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▲泰民大秀結實身材讓粉絲大飽眼福。（圖／記者嚴俊強攝）

▲泰民一連送上10首歌與粉絲同歡。（圖／記者嚴俊強攝）

▲泰民趴地、扭臀的舞姿相當性感。（圖／記者嚴俊強攝）

▲BoA寶兒稱讚台灣粉絲的手燈應援很漂亮。（圖／記者嚴俊強攝）

▲BoA寶兒因為看到粉絲應援太美麗，感動到哽咽。（圖／記者嚴俊強攝）

韓流拼盤《KRAZY Music Festival Taipei 2026》今（26）日晚間在大佳河濱公園火熱登場，「SM娛樂」前同事們BoA寶兒、SHINee成員泰民接力登場，BoA寶兒用中文說台灣粉絲很漂亮；泰民一現身就放送冰塊腹肌，加上他把頭髮、眉毛、睫毛都染成銀白色，視覺效果讓人驚豔。泰民頂著漂色銀白髮，眉毛跟睫毛也染成一樣的顏色，並戴上超顯色的隱形眼鏡，再穿上短版白色西裝外套跟長褲現身，整體視覺相當強烈，但更吸睛的不只造型，而是他那顯眼的冰塊腹肌，搭配〈FLOAT〉、〈Guilty〉等曲的性感舞步，不管是胯下扭、趴地等，都讓全場粉絲熱血沸騰，他也開心表示：「你好，我是泰民，好久不見，大家今晚玩得開心嗎？我今晚很興奮！」他唱完〈Deja Vu〉、〈PERMISSION〉之後麥克風突然故障，工作人員上前救援的時候，他趁機問大家〈FLOAT〉如何？現場再清唱一次，「謝謝大家愛這首歌，這是我的新專輯新歌！」之後迅速轉換清唱〈MOVE〉並表演。話不多的也不太講韓文的他，前半段都迅速以英文介紹接下來的表演曲目，演唱到〈Frankenstein〉、〈Sober〉時，泰民終於受不了滿身汗的衣服，解開西裝扣子大曬完整結實肌肉；接著再依序送上〈Night Away〉、〈Easy Loving You〉；之後他表示：「各位你們今天有好好享受嗎？我想你們會想聽我說韓文！」再以中文表示：「大家一起唱！」然後以〈1004〉結束今晚演出，離開前不忘說：「我愛你！」並搭配絢麗煙火，與大家留下完美的中秋回憶。BoA寶兒今晚，一連帶來〈No.1〉、〈Garden In The Air〉、〈No Matter What〉等8首歌，當唱到經典曲〈Only One〉時，台下歌迷一一亮起手機手電筒，讓她唱到一半忍不住直呼中文：「你們很漂亮！」之後還問大家：「大家你們高興嗎？」也對於中文能力不足這件事感到抱歉，「抱歉我的中文講的不是很好，各位玩得開心嗎？」、「剛剛我唱〈Only One〉，你們把手電筒打開，這看過去真的非常漂亮，所以有哽咽一下。」最後以金曲〈My name〉作為一首歌。