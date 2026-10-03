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▲營養師建議，控制體重不能只看吃了多少，也應留意飲食內容、睡眠與壓力，建立能長期維持的生活習慣。（圖／記者金武鳳攝，2026.10.3)

外食族三餐多靠便當、麵食，如何做好體重管理？營養師高芷翎建議，可從進食順序與食物分量著手，先吃蛋白質、再吃蔬菜，最後吃飯、麵等主食，並搭配規律運動與正常作息，建立能長期維持的生活習慣。NAT納特生醫品牌總部今天在台中開幕，邀請醫師沈宛儀、營養師高芷翎分享體重管理觀念。共同創辦人余明青也分享，自己曾重逾90公斤，在醫師建議下調整飲食、作息及運動習慣，1年多減去26公斤，活動力明顯改善。高芷翎指出，外食常以飯、麵為主，提供大量碳水化合物。空腹時食用碳水導致血糖快速飆升，啟動體內脂肪合成的流程。她建議，每餐可先吃約一巴掌大的蛋白質食物，再吃一拳頭大的蔬菜，最後吃主食，從日常進食順序逐步調整。她也提醒，吃湯麵時，不一定要將麵吃完、湯喝光，可依自身需求調整分量。體重管理應兼顧食物選擇與整體攝取量，並搭配運動及作息調整。沈宛儀表示，睡不好、壓力大，容易讓人渴望高熱量食物，若只關注餐盤，忽略睡眠與生活壓力，飲食控制也可能難以持續。她建議維持正常作息、適度紓解壓力，運動則可搭配有氧與肌力訓練，幫助保留肌肉。她指出，飲食並非吃得越少越好，仍應重視蛋白質、膳食纖維與營養均衡，讓體重管理成為生活的一部分。余明青說，她去年體重超過90公斤，有嚴重脂肪肝，連走路都容易喘，因而下定決心減重。她透過均衡飲食、調整作息與養成運動習慣，逐步減輕體重。她自述，減重後脂肪肝情形改善，精神與體力也比以往好，不再一走路就喘。納特生醫表示，新總部將作為顧客服務據點，持續推動產品資訊透明、品質管理及消費者溝通。開幕活動也同步舉行新品發表，透過醫師與營養師分享，帶動民眾關注日常健康管理。