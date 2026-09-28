韓國女星NANA（林珍兒）最近與孫藝真、池昌旭合作Netflix古裝劇《挑情醜聞》，沒想到戲一上線，她明顯豐厚的「嘟嘟唇」意外搶走焦點，被不少觀眾嫌太有現代醫美感，直接看到出戲。NANA才在22日親自回應，坦言以演員身分來說確實不是適合的選擇，時隔6天，她今（28）日公開最新畫報，原本飽滿的嘴唇明顯消風、恢復過去較薄的唇形，還立刻被韓媒形容「恢復原樣」，也讓外界猜測她是否已經把嘴唇填充物拿掉。
嘴唇填充物拿掉了？NANA新照曝光掀討論
NANA在IG曬出為精品品牌拍攝的最新畫報，只見她穿著黑色皮革無袖洋裝入鏡，俐落造型依舊氣場十足，不過最吸睛的還是她的嘴唇。相較《挑情醜聞》中厚實、飽滿的唇形，新照中的上下唇明顯變薄許多，整體輪廓也更接近她過去的模樣，迅速引發外界猜測她是否已經處理嘴唇填充物，韓媒更以「拿掉填充物？」、「恢復原樣」報導，不過NANA本人目前並未證實。
《挑情醜聞》18日上線後，NANA劇中的嘴唇就意外成為話題，因為該劇以朝鮮時代為背景，她的唇形卻太豐滿，被部分觀眾認為帶有強烈的現代醫美感，與古裝造型放在一起很不搭，甚至有人直言：「比起NANA的演技，視線反而一直被她的嘴唇吸走。」讓原本應該跟著劇情走的注意力，全歪到她的臉上。
面對外界批評，NANA沒有迴避，22日就在粉絲交流平台表示：「如果我的嘴唇讓看到的人覺得不舒服，那就是我的問題。」她認為外貌本來就是個人選擇，但也坦言：「以演員的身分來說，可能並不是一個適合的選擇。」她也心疼粉絲得跟著承受負評，向大家道歉並承諾未來會努力獲得更多好評。
古裝劇《挑情醜聞》介紹 孫藝真、池昌旭、NANA陷複雜三角關係
Netflix影集《挑情醜聞》取材自法國文學名著《危險關係》，故事改成處處受到禮教規範的朝鮮時代。孫藝真飾演的趙潤與堂弟趙元（池昌旭 飾）自年輕時便有著難以說出口的情愫，礙於2人的身分與當時社會規範，始終無法真正走到一起。多年後，趙元成了玩遍情場的風流男子，趙潤則利用他的本事設下一場愛情遊戲，原本以為一切都能掌握在手中，直到NANA飾演的熙妍跟趙元發生關係，局面開始偏離2人的計畫，原先拿來玩弄人心的賭局，也逐漸牽扯出3人真正的感情。
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NANA在IG曬出為精品品牌拍攝的最新畫報，只見她穿著黑色皮革無袖洋裝入鏡，俐落造型依舊氣場十足，不過最吸睛的還是她的嘴唇。相較《挑情醜聞》中厚實、飽滿的唇形，新照中的上下唇明顯變薄許多，整體輪廓也更接近她過去的模樣，迅速引發外界猜測她是否已經處理嘴唇填充物，韓媒更以「拿掉填充物？」、「恢復原樣」報導，不過NANA本人目前並未證實。
《挑情醜聞》18日上線後，NANA劇中的嘴唇就意外成為話題，因為該劇以朝鮮時代為背景，她的唇形卻太豐滿，被部分觀眾認為帶有強烈的現代醫美感，與古裝造型放在一起很不搭，甚至有人直言：「比起NANA的演技，視線反而一直被她的嘴唇吸走。」讓原本應該跟著劇情走的注意力，全歪到她的臉上。
面對外界批評，NANA沒有迴避，22日就在粉絲交流平台表示：「如果我的嘴唇讓看到的人覺得不舒服，那就是我的問題。」她認為外貌本來就是個人選擇，但也坦言：「以演員的身分來說，可能並不是一個適合的選擇。」她也心疼粉絲得跟著承受負評，向大家道歉並承諾未來會努力獲得更多好評。
古裝劇《挑情醜聞》介紹 孫藝真、池昌旭、NANA陷複雜三角關係
Netflix影集《挑情醜聞》取材自法國文學名著《危險關係》，故事改成處處受到禮教規範的朝鮮時代。孫藝真飾演的趙潤與堂弟趙元（池昌旭 飾）自年輕時便有著難以說出口的情愫，礙於2人的身分與當時社會規範，始終無法真正走到一起。多年後，趙元成了玩遍情場的風流男子，趙潤則利用他的本事設下一場愛情遊戲，原本以為一切都能掌握在手中，直到NANA飾演的熙妍跟趙元發生關係，局面開始偏離2人的計畫，原先拿來玩弄人心的賭局，也逐漸牽扯出3人真正的感情。