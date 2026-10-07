2026雙十國慶 3 天連假（10/9～10/11）即將到來，全台 22 縣市垃圾清運時間有所微調。台北、新北、高雄等地區多數正常收運，但台中市雙十當天改採定時定點，台南市也有 15 區於 10/10 停收。《NOWNEWS今日新聞》為您整理異動最大地區、六都規劃與沒趕上垃圾車去哪丟？全台 22 縣市詳細懶人包一次看。

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🟡國慶連假倒垃圾！兩大異動熱區先看

連停 2 天警戒區（10/10 國慶當天停收疊加 10/11 週日例休，連續 2 天不收家戶垃圾）：   

新竹縣（10 鄉鎮）：竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、新豐鄉、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、寶山鄉、五峰鄉   

臺南市（15 區）：新營區、善化區、佳里區、七股區、下營區、六甲區、北門區、白河區、安定區、西港區、東山區、柳營區、將軍區、新市區、學甲區

雲林縣（6 鄉鎮）：虎尾鎮、土庫鎮、西螺鎮、崙背鄉、水林鄉、口湖鄉   

花蓮縣（1 鄉）：萬榮鄉

臺東縣（1 鄉）：長濱鄉

沿街停收改定點：臺中市 10/10 國慶當天全面取消沿街垃圾車，改採「定時定點」專人服務，市民出門前務必先查詢班次地點。

▲國慶連假家戶清理垃圾，民眾請將一般垃圾、廚餘與資源回收物妥善分類交運。（圖／桃園市環保局提供）
▲國慶連假家戶清理垃圾，民眾請將一般垃圾、廚餘與資源回收物妥善分類交運。（圖／桃園市環保局提供）
🟡六都雙十國慶垃圾清運資訊與定點丟垃圾地點

臺北市
10/9（五）：正常收運
10/10（六）：正常收運
10/11（日）：例休停收（時間無法配合者可利用北市 30 處限時收受點

新北市
10/9（五）：正常收運
10/10（六）：正常收運
10/11（日）：例休停收（時間無法配合者可利用全市 22 處定時定點收運點，需使用專用垃圾袋，詳細開放時段與地址可至「新北樂圾車」網站查詢

▲新北市國慶連假10/9與10/10垃圾照常收運，10/11週日例休停收，可利用全市22處定點收運。（圖／新北市環保局提供）
▲新北市國慶連假10/9與10/10垃圾照常收運，10/11週日例休停收，可利用全市22處定點收運。（圖／新北市環保局提供）
桃園市：尚未公告，往例國慶假日正常收運、週日停收。

臺中市
10/9（五）：正常收運
10/10（六）：暫停沿街收運，改採「定時定點」服務（可至環保局網站查詢「115年國定假日定時定點表」）
10/11（日）：例休停收

▲台中市國慶連假10/9正常收運，10/10雙十國慶暫停沿街收運改採定時定點服務，10/11例休。（圖／臺中市環保局提供）
▲台中市國慶連假10/9正常收運，10/10雙十國慶暫停沿街收運改採定時定點服務，10/11例休。（圖／臺中市環保局提供）
臺南市
10/9（五）：正常收運
10/10（六）：15 區暫停收運（七股、下營、六甲、北門、白河、安定、西港、佳里、東山、柳營、將軍、善化、新市、新營、學甲）；22 區正常收運
10/11（日）：例休停收

▲台南市國慶連假10/9正常收運，10/10國慶日15區停收、22區正常收運，10/11例休。（圖／臺南市環保局提供）
▲台南市國慶連假10/9正常收運，10/10國慶日15區停收、22區正常收運，10/11例休。（圖／臺南市環保局提供）
高雄市
10/9（五）：正常收運
10/10（六）：正常收運
10/11（日）：例休停收

▲高雄市國慶連假10/9與10/10垃圾照常收運，10/11週日例休停收。（圖／高雄市環保局提供）
▲高雄市國慶連假10/9與10/10垃圾照常收運，10/11週日例休停收。（圖／高雄市環保局提供）
🟡全台分區各縣市清運資訊一次看

【北部地區】

基隆市：尚未公告，往例國慶假日正常收運、週日停收。

新竹市：10/9–10/10 正常收運，10/11 採假日定線定時定點清運。

新竹縣：10/9 多數正常（尖石停收）；10/10 多數鄉鎮停收（僅竹北、湖口、尖石正常）；10/11 全縣停收。   

▲新竹縣國慶連假10/10多數鄉鎮停收、10/11全縣停收，僅竹北與湖口等少數正常。（圖／新竹縣環保局提供）
▲新竹縣國慶連假10/10多數鄉鎮停收、10/11全縣停收，僅竹北與湖口等少數正常。（圖／新竹縣環保局提供）
苗栗縣苗栗市公館鄉 10/9–10/10 正常清運，10/11 例休停收（休假期間不開放自行送置清潔隊）。其餘鄉鎮市尚未公告，詳情以各公所公告為準。   

【中部地區】

彰化縣：10/9 全縣沿線正常；10/10 彰化市、大村、溪州、竹塘沿線停收，其餘正常；10/11 全縣停收（僅彰化市開放定點）。

▲彰化縣國慶連假10/10彰化市等4鄉鎮市沿線停收，10/11全縣停收、彰化市開放定點。（圖／彰化縣環保局提供）
▲彰化縣國慶連假10/10彰化市等4鄉鎮市沿線停收，10/11全縣停收、彰化市開放定點。（圖／彰化縣環保局提供）
南投縣：10/9 多數正常（集集僅收上午外環、中寮仁愛停收）；10/10 竹山、集集、中寮、水里、魚池正常，其餘停收；10/11 南投市、草屯、埔里、名間正常收運。   

▲南投縣國慶連假10/10南投市與埔里等區停收、竹山集集正常，10/11部分鄉鎮恢復清運。（圖／南投縣環保局提供）
▲南投縣國慶連假10/10南投市與埔里等區停收、竹山集集正常，10/11部分鄉鎮恢復清運。（圖／南投縣環保局提供）
雲林縣：10/9 斗六停收（其餘正常）；10/10 虎尾、土庫、西螺、崙背、水林、口湖、元長停收；10/11 僅元長正常，其餘全縣停收。   

▲雲林縣國慶連假10/10虎尾與西螺等7鄉鎮停收，10/11僅元長鄉正常清運。（圖／雲林縣環保局提供）
▲雲林縣國慶連假10/10虎尾與西螺等7鄉鎮停收，10/11僅元長鄉正常清運。（圖／雲林縣環保局提供）
【南部地區】

嘉義市：尚未公告，往例國慶假日正常收運、週日停收。

嘉義縣：10/9 正常；10/10 全縣 17 鄉鎮市正常（阿里山鄉例休停收）；10/11 全縣暫停清運。   

▲嘉義縣國慶連假10/9與10/10全縣正常收運（阿里山除外），10/11週日例休停收。（圖／嘉義縣環保局提供）
▲嘉義縣國慶連假10/9與10/10全縣正常收運（阿里山除外），10/11週日例休停收。（圖／嘉義縣環保局提供）
屏東縣屏東市10/9–10/10 早晚班正常清運，10/11 例休停收（時間無法配合可利用機場北路資收場，開放至 17:00）。其餘鄉鎮市尚未公告，詳情以各公所公告為準。

【東部地區】

宜蘭縣：尚未公告，往例國慶假日正常收運、週日停收。

花蓮縣：吉安鄉 10/9 正常、10/10 停收、10/11 正常；萬榮鄉 10/10 停收；玉里鎮 10/9 上午定點暫停、沿線正常。其餘鄉鎮市尚未公告，詳情以各公所公告為準。   

臺東縣臺東市連假夜間正常清運（定點暫停）；長濱鄉 10/10–10/11 連續停收。其餘鄉鎮市尚未公告，詳情以各公所公告為準。   

▲台東市國慶連假夜間正常清運垃圾，定時定點服務則暫停，提醒市民留意。（圖／臺東市公所提供）
▲台東市國慶連假夜間正常清運垃圾，定時定點服務則暫停，提醒市民留意。（圖／臺東市公所提供）
【離島地區】

澎湖縣馬公市10/9–10/10 正常清運，10/11 沿線停收（試辦週日定時定點收一般垃圾）。其餘鄉鎮市尚未公告，詳情以各公所公告為準。

金門縣金城鎮10/9 與 10/11 夜間正常；10/10 夜間例休停收；連假三日上午中街與菜市場正常清運。其餘鄉鎮市尚未公告，詳情以各公所公告為準。

連江縣：尚未公告。

🟡連假倒垃圾注意！違規亂丟最高重罰10萬

連假期間切勿將垃圾提前堆置於路旁或於非開放時段亂丟，各縣市環保局除派員機動巡查外，亦已架設移動式監視器嚴加取締。未落實分類或隨意棄置垃圾者，依《廢棄物清理法》可處 1,200 元至 6,000 元罰鍰；新北市環保局嚴正提醒，定點收運站若於非開放時間隨意棄置垃圾造成環境髒亂，最高更可重罰新臺幣 10 萬元

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...