（63歲）
配 偶：盧璐
子 女：劉一絲
出 道：1987年演唱電視劇《雪城》主題曲〈心中的太陽〉
代表作：《彎彎的月亮》、《千萬次的問》、《你是這樣的人》、《愛之無奈》、《帶著地球去流浪》
得獎記錄：
1996年獲得「中國十大歌手獎」和「中國十大詞曲作家獎」
2000年斬獲中國歌曲排行榜傑出成就獎
2003年獲第四屆中國金唱片獎評審團大獎
2013年獲得第17屆北京影視春燕獎最佳電視劇歌曲獎