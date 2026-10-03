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台灣最強火鍋又是它！「王品聚」輾壓築間、錢都：聲量突破6萬筆

今年冠軍由王品旗下火鍋品牌「聚 日式鍋物」坐穩第一名，其聲量高達6萬7896筆，遠遠贏過亞軍「築間幸福鍋物」、季軍「千葉火鍋」

▲「聚 日式鍋物」是王品集團老字號火鍋品牌，至今已經在台灣有22年的歷史。（圖／翻攝Google地圖）

🥇第1名：聚 日式鍋物（網路聲量67896筆）

🥈第2名：築間幸福鍋物（網路聲量54609筆）

🥉第3名：千葉火鍋（網路聲量22374筆）

◼︎ 第4名：錢都日式涮涮鍋（網路聲量20933筆）

◼︎ 第5名：涮乃葉（網路聲量8480筆）

◼︎ 第6名：和牛涮日式鍋物放題（網路聲量7923筆）

◼︎ 第7名：燒瓶子。大肆の鍋（網路聲量5598筆）

◼︎ 第8名：輕井澤鍋物（網路聲量4976筆）

◼︎ 第9名：橘色涮涮屋（網路聲量4856筆）

◼︎ 第10名：加分100%浜中特選昆布鍋物（網路聲量4711筆）

▲王品旗下火鍋品牌「聚 日式鍋物」坐穩第一名，其聲量高達6萬7896筆，遠遠贏過其他對手。（圖／網路溫度計提供）

王品聚火鍋開22年仍超賺！連2年奪火鍋冠軍：轉型自助吧吸客

聚火鍋也決定升級轉型，在2020年由董事長陳正輝領軍，讓16年的老字號品牌首度轉型嘗試，並推出全新自助吧吃到飽模式

▲聚火鍋近年開始升級轉型，並推出自助吧模式，民眾來到這能夠無限量取用新鮮蔬菜、火鍋料、副食，就連飲料及霜淇淋也能吃到。（圖／Google評價）

王品聚火鍋評價曝光！近萬評價拿4.7顆星：2問題被點出

認為轉型成自助吧後價格偏高

也有人曾提到自助吧在假日或用餐尖峰時間需要排隊取餐

台灣火鍋市場越來越激烈，除了百元火鍋林立，近年還有許多吃到飽火鍋、日式火鍋等讓消費者選擇。王品聚火鍋近年轉型，推出種類齊全的自助吧，更以高品質肉品、海鮮與湯底深得民眾的心，加上王品優質服務，難怪在台灣創立22年依舊不敗。根據《網路溫度計》近日公布「2026全台十大日式連鎖鍋物」聲量排行榜，透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，並分析2025年9月9日至2026年9月8日數據。根據榜單，，更贏過排名第4的錢都日式涮涮鍋、排名第5的涮乃葉等對手，成為全台最強日式連鎖火鍋。王品「聚 日式鍋物」不只今年拿下排行第一，同樣在2025年日式連鎖火鍋排行榜中坐穩冠軍寶座。據了解，聚日式鍋物在王品集團中佔有重要定位，其在2004年就成立，可說是集團火鍋老牌，主打來自北海道的昆布為湯底，加上日式裝潢氛圍，當時深受不少民眾喜愛。但隨著火鍋市場競爭越來越激烈，，民眾來到這能夠無限量取用新鮮蔬菜、火鍋料、副食，就連飲料及霜淇淋也能吃到。轉型的聚日式火鍋重新回到巔峰，新型態店面台北南京東店、中壢SOGO店進行首波試行時，便成功吸引了大量饕客，創下來客數平均成長3至5成的驚人紀錄，在今年中秋連假期間，亦與其他聚餐型品牌推升集團業績，可說是現代人火鍋聚餐的首選之一。王品「聚 日式鍋物」目前全台達34間門市，實際查詢Google地圖評價，多間門市幾乎都有4.7顆星以上評價，部分分店還累積近萬則評語。不少人實際消費都給予讚賞，，稱讚「品質真的沒對手」。不過亦有人持不同看法，，動輒500元以上還要加10%服務費，坦言不如選擇其他平價小火鍋如石二鍋、錢都等；，補菜速度或清理桌面有時未能及時跟上人潮。但餐點價格與內容，與實際消費體驗因每人感受不一樣，整體而言仍是台灣數一數二經典的火鍋品牌。