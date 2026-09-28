男星謝祖武與岳翎的舊情近日引發討論，而他過去還曾交往過女星張玉嬿，提分手時，一樣讓女方很受傷。張玉嬿曾公開分享內幕，表示兩人某次吵架後，她提出要各自冷靜一段時間，本以為感情還有轉機，怎料謝祖武直接說分手，讓張玉嬿超錯愕。而當年雙方交往時，謝祖武還控制慾極強，不准她睡覺關機，就怕找不到她人在哪。
張玉嬿、謝祖武談過地下戀 聚少離多選擇分手
張玉嬿與謝祖武曾在1990年代交往，兩人在一起3年，直到分手後才坦承舊情，這也是張玉嬿出道這麼多年以來，唯一一段承認過的戀愛。2007年謝祖武主持節目《我愛金城武》時，還曾找來張玉嬿擔任嘉賓，兩人合體大聊當年分手內幕。
張玉嬿抱怨在交往期間，有次想請謝祖武幫忙搬家，結果謝祖武竟以自己要去健身為由，選擇拒絕，這讓她心裡很不是滋味。加上當時兩人工作忙碌，聚少離多，張玉嬿因此覺得感情「走味」，提出雙方先暫時分開冷靜一下，結果謝祖武卻選擇直接分手，讓這段3年戀情畫下句點。
多年後重逢談分手內幕 張玉嬿淚灑攝影棚
謝祖武說自己提分手當下其實沒有很難過，上車後才後知後覺感到撕心裂肺；張玉嬿聞言也忍不住紅了眼眶，表示分手後其實謝祖武有打電話給她，她聽到答錄機的聲音，但卻選擇不接，自己當下的心情也很難受，但她覺得既然雙方做了分手的決定，就不要再聯絡了，可見這段感情確實曾傷她極深。
謝祖武控制慾強 曾不准張玉嬿關機
好友席曼寧則在另一檔節目《麻辣同學會》爆料，謝祖武與張玉嬿在一起時不准她手機關機，當時的電話還不能調靜音，一般人睡覺休息都會把手機關掉，只有張玉嬿不行，怕謝祖武找不到她，由此可見謝祖武其實對張玉嬿控制慾極強，偏大男人主義。
謝祖武14年前結婚生子、張玉嬿單身至今
而謝祖武後來在2002年娶了圈外人妻子江婷琳，婚後生下兒子謝展榮，澈底揮別舊情。張玉嬿則是單身至今，雖然一度傳出與出版界才子郝廣才交往，但張玉嬿否認，近年她也持續活躍在演藝圈，拍過八點檔《一家人》與偶像劇《W劇場：因為你如此耀眼》《W劇場：因為你如此耀眼》。
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張玉嬿與謝祖武曾在1990年代交往，兩人在一起3年，直到分手後才坦承舊情，這也是張玉嬿出道這麼多年以來，唯一一段承認過的戀愛。2007年謝祖武主持節目《我愛金城武》時，還曾找來張玉嬿擔任嘉賓，兩人合體大聊當年分手內幕。
張玉嬿抱怨在交往期間，有次想請謝祖武幫忙搬家，結果謝祖武竟以自己要去健身為由，選擇拒絕，這讓她心裡很不是滋味。加上當時兩人工作忙碌，聚少離多，張玉嬿因此覺得感情「走味」，提出雙方先暫時分開冷靜一下，結果謝祖武卻選擇直接分手，讓這段3年戀情畫下句點。
謝祖武說自己提分手當下其實沒有很難過，上車後才後知後覺感到撕心裂肺；張玉嬿聞言也忍不住紅了眼眶，表示分手後其實謝祖武有打電話給她，她聽到答錄機的聲音，但卻選擇不接，自己當下的心情也很難受，但她覺得既然雙方做了分手的決定，就不要再聯絡了，可見這段感情確實曾傷她極深。
謝祖武控制慾強 曾不准張玉嬿關機
好友席曼寧則在另一檔節目《麻辣同學會》爆料，謝祖武與張玉嬿在一起時不准她手機關機，當時的電話還不能調靜音，一般人睡覺休息都會把手機關掉，只有張玉嬿不行，怕謝祖武找不到她，由此可見謝祖武其實對張玉嬿控制慾極強，偏大男人主義。
謝祖武14年前結婚生子、張玉嬿單身至今
而謝祖武後來在2002年娶了圈外人妻子江婷琳，婚後生下兒子謝展榮，澈底揮別舊情。張玉嬿則是單身至今，雖然一度傳出與出版界才子郝廣才交往，但張玉嬿否認，近年她也持續活躍在演藝圈，拍過八點檔《一家人》與偶像劇《W劇場：因為你如此耀眼》《W劇場：因為你如此耀眼》。