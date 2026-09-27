2026愛知·名古屋亞運電競，中華隊在《魔法氣泡》項目，靠著台大數學碩士郭子昂拿下一面銅牌，而金牌得主，是地主日本選手栗原悠輝，年僅11的他一舉刷新亞運史上最年輕獎牌得主紀錄，雖然每天打遊戲的時間只有1小時，卻憑藉驚人天賦和個人對遊戲的獨特見解，被資深玩家、對手大讚「打法如同AI」，更替日本拿下一面金牌。
6歲開始接觸《魔法氣泡》 10歲就拿日本冠軍
據日本奧林匹克委員會（JOC）官網資料，栗原悠輝在6歲時收到《魔法氣泡 俄羅斯方塊 2》作為聖誕禮物，遊玩過程中逐漸被「連鎖」玩法吸引，開始投入大量時間練習，小學2年級就參加日本大型格鬥遊戲賽事 EVO Japan，拿下《魔法氣泡》項目第3名，也讓他小小年紀就在社群圈受到日本玩家大量關注。
隨後栗原悠輝分別在2023、2024年連續拿下日本「全國都道府縣對抗電競錦標賽」小學生組冠軍，2026年2月，更是在。《魔法氣泡》SEGA 官方年度總決賽上，直接挑戰成人組職業選手，並一路過關斬將，以10歲的年紀，成為《魔法氣泡》日本冠軍。
每天玩遊戲不到1小時 苦練成頂尖玩家
日媒 Japan Times 也報導，栗原悠輝除了在國家訓練中心進行訓練之外，平時生活其實與一般日本學生並無太大差異，包括上補習班、在公園踢足球、看 YouTube 影片等，由於年紀還小，平時每天玩遊戲的時間也被限制不超過1小時。
就算如此，栗原悠輝仍透過觀看職業選手直播、大量專研操作，並在高強度賽事中吸取經驗，成為頂尖玩家。《魔法氣泡》的核心玩法是消除相同顏色的氣泡，玩家要在腦中思考排列，讓消除形成連鎖，連鎖越高，對對手造成的攻擊也越強，而栗原悠輝最擅長的正是「大連鎖」，過去最高紀錄達到19連鎖。
奪金後想買藍色珠寶！栗原悠輝「萌回應」
本屆亞運賽場上，栗原悠輝一路展現超齡的比賽表現，8強以5比0擊敗新加坡選手，4強再以10比1擊敗泰國選手，決賽面對韓國選手姜東信時，他先丟掉首局，但第2局隨即打出15連鎖扳平比分，之後持續利用連鎖與快速追擊掌握節奏，最終以10比2奪金， 打破2018年雅加達亞運，印尼女子滑板銅牌得主Bunga Nyimas的12歲最年輕拿牌紀錄。
栗原悠輝本次參與亞運前，分別訂下「讓大家看到精采的大連鎖」、「替日本拿下一面金牌」的2個目標，如今都已實現，當被媒體問到希望獲得什麼獎勵時，栗原悠輝也稚氣的表示，「其實我不知道獎金有多少，但我應該會想買珠寶，可能買藍色的吧」。
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據日本奧林匹克委員會（JOC）官網資料，栗原悠輝在6歲時收到《魔法氣泡 俄羅斯方塊 2》作為聖誕禮物，遊玩過程中逐漸被「連鎖」玩法吸引，開始投入大量時間練習，小學2年級就參加日本大型格鬥遊戲賽事 EVO Japan，拿下《魔法氣泡》項目第3名，也讓他小小年紀就在社群圈受到日本玩家大量關注。
隨後栗原悠輝分別在2023、2024年連續拿下日本「全國都道府縣對抗電競錦標賽」小學生組冠軍，2026年2月，更是在。《魔法氣泡》SEGA 官方年度總決賽上，直接挑戰成人組職業選手，並一路過關斬將，以10歲的年紀，成為《魔法氣泡》日本冠軍。
日媒 Japan Times 也報導，栗原悠輝除了在國家訓練中心進行訓練之外，平時生活其實與一般日本學生並無太大差異，包括上補習班、在公園踢足球、看 YouTube 影片等，由於年紀還小，平時每天玩遊戲的時間也被限制不超過1小時。
就算如此，栗原悠輝仍透過觀看職業選手直播、大量專研操作，並在高強度賽事中吸取經驗，成為頂尖玩家。《魔法氣泡》的核心玩法是消除相同顏色的氣泡，玩家要在腦中思考排列，讓消除形成連鎖，連鎖越高，對對手造成的攻擊也越強，而栗原悠輝最擅長的正是「大連鎖」，過去最高紀錄達到19連鎖。
本屆亞運賽場上，栗原悠輝一路展現超齡的比賽表現，8強以5比0擊敗新加坡選手，4強再以10比1擊敗泰國選手，決賽面對韓國選手姜東信時，他先丟掉首局，但第2局隨即打出15連鎖扳平比分，之後持續利用連鎖與快速追擊掌握節奏，最終以10比2奪金， 打破2018年雅加達亞運，印尼女子滑板銅牌得主Bunga Nyimas的12歲最年輕拿牌紀錄。
栗原悠輝本次參與亞運前，分別訂下「讓大家看到精采的大連鎖」、「替日本拿下一面金牌」的2個目標，如今都已實現，當被媒體問到希望獲得什麼獎勵時，栗原悠輝也稚氣的表示，「其實我不知道獎金有多少，但我應該會想買珠寶，可能買藍色的吧」。