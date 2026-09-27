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新娘、岳母、叔叔全是假的 還租屋打造「娘家」

帶爸爸赴越南準備婚禮 付完錢竟遭集體丟包

一名38歲中國男子為了到越南娶妻，沒想到從新娘、岳母、叔叔到鄰居竟然全是「演員」。越南一個詐騙集團為騙取男子信任，不僅找來19歲女子假扮新娘，還租屋打造「新娘家」，最終騙走2.8億越南盾（約新台幣32萬元）。男子甚至帶著父親從中國赴越南準備參加婚禮，卻在試穿婚紗、剪頭髮期間遭整群人丟包。涉案5人近日遭法院判處7年至9年6個月不等徒刑。根據越南媒體《Tuoi Tre》報導，越南同塔省第一區域人民法院9月4日一審宣判，43歲主嫌阮氏芳草（Nguyễn Thị Phương Thảo）因詐欺侵占財產罪判處9年6個月徒刑，她的40歲丈夫阮黃英武（Nguyễn Hoàng Anh Vũ）判刑8年，其餘3名共犯則各判7年。根據起訴書，阮氏芳草得知一名38歲郝姓中國男子有意尋找越南女性結婚後，萌生詐騙念頭。她化名「武氏碧玄 」（Võ Thị Bích Huyền），並宣稱自己能以中文溝通，最初曾介紹另一名18歲女子，但未獲郝男接受。阮氏芳草隨後找來19歲的阮玉草（Nguyễn Ngọc Thảo）假扮新娘，並使用假名與郝男見面。為了讓整場騙局更加逼真，詐騙集團還安排44歲女子阮氏黃鶯（Nguyễn Thị Hoàng Oanh）假扮新娘母親，阮氏芳草的丈夫則假扮新娘叔叔，另一名共犯石仲（Thạch Trọng）扮演鄰居。一行人甚至特別在同塔省新和社租下一間房屋，充當新娘的「家」。2025年4月10日，郝男被帶到租來的房子「拜訪女方家長」。一番演戲後，阮氏芳草聲稱女方家人已同意這樁婚事，要求郝男交付7000萬越南盾，郝男不疑有他付款並簽署事先準備好的協議。為進一步取得信任，隔天阮氏芳草還假裝帶「新娘」辦理結婚所需的個人證件，之後又陸續向郝男索取款項。4月19日晚間，詐騙集團甚至租車前往胡志明市新山一國際機場，迎接郝男與特地從中國赴越南參加婚禮的父親。前往美湫途中，阮氏芳草再次要求郝男支付1.75億越南盾，收錢後還簽下承諾書，並收下男方準備送給女方家人的2支手機。抵達美湫後，一行人帶著郝姓父子前往租借婚禮服裝、剪頭髮。沒想到趁著父子倆沒有注意時，詐騙集團突然全部搭車離開，不僅封鎖兩人的電話號碼，還直接關機失聯，將準備參加婚禮的父子倆留在原地。郝男察覺受騙後向警方報案。法院認定，阮氏芳草等人前後共騙走郝男2.8億越南盾。得手後，主嫌分給假扮新娘母親的共犯400萬越南盾、假鄰居400萬越南盾及50萬越南盾租屋費，假新娘則分得200萬越南盾，其餘款項由阮氏芳草與丈夫花用。案件近日宣判時，多數被告在最後陳述中請求法院減輕刑期，希望能早日返家照顧年邁父母及年幼子女，不過5人最終仍分別被判處7年至9年6個月徒刑。