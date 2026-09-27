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國宴主廚中秋烤肉醬食譜！烤肉醬、燒肉蔥鹽一次學

阿慶師烤肉醬調製步驟

▲阿慶師的烤肉醬有加入柳橙汁、蘋果泥，吃起來有淡淡果香，相當解膩。（圖／FB@阿慶師）

阿慶師中秋烤肉醬配方清單

燒肉蔥鹽配方清單

▲阿慶師燒肉蔥鹽醬。（圖／FB@阿慶師）

阿慶師加碼！中秋節烤肉、醃肉秘訣一次看

中秋節連假進入第三天，許多民眾已經連烤好幾天的肉，使用同樣的烤肉醬也快要吃膩了。對此，國宴主廚「阿慶師」曾特別分享自己的烤肉醬食譜，另外還有一款萬用沾醬「燒肉蔥鹽」，2款萬用醬料幫忙換換口味，不但讓肉香味提升，還有著果香也比較不容易吃膩。此外，阿慶師也分享燒烤時各類肉品需要注意的小技巧，從食材醃製到刷醬都有眉角，教學總整理。阿慶師日前在臉書發文分享，中秋節在家烤肉除了教大家敲碗已久的「烤肉醬」之外，也分享另一款萬用沾醬「燒肉蔥鹽」。此外，燒烤時各類肉品需要注意的小技巧也不能忘記。準備一鍋熱水，加入洋蔥、醬油、冰糖、二砂糖、天然鮮味粉、蒜泥及蘋果泥，煮滾後轉中火熬製15分鐘。熬製15分鐘後加入柳橙汁，煮滾後轉中火再熬10分鐘。最後將蔬菜料過濾掉，再加入太白粉水及沙茶醬拌勻，即可完成。水 500cc、洋蔥 60g、醬油 8大匙、天然鮮味粉 1大匙、二砂糖 4大匙、冰糖 4大匙、蒜泥 1大匙、蘋果泥 3大匙、柳橙汁 80cc、太白粉水（太白粉1大匙＋水1大匙）、沙茶醬 1小匙。將青蔥切成蔥花、洋蔥切成碎狀，放入碗中。加入胡椒鹽、白胡椒粉、鹽、天然鮮味粉、二砂糖、五香粉及熟白芝麻拌勻，即可完成。青蔥 4根、洋蔥 60g、胡椒鹽 1小匙、白胡椒粉 1/2小匙、鹽 1/2小匙、天然鮮味粉 1小匙、香油 2大匙、二砂糖 1小匙、五香粉 1/3小匙、熟白芝麻 適量。1大匙＝15ml＝15cc1小匙＝5ml＝5cc1飯碗＝200cc1洗米杯＝150cc阿慶師也提醒，烤肉時的大原則是食材先烤熟之後，再刷上醬汁，海鮮則建議使用大火燒烤，掌握不同食材的烹調方式，才能烤出更好的風味。事前醃肉部分，阿慶師建議可將喜愛的蔬菜包進五花肉片中備用，做成肉捲。雞腿肉部分，則可以劃刀後撒上胡椒鹽，與雞翅一起烤熟，再塗上烤肉醬。至於烤肉串、透抽與海鮮，則是烤熟後，塗上烤肉醬及燒肉蔥鹽，即可享用。