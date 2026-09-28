日本35歲男星坂口健太郎才在9月6日無預警宣布結婚，迎娶交往超過5年的圈外女友，沒想到新婚生活才剛開始，夫妻倆就爆出激烈爭吵，日媒《女性SEVEN+》今（28）日報導，坂口健太郎住家9月17日深夜突然打110報案，警方隨即趕往現場，據悉是夫妻口角越吵越兇，最後疑似是妻子受不了親自報警；由於當時距離他宣布結婚才過10天，消息傳開後，連身邊人士都忍不住感嘆：「才剛新婚就這麼辛苦……」這段歷經劈腿永野芽郁風波才修成正果的婚姻，如今又因警方上門再受到關注。
坂口健太郎結婚10天 跟老婆大吵鬧到報警
根據日媒《女性SEVEN》報導，警方透露9月17日深夜接獲來自坂口健太郎住家的110報案，員警到場了解後，事件起因疑似是坂口健太郎與妻子發生口角，報案者疑似是坂口健太郎的妻子。不過報導並未提及2人爭吵原因以及警方後續處理結果，媒體也針對此事向坂口健太郎所屬經紀公司求證，截稿前尚未收到回覆。
報導也指出，老婆個性可靠，多年來一直默默支持活躍在演藝圈的坂口健太郎，但同時也有相當強勢的一面；坂口健太郎則被身邊人士形容個性較為優柔寡斷，不過自從決定結婚後，他明顯減少在外喝酒、跑攤的次數，開始把更多時間留給老婆、重視2人的生活。演藝圈相關人士也笑稱：「只是才剛開始新婚生活，他可能就已經被老婆吃得死死的了吧。」
坂口健太郎曾劈腿女友 小三是永野芽郁
坂口健太郎9月6日才透過官方粉絲俱樂部宣布結婚，親口表示：「這次我與一直交往中的圈外女性結婚了。」經紀公司隨後也證實喜訊，但沒有公開女方身分；《週刊文春》則報導，妻子正是比坂口大3歲、曾替多名藝人工作的髮型彩妝師A小姐，兩人因電視劇拍攝工作相識，交往超過5年。
不過2人走進婚姻前並不平靜，2025年9月《週刊文春》曾踢爆，坂口健太郎一邊與A小姐同居，一邊又和多次合作的永野芽郁交往，陷入三角關係；報導更指出，坂口後來向A小姐坦承劈腿，氣炸的A小姐直接打電話給永野芽郁，要她「不要接近我的男朋友！」永野芽郁所屬事務所當時承認2人「確實曾經交往」，坂口健太郎方面則未正面回應這段關係。歷經風波後，坂口最後仍選擇與交往多年的A小姐結婚，沒想到婚訊公開僅約10天，就因夫妻爭執驚動警方，新婚生活再成為日媒焦點。
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根據日媒《女性SEVEN》報導，警方透露9月17日深夜接獲來自坂口健太郎住家的110報案，員警到場了解後，事件起因疑似是坂口健太郎與妻子發生口角，報案者疑似是坂口健太郎的妻子。不過報導並未提及2人爭吵原因以及警方後續處理結果，媒體也針對此事向坂口健太郎所屬經紀公司求證，截稿前尚未收到回覆。
報導也指出，老婆個性可靠，多年來一直默默支持活躍在演藝圈的坂口健太郎，但同時也有相當強勢的一面；坂口健太郎則被身邊人士形容個性較為優柔寡斷，不過自從決定結婚後，他明顯減少在外喝酒、跑攤的次數，開始把更多時間留給老婆、重視2人的生活。演藝圈相關人士也笑稱：「只是才剛開始新婚生活，他可能就已經被老婆吃得死死的了吧。」
坂口健太郎曾劈腿女友 小三是永野芽郁
坂口健太郎9月6日才透過官方粉絲俱樂部宣布結婚，親口表示：「這次我與一直交往中的圈外女性結婚了。」經紀公司隨後也證實喜訊，但沒有公開女方身分；《週刊文春》則報導，妻子正是比坂口大3歲、曾替多名藝人工作的髮型彩妝師A小姐，兩人因電視劇拍攝工作相識，交往超過5年。
不過2人走進婚姻前並不平靜，2025年9月《週刊文春》曾踢爆，坂口健太郎一邊與A小姐同居，一邊又和多次合作的永野芽郁交往，陷入三角關係；報導更指出，坂口後來向A小姐坦承劈腿，氣炸的A小姐直接打電話給永野芽郁，要她「不要接近我的男朋友！」永野芽郁所屬事務所當時承認2人「確實曾經交往」，坂口健太郎方面則未正面回應這段關係。歷經風波後，坂口最後仍選擇與交往多年的A小姐結婚，沒想到婚訊公開僅約10天，就因夫妻爭執驚動警方，新婚生活再成為日媒焦點。