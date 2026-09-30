秋意漸濃，秋蟹進入品嘗時節，台中勤美洲際酒店今年秋季以沙母為主角，從粵菜到鍋物推出不同吃法，讓秋蟹成為秋季餐桌亮點。明娟樓以嘉義沿海青蟹沙母設計「一蟹四味」，采月鍋品則以台灣茶湯搭配秋蟹，另外再以秋季甜點延伸秋日餐飲選擇。
明娟樓推出的「金秋蟹韻・四味粵賞」，選用每隻約600克的嘉義沿海青蟹沙母，依蟹鉗、蟹身、蟹黃與蟹膏不同特色，分別採蒸、燴、焗、拌等粵菜技法料理，推出「瑤柱百花沙母鉗」、「紅燒沙母蟹肉燴燕窩」、「芝士菌皇焗沙母蟹蓋」及「秋粵沙母蟹粉讚岐麵」，從清甜蟹肉一路吃到蟹黃、蟹膏，呈現不同層次的秋蟹風味。
其中，「瑤柱百花沙母鉗」以蒸製蛋白搭配完整蟹鉗、蝦滑及瑤柱；「紅燒沙母蟹肉燴燕窩」以粵式上湯燴蟹肉與燕窩；「芝士菌皇焗沙母蟹蓋」則將蟹肉、野菌及洋蔥回填蟹蓋焗烤，最後以蟹黃、蟹爪肉搭配讚岐麵收尾。「金秋蟹韻・四味粵賞」每位4888元起、加10%服務費，兩位起訂，供應至11月30日。
除了粵式蟹料理，采月鍋品則把秋蟹放進茶湯鍋物，以帶有熟果蜜香的東方美人茶搭配洋甘菊，打造「東方美人洋甘菊湯」。沙母下鍋後，蟹肉、蟹黃與蟹膏逐步融入湯底，讓茶香與蟹鮮由清轉濃。
這套「海韻茶香・秋蟹鍋宴」另搭配草蝦、鮮魚、河鰻及鮮小卷等海味，最後可選米飯或讚岐烏龍麵。雙人套餐5200元起、加10%，供應至11月30日。
秋蟹之外，飯店也將秋季果實延伸至甜點，新任行政甜點主廚林建勳推出「秋實・豐穰」系列，以栗子、榛果、蘋果、莓果及柑橘等食材製作下午茶與蛋糕，讓秋季餐飲從蟹宴延伸至午後茶席。
其中洲際雙人下午茶以秋季蒙布朗千層為主角，搭配栗子、黑醋栗及香草英式奶醬；葉與藤蛋糕櫃則推出多款秋季蛋糕與烘焙品。「秋實・豐穰」供應至11月30日，雙人下午茶每套1888元加10%。訂位專線｜04- 2324 6313。線上訂位及更多臺中勤美洲際酒店內容請洽: https://taichungic.com/
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這套「海韻茶香・秋蟹鍋宴」另搭配草蝦、鮮魚、河鰻及鮮小卷等海味，最後可選米飯或讚岐烏龍麵。雙人套餐5200元起、加10%，供應至11月30日。