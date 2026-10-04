寶可夢將迎來30週年年度盛事「PokéXciting!」活動，10月10日到11日於台北市信義區香榭大道登場，想去參加現場「舞台活動」的訓練家們要特別留意，為了確保民眾觀看舞台活動的安全與舒適體驗，包括活動重點「PokéXciting! 夜間秀」在內的舞台活動，都採用事先登記抽籤制，登記時間只到今（4）日23：59，還沒登記的民眾記得加入寶可夢官方LINE填寫表單登記。
「PokéXciting!」雙十連假登場 各種活動一起慶祝30週年
為了慶祝寶可夢30週年，The Pokémon Company將在台灣展開一系列慶祝活動，最受矚目的就是大型慶典「PokéXciting!」，台北場將在10月10日到11日，於台北市信義區香榭大道舉辦，台北限定粉紅色「PokéXciting! 皮卡丘」將在現場進行夜間特別舞台秀、遊行，周邊還有「POKÉGENIC打卡點」、限定周邊販售、《Pokémon GO》連動活動等，等待玩家們一起同樂。
活動日期： 2026 年 10 月 10 日（六）～ 10 月 11 日（日）
入場費用：免費
活動地點： 台北市信義區香堤大道廣場及其鄰近地區
活動亮點：
📍台北限定「PokéXciting! 皮卡丘」：官方為五大主辦城市設計了專屬代表色，台北場正是超萌的粉紅色泡泡頭裝扮！這隻充滿派對活力的皮卡丘將引領全場。
📍夜間舞台秀： 「Pokexciting！皮卡丘」進行夜間特別舞台秀，搭配音樂、燈光，讓玩家們一起感受皮卡丘的可愛魅力。
📍POKÉGENIC打卡點： 信義區的街頭小巷將隱藏各種經典寶可夢的裝飾，等待玩家們四處探索、捕捉合影。
📍寶可夢遊行：寶可夢將出現在眾人面前，配合音樂列隊前進，帶來令人雀躍又感動的遊行。在遊行中，大家可以近距離看著寶可夢們，享受派對的歡樂氣氛。
📍限定周邊販售：台北限定的「Pokexciting！皮卡丘」相關商品，也會在現場販售。
活動網址：https://tw.portal-pokemon.com/30th/topics/pokexciting_news0/
舞台活動要抽籤 把握最後一天登記
不過為了讓參加活動的民眾，都能在安全、舒適的環境中觀賞舞台活動，官方採取事先登記抽籤制，中選民眾才能參加包括「皮卡丘舞台秀 -EDM&Pokémon Kids TV-」、「皮卡丘舞台秀 -ROCK-」、「PokéXciting! 夜間秀」在內的舞台活動，沒有報名或是沒有中選的民眾，還是能體驗舞台節目以外的活動。
抽籤報名時間：2026年10月1日（四）09：00～2026 年10月4 日（日）23：59，報名時間不影響中籤機率。
公布中選時間：2026年10月7日以LINE訊息通知，如果在10月8日還是未收到中選通知，就代表沒有中籤。發送中籤通知時，會同步發送入場專用驗證訊息，入場時不能使用截圖或畫面轉發，入場驗證僅限使用一次，已完成驗證之訊息無法再次使用入場。
可報名活動場次：
2026年10月10日（六）13:00–13:35 皮卡丘舞台秀 -EDM&Pokémon Kids TV-
2026年10月10日（六）17:30–17:45 皮卡丘舞台秀 -ROCK-
2026年10月10日（六）19:15–19:45 PokéXciting! 夜間秀
2026年10月11日（日）13:00–13:35 皮卡丘舞台秀 -EDM&Pokémon Kids TV-
2026年10月11日（日）17:30–17:45 皮卡丘舞台秀 -ROCK-
2026年10月11日（日）19:15–19:45 PokéXciting! 夜間秀
※進場及報到時間為各場次演出開始前90分鐘。中籤者之報到細節將於中籤通知訊息中另行告知。
※ 每組最多4人同行（含報名者本人）。
報名方式：
1、開啟寶可夢官方 LINE 帳號發送之通知訊息中的報名表單連結。
2、選擇參加人數（1～4 人）。
3、依序選擇第 1 志願至第 3 志願之舞台場次（第 2、第 3 志願亦可選擇「無其他希望場次」）。
4、確認內容無誤後送出表單，收到報名完成訊息即完成報名。
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為了慶祝寶可夢30週年，The Pokémon Company將在台灣展開一系列慶祝活動，最受矚目的就是大型慶典「PokéXciting!」，台北場將在10月10日到11日，於台北市信義區香榭大道舉辦，台北限定粉紅色「PokéXciting! 皮卡丘」將在現場進行夜間特別舞台秀、遊行，周邊還有「POKÉGENIC打卡點」、限定周邊販售、《Pokémon GO》連動活動等，等待玩家們一起同樂。
活動日期： 2026 年 10 月 10 日（六）～ 10 月 11 日（日）
入場費用：免費
活動地點： 台北市信義區香堤大道廣場及其鄰近地區
活動亮點：
📍台北限定「PokéXciting! 皮卡丘」：官方為五大主辦城市設計了專屬代表色，台北場正是超萌的粉紅色泡泡頭裝扮！這隻充滿派對活力的皮卡丘將引領全場。
📍夜間舞台秀： 「Pokexciting！皮卡丘」進行夜間特別舞台秀，搭配音樂、燈光，讓玩家們一起感受皮卡丘的可愛魅力。
📍限定周邊販售：台北限定的「Pokexciting！皮卡丘」相關商品，也會在現場販售。
舞台活動要抽籤 把握最後一天登記
不過為了讓參加活動的民眾，都能在安全、舒適的環境中觀賞舞台活動，官方採取事先登記抽籤制，中選民眾才能參加包括「皮卡丘舞台秀 -EDM&Pokémon Kids TV-」、「皮卡丘舞台秀 -ROCK-」、「PokéXciting! 夜間秀」在內的舞台活動，沒有報名或是沒有中選的民眾，還是能體驗舞台節目以外的活動。
抽籤報名時間：2026年10月1日（四）09：00～2026 年10月4 日（日）23：59，報名時間不影響中籤機率。
公布中選時間：2026年10月7日以LINE訊息通知，如果在10月8日還是未收到中選通知，就代表沒有中籤。發送中籤通知時，會同步發送入場專用驗證訊息，入場時不能使用截圖或畫面轉發，入場驗證僅限使用一次，已完成驗證之訊息無法再次使用入場。
可報名活動場次：
2026年10月10日（六）13:00–13:35 皮卡丘舞台秀 -EDM&Pokémon Kids TV-
2026年10月10日（六）17:30–17:45 皮卡丘舞台秀 -ROCK-
2026年10月10日（六）19:15–19:45 PokéXciting! 夜間秀
2026年10月11日（日）13:00–13:35 皮卡丘舞台秀 -EDM&Pokémon Kids TV-
2026年10月11日（日）17:30–17:45 皮卡丘舞台秀 -ROCK-
2026年10月11日（日）19:15–19:45 PokéXciting! 夜間秀
※進場及報到時間為各場次演出開始前90分鐘。中籤者之報到細節將於中籤通知訊息中另行告知。
※ 每組最多4人同行（含報名者本人）。
報名方式：
1、開啟寶可夢官方 LINE 帳號發送之通知訊息中的報名表單連結。
2、選擇參加人數（1～4 人）。
3、依序選擇第 1 志願至第 3 志願之舞台場次（第 2、第 3 志願亦可選擇「無其他希望場次」）。
4、確認內容無誤後送出表單，收到報名完成訊息即完成報名。