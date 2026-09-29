2026高雄國際動漫節將於10月9日至12日在高雄巨蛋登場，曼迪傳播這次準備了大量人氣動漫周邊，包括《名偵探柯南》、《Fate系列》、《沉默魔女的秘密》、《孤獨搖滾！》及《亂馬1/2》等作品，更推出5款動漫節限定福袋，最低688元就能入手，部分福袋折扣低至約4折。現場消費滿600元還送精選紙袋，並可參加三重抽抽樂，另外還能搶先購買《名偵探柯南TV動畫30週年紀念展》高雄場限定雙人預售票。

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5款限定福袋688元起！《柯南》、《孤獨搖滾！》通通有

2026高雄國際動漫節將於10月9日至12日在高雄巨蛋登場，這次曼迪推出5款高雄動漫節限定福袋，價格落在688元至888元之間。其中《戀與製作人》福袋原價1820元，特價688元，約為原價38折；《Free!》系列福袋則從1458元降至688元，約47折。

另外，《名偵探柯南 高速公路的墮天使》、《孤獨搖滾！》及《沉默魔女的秘密》福袋統一特價888元。5款福袋皆為高雄動漫節限定販售，數量有限、售完不補。

▲《名偵探柯南 高速公路的墮天使》限定福袋原價1159元，動漫節特價888元，內含徽章、提袋及多款隨機周邊。（圖／曼迪提供）
▲《名偵探柯南 高速公路的墮天使》限定福袋原價1159元，動漫節特價888元，內含徽章、提袋及多款隨機周邊。（圖／曼迪提供）
▲《孤獨搖滾！》限定福袋特價888元，收錄徽章、提袋及角色造型吊飾等周邊。（圖／曼迪提供）
▲《孤獨搖滾！》限定福袋特價888元，收錄徽章、提袋及角色造型吊飾等周邊。（圖／曼迪提供）
▲《沉默魔女的秘密》限定福袋特價888元，內含角色徽章、提袋、資料夾及多款隨機周邊。（圖／曼迪提供）
▲《沉默魔女的秘密》限定福袋特價888元，內含角色徽章、提袋、資料夾及多款隨機周邊。（圖／曼迪提供）
▲《戀與製作人》限定福袋原價1820元，動漫節特價688元，約38折就能入手，包含角色立牌、提袋等周邊。（圖／曼迪提供）
▲《戀與製作人》限定福袋原價1820元，動漫節特價688元，約38折就能入手，包含角色立牌、提袋等周邊。（圖／曼迪提供）
▲《Free!》系列限定福袋原價1458元，特價688元，收錄角色徽章、提袋、筆記本等多款周邊。（圖／曼迪提供）
▲《Free!》系列限定福袋原價1458元，特價688元，收錄角色徽章、提袋、筆記本等多款周邊。（圖／曼迪提供）
📌 曼迪高雄動漫節限定福袋價格一覽

動漫作品 原價 特價
名偵探柯南 高速公路的墮天使
1159元
888元
孤獨搖滾！ 1225元 888元
沉默魔女的秘密 1350元 888元
戀與製作人 1820元 688元
Free!系列 1458元 688元
柯南、Fate熱門周邊登場！滿600元送紙袋、再享三重抽抽樂

除了限定福袋，曼迪也將帶來多款日本原裝及官方授權商品。《名偵探柯南》推出Xross Link工藤新一、毛利蘭模型，還有《高速公路的墮天使》日版托特包、明信片組及帆布提袋；《Fate系列》則帶來《艾梅洛閣下II世事件簿》官方視覺圖胸章、立牌及壓克力卡，以及《Fate/Grand Order》日版從者系列鑰匙圈。

優惠方面，曼迪宣布活動期間購買一般商品滿600元，即贈送精選紙袋，還能享有三重抽抽樂活動。現場也準備多款熱門一番賞及美圖抽卡機，不過三重抽抽樂的詳細參加辦法、獎項內容及是否設有消費門檻，仍有待官方進一步公告。

除此之外，柯南迷還能在動漫節現場搶先購買《名偵探柯南TV動畫30週年紀念展》高雄場預售限定雙人票，共有4種珍藏票面，並享有預售優惠價格，數量有限、售完為止。紀念展預計11月1日在高雄登場，想收藏限定票面的粉絲可以把握這次動漫節。

▲《名偵探柯南》TV動畫30週年紀念展推出4款預售限定雙人票，將於10月9日至12日高雄動漫節期間，在曼迪攤位搶先開賣，數量有限、售完為止。（圖／曼迪提供）
▲《名偵探柯南》TV動畫30週年紀念展推出4款預售限定雙人票，將於10月9日至12日高雄動漫節期間，在曼迪攤位搶先開賣，數量有限、售完為止。（圖／曼迪提供）
🟡 2026高雄國際動漫節活動資訊

📌日期：2026年10月9日至10月12日

📌地點：高雄巨蛋

📌現場活動：三重抽抽樂、一番賞、美圖抽卡機

📌特別販售：柯南30週年紀念展高雄場限定雙人預售票


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林若瑋編輯記者

畢業於政治大學傳播所，現任《NOWNEWS今日新聞》電玩中心記者，專注於遊戲、動畫、漫畫及玩具產業新聞，報導最新動態，記錄每一個值得被看見的故事。

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