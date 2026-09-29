2026高雄國際動漫節將於10月9日至12日在高雄巨蛋登場，曼迪傳播這次準備了大量人氣動漫周邊，包括《名偵探柯南》、《Fate系列》、《沉默魔女的秘密》、《孤獨搖滾！》及《亂馬1/2》等作品，更推出5款動漫節限定福袋，最低688元就能入手，部分福袋折扣低至約4折。現場消費滿600元還送精選紙袋，並可參加三重抽抽樂，另外還能搶先購買《名偵探柯南TV動畫30週年紀念展》高雄場限定雙人預售票。
5款限定福袋688元起！《柯南》、《孤獨搖滾！》通通有
2026高雄國際動漫節將於10月9日至12日在高雄巨蛋登場，這次曼迪推出5款高雄動漫節限定福袋，價格落在688元至888元之間。其中《戀與製作人》福袋原價1820元，特價688元，約為原價38折；《Free!》系列福袋則從1458元降至688元，約47折。
另外，《名偵探柯南 高速公路的墮天使》、《孤獨搖滾！》及《沉默魔女的秘密》福袋統一特價888元。5款福袋皆為高雄動漫節限定販售，數量有限、售完不補。
📌 曼迪高雄動漫節限定福袋價格一覽
柯南、Fate熱門周邊登場！滿600元送紙袋、再享三重抽抽樂
除了限定福袋，曼迪也將帶來多款日本原裝及官方授權商品。《名偵探柯南》推出Xross Link工藤新一、毛利蘭模型，還有《高速公路的墮天使》日版托特包、明信片組及帆布提袋；《Fate系列》則帶來《艾梅洛閣下II世事件簿》官方視覺圖胸章、立牌及壓克力卡，以及《Fate/Grand Order》日版從者系列鑰匙圈。
優惠方面，曼迪宣布活動期間購買一般商品滿600元，即贈送精選紙袋，還能享有三重抽抽樂活動。現場也準備多款熱門一番賞及美圖抽卡機，不過三重抽抽樂的詳細參加辦法、獎項內容及是否設有消費門檻，仍有待官方進一步公告。
除此之外，柯南迷還能在動漫節現場搶先購買《名偵探柯南TV動畫30週年紀念展》高雄場預售限定雙人票，共有4種珍藏票面，並享有預售優惠價格，數量有限、售完為止。紀念展預計11月1日在高雄登場，想收藏限定票面的粉絲可以把握這次動漫節。
🟡 2026高雄國際動漫節活動資訊
📌日期：2026年10月9日至10月12日
📌地點：高雄巨蛋
📌現場活動：三重抽抽樂、一番賞、美圖抽卡機
📌特別販售：柯南30週年紀念展高雄場限定雙人預售票
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2026高雄國際動漫節將於10月9日至12日在高雄巨蛋登場，這次曼迪推出5款高雄動漫節限定福袋，價格落在688元至888元之間。其中《戀與製作人》福袋原價1820元，特價688元，約為原價38折；《Free!》系列福袋則從1458元降至688元，約47折。
另外，《名偵探柯南 高速公路的墮天使》、《孤獨搖滾！》及《沉默魔女的秘密》福袋統一特價888元。5款福袋皆為高雄動漫節限定販售，數量有限、售完不補。
|動漫作品
|原價
|特價
|名偵探柯南 高速公路的墮天使
|
1159元
|888元
|孤獨搖滾！
|1225元
|888元
|沉默魔女的秘密
|1350元
|888元
|戀與製作人
|1820元
|688元
|Free!系列
|1458元
|688元
除了限定福袋，曼迪也將帶來多款日本原裝及官方授權商品。《名偵探柯南》推出Xross Link工藤新一、毛利蘭模型，還有《高速公路的墮天使》日版托特包、明信片組及帆布提袋；《Fate系列》則帶來《艾梅洛閣下II世事件簿》官方視覺圖胸章、立牌及壓克力卡，以及《Fate/Grand Order》日版從者系列鑰匙圈。
優惠方面，曼迪宣布活動期間購買一般商品滿600元，即贈送精選紙袋，還能享有三重抽抽樂活動。現場也準備多款熱門一番賞及美圖抽卡機，不過三重抽抽樂的詳細參加辦法、獎項內容及是否設有消費門檻，仍有待官方進一步公告。
除此之外，柯南迷還能在動漫節現場搶先購買《名偵探柯南TV動畫30週年紀念展》高雄場預售限定雙人票，共有4種珍藏票面，並享有預售優惠價格，數量有限、售完為止。紀念展預計11月1日在高雄登場，想收藏限定票面的粉絲可以把握這次動漫節。
📌日期：2026年10月9日至10月12日
📌地點：高雄巨蛋
📌現場活動：三重抽抽樂、一番賞、美圖抽卡機
📌特別販售：柯南30週年紀念展高雄場限定雙人預售票