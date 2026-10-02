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補鈣不只喝牛奶 營養師推薦還可吃4食物：少量多次攝入

骨質疏鬆症是沉默的疾病，大多沒有明顯症狀。而根據2017年至2020年國民營養健康調查資料顯示，我國50歲以上女性骨質疏鬆盛行率為10.2%；醫師提醒，女性更年期後，骨質流失的速度會加快；且女性有三階段要特別留意，包括35歲前、懷孕期、更年期，都是女性身體變化相當快的時候。營養師則說，補充鈣質不是一次補足，建議要少量多次達到最高效益。國健數今（2）日舉行「女性更年期護骨本 遠離骨鬆『動對、吃對』健骨有撇步」記者會。根據2017至2020年國民營養健康調查資料顯示，我國50歲以上女性骨質疏鬆盛行率為10.2%，約每10人就有1人，且隨年齡增加而上升，65歲以上女性的比例更高達17.4%，接近每6人就有1人。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈說，骨鬆平常不會有症狀，可能要等到「一碰就斷」才會發現。醫師指出，統計上而言，80歲以上的髖關節骨折大多與骨鬆有關，一旦跌倒半年內的死亡率超過一半以上。黃建霈指出，50歲之後骨密度會快速下降，因此預防更為重要。以骨質的高峰年齡落在35歲，之後就會隨著年紀逐漸流失，50歲因更年期荷爾蒙影響，下降速度更快。黃建霈建議，有3個階段要特別留意，青春期的時候則須多攝取營養、運動，讓骨質的儲存空間多一點；懷孕期則因為把鈣質給寶寶，若補充不足，未來老了就容易骨鬆。再來就是更年期，黃建霈說，這3個階段是女性身體變化相當快的時候，一定要特別注意。另外有些危險因子，他提到，包括看起來較瘦小、鈣質攝取不足、少曬太陽、運動量低、疾病導致骨質流失更快者，都可及早檢查。中華民國營養師公會全國聯合副理事長張惠萍指出，成年人國民營養建議鈣質攝取量一天要1000毫克，但調查發現，國人攝取量約僅達到一半。張惠萍建議，規律生活、運動還有飲食都是補充鈣質相當重要的方式。她透露，除了牛奶外，還可吃傳統豆腐，不同於嫩豆腐，傳統豆腐會添加鈣的凝固劑；另外鮭魚、莧菜、小魚等，也都可以幫助鈣質攝取。現代人外食多，除了飲食，攝取保健食品是否有效？張惠萍表示，仍會建議以飲食為主，而營養素有多元營養來源，雖然吃補充劑是一種方式，但因為以補鈣而言，一次不要超過500微克，少量多次攝入，吸收量會比較高。