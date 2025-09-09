日本知名八卦週刊《週刊文春》今（9）日晚間投下震撼彈，一連預告8次將於9月10日星期三的中午12點（台灣時間11點）公開知名男星坂口健太郎與知名女演員、造型化妝師的三角戀，X社群上已放上3張偷拍照，更表示「有60張證據」，引發譁然！
坂口健太郎被拍到同居女化妝師 一位女演員是小三
《週刊文春》表示，9月4日，在某日東京下雨夜晚，坂口健太郎牽著白色小型犬從一棟高級公寓走出，高挑身材、戴著帽子，再配上墨鏡與口罩的身影，「緊握愛犬牽繩的他，如今正與一名年長女性在這間公寓中同居。」不過驚人的不是他有女友，而是陷入三角不倫戀疑雲！
《週刊文春》預告，將在2025年9月10日中午12：00（台灣時間11點）公開「坂口健太郎&知名女演員的三角戀」的報導，更放狠話拍到了60張坂口健太郎與年長髮型化妝師的同居照片，「他正與一名年長的素人女性在東京的公寓裡同居」。
不過《週刊文春電子版》已放上完整報導，但需要付費才能閱讀，仍能從網頁上看到引言，上面寫著：「在今年8月，捕捉到坂口健太郎與對象A子小姐同居生活的跡象。這位當代最受矚目的人氣演員，展現出不為人知的一面。」、「坂口健太郎，與大3歲髮型化妝師的『極秘同居生活』被拍！ 所屬事務所雖承認交往與同居，但…」的字句，加上有照片佐證，讓粉絲錯愕不已。
《週刊文春》是日本知名的八卦週刊，常常拍到藝人不為人知的一面，最擅長踢爆明星不倫戀，近期最有名的就是永野芽郁跟田中圭的外遇事件，由於可信度極高，加上已經拿到坂口健太郎公司的回應，所以這次的坂口健太郎的不倫疑雲預告，大眾才會震驚到不行。坂口健太郎的三角戀真相，得完全等到9月10日出版的報導為主。
坂口健太郎介紹 在韓國很紅的日本男星
坂口健太郎今年33歲，身高183公分，曾是日本模特兒，現為專業演員，出身於東京都府中市，隸屬「Tristone Entertainment」經紀公司。
2010年，當年只有19歲的坂口健太郎，主動參加第25屆《MEN'S NON-NO》模特徵選並成功入選，正式展開模特兒活動。2014年，他參演電影《Shanti Days：365天的幸福呼吸》正式以演員身分出道；同年在《MEN’S NON-NO》6月號中，以專屬模特身分首次獨自登上封面。不過在2017年6月發行的《MEN’S NON-NO》7月號中，他宣布將從專屬模特身分畢業，結束7年模特生涯。
他出道至今11年，演過無數電視電影，2018年曾為了《今夜，在浪漫劇場與妳相遇》來台宣傳；不過最廣為人知的，就是主演翻拍自韓國神劇《Signal 信號》的日劇《Signal 長期未解決事件搜查班》以及日本電影版，坂口健太郎也因為這部作品的關係，漸漸打開韓國市場。
在韓國也擁有不錯知名度的坂口健太郎，去年參演了日韓合製電視劇《愛過之後來臨的》，與韓國演員李世榮對戲，2人有不少浪漫橋段；今年8月還合作BLACKPINK成員Lisa拍〈Dream〉MV，讓他再度在韓國觀眾心中留下深刻印象，人氣持續升溫。
📌資料來源：《週刊文春》
