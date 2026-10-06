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▲鄧紫棋今年4月直播透露，原來自己有地中海貧血。（圖／微博@寶蓓蓓呢）

香港歌手鄧紫棋本月完成182場《I AM GLORIA》世界巡演，打破單次巡演體育場專場數量最多的金氏世界紀錄，今（6）日再傳喜訊，爆出。其實鄧紫棋這幾年一路巡演，身體也曾亮起警訊，她今年4月才意外從媽媽口中得知自己患有地中海貧血，當時已經硬撐著唱完153場，得知真相後連她自己都忍不住佩服：「在台上真的就是意志力在撐。」鄧紫棋今年在大巨蛋舉辦完《I AM GLORIA》之後，曾開直播聊到自己的身體狀況，透露媽媽某天告訴她：「原來我有地中海貧血，我都不知道。」由於地中海貧血可能較容易出現疲倦等狀況，她這才終於理解，為什麼巡演期間經常覺得特別累，更笑說：「我地中海貧血，然後巡演做了153場，我累不是很正常嗎？」過去只是以為工作量太大，直到知道原因後，反而開始佩服自己竟然一路撐過來。當時《I AM GLORIA》世界巡演已經跑遍各地，鄧紫棋坦言每次站上舞台並不是身體永遠處在最佳狀態，有些時候其實已經相當疲憊，「在台上真的就是意志力在撐。」她也提到，並非自己不想繼續唱，而是身體能不能負荷才是關鍵，因此比起硬撐工作，更重要的是先維持健康，才能把演藝工作繼續做下去。如今《I AM GLORIA》世界巡演已在昨（5）日於深圳正式收官，這趟巡演歷時3年、總計唱了182場，還創下獨唱藝人單次巡演體育場專場數量最多的金氏世界紀錄；歌后同時爆出喜訊，與交往8年的造型師男友Mark Ngai在紐約教堂完婚，不過經紀公司表示：「藝人的私生活，沒有回應。」沒有承認，也沒有否認。