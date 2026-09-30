台灣電競本屆亞運持續有獎牌進帳，2026愛知・名古屋亞運中華電競代表隊再傳捷報！《第五人格》中華隊今（30）日在八強以2：0擊退香港，成功挺進四強、提前確定獎牌入袋；下午四強面對中國，最終以0：2惜敗，收下一面銅牌，加上郭子昂先前在《魔法氣泡》摘銅，《英雄聯盟》中華隊今日也成功晉級四強，至少保底一面銅牌。
《第五人格》一天拚完淘汰賽 中華隊擊退香港後不敵中國
《第五人格》本屆亞運賽程相當緊湊，9月28日至29日進行小組賽，今（30）日則一天完成八強、四強及金牌戰。中華隊以分組第一晉級淘汰賽，上午10:30八強迎戰香港，以2：0擊退對手、成功闖進四強，也提前確定至少銅牌；16:00再與中國爭奪金牌戰門票，最終以0：2落敗，以銅牌結束本屆賽事。金牌戰將於今日18:00登場。
中華隊本屆《第五人格》由朱堂堯、莊博鈞、張淳銘、陳廣曄、湯勝鈞、鄭凱升、蘇彬誠出戰，教練為陳宣儒。從小組第一一路挺進四強，最終為中華電競代表隊再添一面銅牌。
《魔法氣泡》也有銅牌 《英雄聯盟》至少再一面！
台灣電競本屆亞運獎牌持續增加，《魔法氣泡》好手郭子昂日前闖進四強，最終收下一面銅牌；《第五人格》今日接棒再添一銅。
《英雄聯盟》中華隊同樣在今日傳來好消息，小組賽首戰雖不敵韓國，接著擊敗香港、印度，以B組第二名晉級四強。四強賽將於明（1）日登場，由於賽事沒有另外安排銅牌戰，中華隊也已至少保底一面銅牌，接下來將繼續爭取金牌戰門票。
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《第五人格》本屆亞運賽程相當緊湊，9月28日至29日進行小組賽，今（30）日則一天完成八強、四強及金牌戰。中華隊以分組第一晉級淘汰賽，上午10:30八強迎戰香港，以2：0擊退對手、成功闖進四強，也提前確定至少銅牌；16:00再與中國爭奪金牌戰門票，最終以0：2落敗，以銅牌結束本屆賽事。金牌戰將於今日18:00登場。
中華隊本屆《第五人格》由朱堂堯、莊博鈞、張淳銘、陳廣曄、湯勝鈞、鄭凱升、蘇彬誠出戰，教練為陳宣儒。從小組第一一路挺進四強，最終為中華電競代表隊再添一面銅牌。
台灣電競本屆亞運獎牌持續增加，《魔法氣泡》好手郭子昂日前闖進四強，最終收下一面銅牌；《第五人格》今日接棒再添一銅。
《英雄聯盟》中華隊同樣在今日傳來好消息，小組賽首戰雖不敵韓國，接著擊敗香港、印度，以B組第二名晉級四強。四強賽將於明（1）日登場，由於賽事沒有另外安排銅牌戰，中華隊也已至少保底一面銅牌，接下來將繼續爭取金牌戰門票。