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韓國雞肉價格近半年大幅下跌，但炸雞價格卻幾乎沒有跟著降，引發消費者對價格結構的質疑，連總統李在明也關注，聲稱會好好了解狀況。不過也有當地炸雞業者喊冤，強調除了雞肉原料外，還有加工、物流及其他營運成本，所以價格很難隨短期原料行情頻繁調整。綜合韓媒報導，韓國肉雞協會的資料顯示，炸雞業者主要使用的9至10號肉雞，3月每公斤價格為5308韓元，9月15日已降至3308韓元，半年下跌2000韓元，跌幅達37.7%。不過，主要炸雞連鎖品牌的代表商品，價格仍維持在約2.3萬韓元，也就是說，雞肉原料價格大幅回落，消費端的炸雞售價卻沒有同步下降。韓媒指出，這也讓「原料價格上漲時迅速反映、下跌時反應卻偏慢」的落差再次受到關注。韓國總統李在明，9月30日亦曾在自己的X平台，轉發有關「炸雞價格為何不減」之報導，並留言寫道：「我會了解看看。」有韓國炸雞業者跳出來反駁，不能單看肉雞價格，就判斷炸雞是否有降價空間，因為炸雞的最終售價，除了雞肉本身，還包括食用油、麵衣、醬料、人事、店租、物流、包裝、外送等等。而且產地的肉雞價格，與店家實際取得的雞肉成本之間，也可能存在加工及供應鏈的價差、時間落差。業界並指出，之前肉雞價格因禽流感等因素走高時，也沒有直接調高核心商品售價，而是自行吸收部分成本，如今雞肉價格回落，也不代表炸雞售價能按相同比例下調。韓國公平交易委員會則表示，現階段會先了解市場價格情況，至於李在明所說的「檢視」，後續是否進一步形成政策行動，仍受關注。原文連結：