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擁有10億身家的女星王宥忻2023年和結婚12年的老公翁承旭離婚，但仍同居共同打理事業和照顧孩子，2025年底宣布復婚，並於今年5月舉辦婚禮。不過，王宥忻的老公日前無辜捲入一場烏龍詐騙官司，導致名下所有銀行帳戶慘遭凍結，所幸最後成功解封，她也以自身經歷提醒大眾收受款項務必堅持「本人帳戶對本人帳戶」，絕不接受任何第三方匯款，以免陷入洗錢或詐騙等風波。王宥忻今年5月才與老公二度舉辦婚禮，未料對方日前無辜捲入一場烏龍官司，起因於4年前一名海外買家購買上百萬元產品，並委由在台友人代匯款項，但該名友人後續因個人投資糾紛被告詐騙，致使作為收款方的翁承旭名下所有銀行帳戶在三個月前慘遭全數凍結。依正常司法程序評估，此類案件通常需耗時兩年才能解套，對此王宥忻與老公除了每日虔誠禱告，也積極向法院提交證明自證清白，最終奇蹟似地在短短一個月內讓帳戶順利解封。王宥忻也藉由這次親身經歷鄭重呼籲大眾，收受款項務必堅持「本人帳戶對本人帳戶」，絕不接受任何第三方匯款，以免無端陷入洗錢或詐騙等法律風波。走過事業起伏與帳戶危機後，王宥忻對財富有了更深層的體悟，她坦言兒時曾因考100分卻得不到母親肯定，埋下想賺大錢證明自己比媽媽厲害的心結，但隨後發現僅為了填補過去被否定的傷口，賺再多錢也無法獲得真正的快樂。她提出「內在富足三關鍵」跳脫原生家庭枷鎖、懂得感受愛與進而付出愛，強調真誠表達感謝才是最強大的愛與豐盛實踐。事實上，王宥忻在婚禮時談到與老公破鏡重圓的過程，她不避諱過去自己相當傲慢、只懂賺錢，又對老公頤指氣使，根本不懂得愛人。經歷了離婚的低潮與反思，王宥忻在結婚誓詞中忍不住落淚向老公告白：「謝謝你成為我的主人，把我這匹桀驁不馴的野馬馴服了。」直言現在根本不在乎什麼財富女神的頭銜或賺多少錢，唯一想做好的事情就是當好老婆。