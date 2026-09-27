台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神安芝儇昨（26）日豁出去，在大巨蛋帶來性感表演，直接穿著亮片肚皮舞造型的舞衣上台，還邊跳邊脫下本來穿在外面的黑色薄紗，讓球迷看了想入非非，影片吸引萬人按讚。而昨晚富邦悍將韓籍啦啦隊女神李珠珢在新莊球場也有演出，她身穿婚紗唱中文歌，兩人的舞台因此被拿來比較，粉絲大讚安芝儇不輸李珠珢，更直呼她是中秋節「最美嫦娥」。
安芝儇賽後表演太火辣 台上直接脫掉薄紗
安芝儇昨日的賽後表演相當精采，只見她一開始穿著薄紗外套、戴著黑色蕾絲眼罩上台，手拿飄扇帶來古風舞蹈表演，接著音樂變奏，安芝儇突然轉身脫下薄紗，露出裡面的黑色亮片表演服，以獵魔女團的歌曲〈Golden〉當作背景樂，帶來充滿異域風情的舞蹈，讓全場球迷看得如癡如醉。
安芝儇造型評價兩極 穿太露被嫌不妥
這段表演影片隨後在社群上被瘋傳，粉絲紛紛大誇安芝儇的美貌還有好身材：「中秋節來看嫦娥了」、「超美的，我天哪」、「這身材真的是完美的衣架子」、「絕對是女神等級」、「小安殺瘋啦」、「PK富邦五本柱穿婚紗，一點都沒輸」、「這根本是暗黑嫦娥」。
不過也有網友認為，球場出現這種性感舞蹈表演跟服裝，似乎不太合適：「穿著肚皮舞衣服就跳那種跟牛肉場沒兩樣的表演，一堆人護航說這是藝術」、「這種衣著和舞蹈出現在球場到底哪裡妥了」、「牛肉場沒有消失，只是轉移到球場」。
安芝儇是長腿女神！3年前來台加盟台鋼雄鷹
現年28歲的安芝儇身高約170公分，光是腿長就佔了100公分，因此一直被封為長腿女神。而她過去在韓職待過培證英雄、樂天巨人，2023年8月才正式來台加入台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars，與朴旻曙（Mingo）成為台鋼韓援二本柱。
我是廣告 請繼續往下閱讀
安芝儇昨日的賽後表演相當精采，只見她一開始穿著薄紗外套、戴著黑色蕾絲眼罩上台，手拿飄扇帶來古風舞蹈表演，接著音樂變奏，安芝儇突然轉身脫下薄紗，露出裡面的黑色亮片表演服，以獵魔女團的歌曲〈Golden〉當作背景樂，帶來充滿異域風情的舞蹈，讓全場球迷看得如癡如醉。
這段表演影片隨後在社群上被瘋傳，粉絲紛紛大誇安芝儇的美貌還有好身材：「中秋節來看嫦娥了」、「超美的，我天哪」、「這身材真的是完美的衣架子」、「絕對是女神等級」、「小安殺瘋啦」、「PK富邦五本柱穿婚紗，一點都沒輸」、「這根本是暗黑嫦娥」。
不過也有網友認為，球場出現這種性感舞蹈表演跟服裝，似乎不太合適：「穿著肚皮舞衣服就跳那種跟牛肉場沒兩樣的表演，一堆人護航說這是藝術」、「這種衣著和舞蹈出現在球場到底哪裡妥了」、「牛肉場沒有消失，只是轉移到球場」。
安芝儇是長腿女神！3年前來台加盟台鋼雄鷹
現年28歲的安芝儇身高約170公分，光是腿長就佔了100公分，因此一直被封為長腿女神。而她過去在韓職待過培證英雄、樂天巨人，2023年8月才正式來台加入台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars，與朴旻曙（Mingo）成為台鋼韓援二本柱。