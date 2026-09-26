YouTuber多米多羅日前才因與芝芝分手鬧出感情風波，從前女友借住家中、留下清涼照，到生日餐「要不要AA」全被搬上檯面，短短2天YouTube頻道就蒸發近3萬訂閱；不過向來靠犀利評論狂酸蔡阿嘎的他沒就此停手，昨（25）日適逢蔡阿嘎、二伯舉辦HAHABABY中秋家庭日，多米多羅直接穿上HAHABABY衣服殺到台北市兒童新樂園，沒想到活動都還沒開始，就疑似被蔡阿嘎粉絲認出、拿手機對著他拍，嚇得他當場發表「不自殺聲明」：「如果我不幸死的話，一定要傳承我的精神。」
多米多羅衝HAHABABY家庭日 被嘎粉發現嚇爛發不自殺聲明
多米多羅戴著口罩、穿HAHABABY上衣，打算混進家庭日一探究竟，沿路卻發現不少家長、小孩全身都是品牌服飾，連爸爸媽媽的包包也不例外，讓他忍不住吐槽，HAHABABY抄襲爭議先前鬧得沸沸揚揚，「換作是我的話真的不敢再穿，我覺得很丟臉。」但眼看現場依舊擠滿支持者，他又想到自己才因感情風波掉了大批訂閱，苦中作樂表示：「阿嘎這樣子，還有這麼多粉絲願意花錢，看來我也不用太沮喪。」
更尷尬的是，真的有「嘎粉」當場認出他，對方不但沒有開戰，反而主動表示對他和芝芝的感情糾紛沒什麼意見，還送上一句「我永遠支持你」，兩人最後直接擊拳和解，場面比他原本預想和平太多。
另一位長輩嘎粉則是對著多米多羅拍照，嚇得他喊：「我覺得他不懷好意，我要在這裡做不自殺聲明，如果我不幸死的話，一定要傳承我的精神。」
多米多羅分手芝芝太難看 粉絲掉3萬
多米多羅最近確實自身難保，他與芝芝9月19日公開分手後，雙方把交往內幕一路搬上直播檯面，多米曾在交往初期讓前女友借住日本住處，期間留下捏臉照及居家清涼照，後來也承認自己「沒有邊界感」並向芝芝道歉；2人還為分手方式、與異性的互動及生日餐費用隔空交火，芝芝以為生日餐是男方請客，知道對方希望AA後也願意匯款，多米則認為既然已經分手，對方理應主動詢問費用。芝芝之後發出時間軸說明，多米也再度回應，強調不願繼續公開彼此隱私，宣布不再針對私事發言，這場感情風暴也讓他原本47.2萬的YouTube訂閱數，在幾天內掉到44.6萬（截至9/26）。
蔡阿嘎二伯不承認抄襲 9/25中秋節舉辦HAHABABY家庭日
至於多米多羅這次鎖定蔡阿嘎拍片賺流量，除了他過去本就以批評對方爆紅之外，蔡阿嘎與二伯創立的HAHABABY今年7月爆出商品設計抄襲疑雲，夫妻倆一度全面停更，沉寂近1個月後才陸續恢復更新，品牌沒有停賣、他們也不承認抄襲，而是更換設計繼續經營。
夫妻倆舉辦的「2026 hahababy家庭日 團圓月光樂園」25日也照常登場，近千名粉絲購票進場，這也是蔡阿嘎與二伯更相隔約2個月首度公開現身，他們上台打招呼、唱跳並與粉絲合照，最後以煙火秀收尾；不過也有購票粉絲抱怨，3小時活動只看到夫妻倆上台2次、總發言時間不到5分鐘，且全程未提抄襲爭議，直呼自己像「盤子」。
多米多羅則一路守到天黑仍弄不到票，只能隔著大門遠遠看蔡阿嘎登台，還自嘲現場粉絲實在太多，就算想衝進去「撂倒蔡阿嘎」恐怕也很難全身而退，最後只能宣布：「看來我只能回家了。」結束這場從早堵到晚、連會場都沒踏進去的朝聖之旅。
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多米多羅戴著口罩、穿HAHABABY上衣，打算混進家庭日一探究竟，沿路卻發現不少家長、小孩全身都是品牌服飾，連爸爸媽媽的包包也不例外，讓他忍不住吐槽，HAHABABY抄襲爭議先前鬧得沸沸揚揚，「換作是我的話真的不敢再穿，我覺得很丟臉。」但眼看現場依舊擠滿支持者，他又想到自己才因感情風波掉了大批訂閱，苦中作樂表示：「阿嘎這樣子，還有這麼多粉絲願意花錢，看來我也不用太沮喪。」
更尷尬的是，真的有「嘎粉」當場認出他，對方不但沒有開戰，反而主動表示對他和芝芝的感情糾紛沒什麼意見，還送上一句「我永遠支持你」，兩人最後直接擊拳和解，場面比他原本預想和平太多。
另一位長輩嘎粉則是對著多米多羅拍照，嚇得他喊：「我覺得他不懷好意，我要在這裡做不自殺聲明，如果我不幸死的話，一定要傳承我的精神。」
多米多羅分手芝芝太難看 粉絲掉3萬
多米多羅最近確實自身難保，他與芝芝9月19日公開分手後，雙方把交往內幕一路搬上直播檯面，多米曾在交往初期讓前女友借住日本住處，期間留下捏臉照及居家清涼照，後來也承認自己「沒有邊界感」並向芝芝道歉；2人還為分手方式、與異性的互動及生日餐費用隔空交火，芝芝以為生日餐是男方請客，知道對方希望AA後也願意匯款，多米則認為既然已經分手，對方理應主動詢問費用。芝芝之後發出時間軸說明，多米也再度回應，強調不願繼續公開彼此隱私，宣布不再針對私事發言，這場感情風暴也讓他原本47.2萬的YouTube訂閱數，在幾天內掉到44.6萬（截至9/26）。
蔡阿嘎二伯不承認抄襲 9/25中秋節舉辦HAHABABY家庭日
至於多米多羅這次鎖定蔡阿嘎拍片賺流量，除了他過去本就以批評對方爆紅之外，蔡阿嘎與二伯創立的HAHABABY今年7月爆出商品設計抄襲疑雲，夫妻倆一度全面停更，沉寂近1個月後才陸續恢復更新，品牌沒有停賣、他們也不承認抄襲，而是更換設計繼續經營。
夫妻倆舉辦的「2026 hahababy家庭日 團圓月光樂園」25日也照常登場，近千名粉絲購票進場，這也是蔡阿嘎與二伯更相隔約2個月首度公開現身，他們上台打招呼、唱跳並與粉絲合照，最後以煙火秀收尾；不過也有購票粉絲抱怨，3小時活動只看到夫妻倆上台2次、總發言時間不到5分鐘，且全程未提抄襲爭議，直呼自己像「盤子」。
多米多羅則一路守到天黑仍弄不到票，只能隔著大門遠遠看蔡阿嘎登台，還自嘲現場粉絲實在太多，就算想衝進去「撂倒蔡阿嘎」恐怕也很難全身而退，最後只能宣布：「看來我只能回家了。」結束這場從早堵到晚、連會場都沒踏進去的朝聖之旅。