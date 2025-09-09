我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《週刊文春》以斗大標題「坂口健太郎＆有名女優の三角関係」預告將踢爆坂口健太郎不為人知的一面。（圖／週刊文春X@shukan_bunshun）

坂口健太郎形象全毀！同居化妝師、還爆劈腿女星

▲田中圭（左）與永野芽郁爆出不倫風波，形象跌入谷底，永野芽郁也被PRADA切割。（圖／摘自X）

PRADA魔咒又發威？永野芽郁、金秀賢、坂口健太郎接力出事

▲金秀賢也曾是PRADA的品牌大使之一。（圖／IG@goldmedalist_official）

《週刊文春》介紹 日本最強狗仔之一

以清爽、乾淨、耐看形象聞名的「鹽系男神」坂口健太郎，驚傳私下情史翻車！，相關鐵證將於9月10日（週三）上午11點全面公開。消息一出立刻在網路掀起熱議，全網炸鍋，更讓人瞠目的是，眼尖網友發現坂口健太郎是日本PRADA的代言人，巧合的是，過去同樣陷入爭議的永野芽郁（不倫已婚人夫田中圭）、金秀賢（與未成年金賽綸發生關係）也都是PRADA代言人，從婚外情到未成年醜聞，全都和品牌扯上關聯，讓人直呼：「PRADA又發威了」、「這真的是PRADA的魔咒！」擁有「日版D社」封號的《週刊文春》向來爆料藝人緋聞出名，這個月的主人公來到紅遍日韓的坂口健太郎，《週刊文春》表示，8月跟9月都拍到坂口健太郎跟女化妝師同居的照片，經紀公司也沒有否認，但驚人的是，坂口健太郎還劈腿「知名女星」，但所有真相要在於9月10日（週三）上午11點才會公開。坂口健太郎形象翻車後，網友立刻發現他正是日本PRADA的代言人，「PRADA魔咒」話題再度掀起熱議。大家回想起過去同樣惹出爭議的案例，包括與已婚田中圭爆緋聞的永野芽郁，她正是品牌大使，當時也讓PRADA形象受到波及。此外，今年2月至3月，，也是PRADA大使之一。如今坂口健太郎再度捲入三角疑雲，網友不禁替PRADA抱不平，直呼：「這真的是魔咒嗎？也太衰了」、「PRADA又發威了！」《週刊文春》是日本知名的八卦週刊，常常拍到藝人不為人知的一面，最擅長踢爆明星不倫戀，近期最有名的就是，由於可信度極高，加上已經拿到坂口健太郎公司的回應，所以這次的坂口健太郎的不倫疑雲預告，大眾才會震驚到不行。