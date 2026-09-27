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連假返台小心了！回國「帶3類伴手禮」直接開罰

▲根據桃園國際機場表示，預估中秋連假6天疏運期（9月24日至29日）總旅運量預估達93萬人次，平均每日約15.5萬人次。(圖／桃園機場臉書)

不可攜帶含有「火腿、香腸、肉鬆」等肉類成分製品

最重罰100萬元！違規含豬肉製品開罰：手提、託運都禁止

▲根據財政部關務署台中關表示，近一年來該關查獲違規輸入豬肉及含豬肉製品共47件，其中還包含肉鬆餅、含肉月餅等中秋常見食品。（圖／示意圖，美聯社／達志影像）

一旦遭查獲攜帶疫區豬肉製品入境，將依《動物傳染病防治條例》規定移送主管機關裁處，首次即開罰新台幣20萬元罰鍰，再犯則重罰100萬元

▲中秋佳節將至，臺中關提醒民眾勿違規攜帶或寄送豬肉製品返台入境，最重將開罰新台幣100萬元。（圖／關務署臺中關臉書）

2026年中秋連假湧現不少出國旅遊人潮，桃園機場預估6天疏運期將累計93萬人次，，切勿以身試法。2026年中秋連假將出現大量出國旅客，根據桃園國際機場表示，預估中秋連假6天疏運期（9月24日至29日）總旅運量預估達93萬人次，平均每日約15.5萬人次；出境高峰落在連假前期，24、25日估達16萬人次，航班數780架次，每日約有8.4萬人次出境；入境高峰則在收假日，28日旅運量約15.8萬人次、航班736架次，預計有約8.5萬名旅客入境。由於正逢中秋節連假，不少遊客可能會購買當地月餅或伴手禮回台，但機場公司特別提醒，表示旅客購買月餅或其他食品時，務必先查看成分標示，，以免違反檢疫規定遭罰。根據財政部關務署台中關說明，根據往年紀錄，中秋假期是海關查獲違規輸入豬肉製品的高峰，近一年來該關查獲違規輸入豬肉及含豬肉製品共47件、19.373公斤，，這類商品不論是託運、手提行李攜帶，或寄送入境都禁止。財政部關務署台中關強調，由於國際非洲豬瘟疫情尚未完全平息，且疫區範圍持續變動，海關將持續運用大數據分析，加強風險管理與邊境查驗作業，針對高風險航線及可疑包裹實施精準查核。若民眾對是否含肉有疑慮，可在入境時至「動植物檢疫」櫃檯洽詢，以免受罰。倘若遊客未依規定攜帶違規伴手禮入境，，請民眾切勿以身試法。