前副總統吳敦義的外孫Roy近日因在Threads分享於美國的留學生活，引發關注，起初外界只以為Roy是一個長得頗帥的留學生，後來才發現他的媽媽是吳敦義的女兒吳子安，開始對於Roy帶有敵意，甚至有網友嗆他申請進紐約大學電影系是靠外公撐腰。對此，Roy今（4）日直球回應：「不是，我靠我的作品集喔，學校官網都有寫。」
吳敦義外孫走紅！Roy是機場辦護照始祖
Roy 4歲時曾因護照期限不足半年，在機場臨時補辦護照，才得以和家人飛往帛琉旅行。當時吳子安與吳敦義都回應這並非特權，是全國民眾都可以辦理的合法管道，但後來這項臨時辦護照的功能已被取消。而當年還是兒童的Roy也已長大成年，今年20歲了，目前在紐約大學就讀電影系，對於拍片一事有濃厚興趣。
遭酸靠外公進紐約大學 Roy直球回應：不是
Roy的帥照在Threads爆紅後，他身分背景也遭起底，不少網友質疑他靠政二代光環享受特權，甚至有酸民直接在他的貼文下留言開嗆：「請問你是靠你的外公前副總統成功申請轉學的嗎？」對此，Roy直球回應：「不是，我靠我的作品集喔，學校官網都有寫。」另外還有人酸他：「以後會選台北市長嗎？」Roy則笑著回應：「不要，我要拍電影。」
其實1年前申請紐約大學電影系時，Roy就曾在YouTube分享他開錄取信的影片，當時他忐忑不安的跟室友一起上紐約大學官網查看，發現自己確實申請成功後，興奮歡呼，隨後才搬到紐約讀書，許多粉絲當時也紛紛留言恭喜他成為大導演李安的學弟。不過Roy轉學前究竟念哪所學校，他在社群上沒透露。
Roy不怕酸民攻擊 還曾分享女友背影照
而儘管Roy的Threads貼文目前遭到大量酸民攻擊，調侃他是「機場辦護照始祖」，但他依舊沒刪文，態度十分坦蕩。Roy也曾分享他與女友在紐約街頭約會的背影，由此可見他並非單身，一直很樂於和網友分享生活。
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Roy 4歲時曾因護照期限不足半年，在機場臨時補辦護照，才得以和家人飛往帛琉旅行。當時吳子安與吳敦義都回應這並非特權，是全國民眾都可以辦理的合法管道，但後來這項臨時辦護照的功能已被取消。而當年還是兒童的Roy也已長大成年，今年20歲了，目前在紐約大學就讀電影系，對於拍片一事有濃厚興趣。
Roy的帥照在Threads爆紅後，他身分背景也遭起底，不少網友質疑他靠政二代光環享受特權，甚至有酸民直接在他的貼文下留言開嗆：「請問你是靠你的外公前副總統成功申請轉學的嗎？」對此，Roy直球回應：「不是，我靠我的作品集喔，學校官網都有寫。」另外還有人酸他：「以後會選台北市長嗎？」Roy則笑著回應：「不要，我要拍電影。」
其實1年前申請紐約大學電影系時，Roy就曾在YouTube分享他開錄取信的影片，當時他忐忑不安的跟室友一起上紐約大學官網查看，發現自己確實申請成功後，興奮歡呼，隨後才搬到紐約讀書，許多粉絲當時也紛紛留言恭喜他成為大導演李安的學弟。不過Roy轉學前究竟念哪所學校，他在社群上沒透露。
Roy不怕酸民攻擊 還曾分享女友背影照
而儘管Roy的Threads貼文目前遭到大量酸民攻擊，調侃他是「機場辦護照始祖」，但他依舊沒刪文，態度十分坦蕩。Roy也曾分享他與女友在紐約街頭約會的背影，由此可見他並非單身，一直很樂於和網友分享生活。