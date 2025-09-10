日本男神坂口健太郎爆出劈腿疑雲，形象瞬間翻車，外界十分好奇他的來歷，他不只是BLACKPINK成員Lisa首個在MV中合作拍親密戲的男演員，還是BTS成員j-hope的摯友，演唱會必定力挺到場。從模特兒起步一路轉戰戲劇圈，坂口健太郎不僅在日本作品大放異彩，跨足韓國市場後更成為話題人物，如今卻被《週刊文春》爆出劈腿三角戀，形象是否扳回一城，外界相當關注！
坂口健太郎模特兒發跡 現為專業演員、紅遍日韓
坂口健太郎今年34歲，身高183公分，曾是日本模特兒，現為專業演員，出身於東京都府中市，隸屬「Tristone Entertainment」經紀公司。
2010年，當年只有19歲的坂口健太郎，主動參加第25屆《MEN'S NON-NO》模特徵選並成功入選，正式展開模特兒活動。2014年，他參演電影《Shanti Days：365天的幸福呼吸》正式以演員身分出道；同年在《MEN’S NON-NO》6月號中，以專屬模特身分首次獨自登上封面。不過在2017年6月發行的《MEN’S NON-NO》7月號中，他宣布將從專屬模特身分畢業，結束7年模特生涯。
在韓國超紅的日本藝人 拍了日韓合製偶像劇、出演Lisa新歌MV
坂口健太郎出道至今11年，演過無數電視電影，2018年曾為了《今夜，在浪漫劇場與妳相遇》來台宣傳，今年6月也曾來台開見面會；不過最廣為人知的，就是主演翻拍自韓國神劇《Signal 信號》的日劇《Signal 長期未解決事件搜查班》以及日本電影版，坂口健太郎也因為這部作品的關係，漸漸打開韓國市場。
在韓國也擁有不錯知名度的坂口健太郎，去年（2024）還參演了日韓合製電視劇《愛過之後來臨的》，與韓國演員李世榮對戲，2人有不少浪漫橋段，讓他再度在韓國觀眾心中留下深刻印象；今年8月更是合作BLACKPINK成員Lisa拍〈Dream〉MV，甜蜜躺床、一起刷牙吃牙膏、跳舞等親密舉動都有，相關貼文引爆7000多萬人瀏覽、近900萬的讚數，讓他再度於韓國觀眾心中留下深刻印象，人氣持續升溫。
跟BTS成員是摯友 演唱會一定行動力支持
此外，《Signal 長期未解決事件搜查班》的主題曲〈Don't Leave Me〉是由BTS（防彈少年團）演唱，坂口健太郎跟成員j-hope因此認識成為好友，不過初期溝通有些障礙，但是坂口說j-hope的日文不錯，聊天上獲得不少幫助；當BTS在日本開演唱會時，坂口健太郎一定都會現身力挺，造訪彼此國家時，2人也都會約吃飯、合照打卡，深厚友誼可見一斑。
除了會演戲，坂口健太郎運動細胞也發達，曾是排球校隊的成員。而他也是漫畫家「山森三香」原作漫畫改編電影《白晝流星》角色「馬村大輝」的角色原型。
坂口健太郎爆死會 卻跟女星搞三角戀
擁有「日版D社」封號的《週刊文春》向來爆料藝人緋聞出名，這個月的主人公來到紅遍日韓的坂口健太郎，《週刊文春》表示，8月跟9月都拍到坂口健太郎跟女化妝師同居的照片，經紀公司也沒有否認，但驚人的是，坂口健太郎還劈腿「知名女星」，但所有真相要在於9月10日（週三）上午11點才會公開。
📌資料來源：《週刊文春》
