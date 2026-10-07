2026雙十國慶 3 天連假（10/9～10/11）即將到來，《NOWNEWS今日新聞》特別為您整理雙北與新竹縣市垃圾清運時間！台北市、新北市與新竹市國慶當天皆正常收運；新竹縣竹東、關西等 10 鄉鎮因10/10國慶停收加週日例休，將連續 2 天暫停收運。若時間無法配合，雙北共設有 52 處定點收運站供民眾急用。
2026國慶有垃圾車嗎？全台22縣市：10/10台中定點、台南15區停收
🟡雙北與新竹市國慶垃圾車！連假三天清運規劃
臺北市：
10/9（五）：正常收運
10/10（六）：正常收運
10/11（日）：例休停收（時間無法配合者可利用北市 30 處限時收受點）
新北市：
10/9（五）：正常收運
10/10（六）：正常收運
10/11（日）：例休停收（時間無法配合者可利用全市 22 處定時定點收運點，需使用專用垃圾袋，詳細開放時段與地址可至「新北樂圾車」網站查詢
新竹市：
10/9（五）：正常收運
10/10（六）：正常收運
10/11（日）：採假日定線定時定點清運
新竹縣：
10/9（五）：多數正常清運（尖石鄉停收）
10/10（六）：10 鄉鎮暫停收運（竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、新豐鄉、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、寶山鄉、五峰鄉；僅竹北、湖口、尖石正常）
10/11（日）：全縣例休停收（上述 10 鄉鎮與例休疊加，連續 2 天停收）
🟡雙北連假錯過垃圾車？52處定點收運站一次看
若民眾錯過收運時間或於週日停收當天有倒垃圾需求，雙北環保局合計設有 52 處定時定點收運站供急用：
台北市 30 處限時收受點：每日上午 6 時至晚間 23 時開放，民眾可至台北市環保局官網查詢各區收受點位置。
新北市 22 處定時定點收運點：專為週日例休特別開放，民眾前往倒垃圾時，務必依規定使用新北市專用垃圾袋。
🟡違規亂丟最高重罰十萬！環保局科技執法取締
連假期間切勿將垃圾提前堆置於路旁或於非開放時段亂丟，各縣市環保局除派員機動巡查外，亦已架設移動式監視器嚴加取締。未落實分類或隨意棄置垃圾者，依《廢棄物清理法》可處 1,200 元至 6,000 元罰鍰；新北市定點收運站若於非開放時間隨意棄置垃圾造成環境髒亂，最高更可重罰新臺幣 10 萬元！
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🟡雙北與新竹市國慶垃圾車！連假三天清運規劃
臺北市：
10/9（五）：正常收運
10/10（六）：正常收運
10/11（日）：例休停收（時間無法配合者可利用北市 30 處限時收受點）
新北市：
10/9（五）：正常收運
10/10（六）：正常收運
10/11（日）：例休停收（時間無法配合者可利用全市 22 處定時定點收運點，需使用專用垃圾袋，詳細開放時段與地址可至「新北樂圾車」網站查詢
新竹市：
10/9（五）：正常收運
10/10（六）：正常收運
10/11（日）：採假日定線定時定點清運
新竹縣：
10/9（五）：多數正常清運（尖石鄉停收）
10/10（六）：10 鄉鎮暫停收運（竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、新豐鄉、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、寶山鄉、五峰鄉；僅竹北、湖口、尖石正常）
10/11（日）：全縣例休停收（上述 10 鄉鎮與例休疊加，連續 2 天停收）
🟡雙北連假錯過垃圾車？52處定點收運站一次看
若民眾錯過收運時間或於週日停收當天有倒垃圾需求，雙北環保局合計設有 52 處定時定點收運站供急用：
台北市 30 處限時收受點：每日上午 6 時至晚間 23 時開放，民眾可至台北市環保局官網查詢各區收受點位置。
新北市 22 處定時定點收運點：專為週日例休特別開放，民眾前往倒垃圾時，務必依規定使用新北市專用垃圾袋。
🟡違規亂丟最高重罰十萬！環保局科技執法取締
連假期間切勿將垃圾提前堆置於路旁或於非開放時段亂丟，各縣市環保局除派員機動巡查外，亦已架設移動式監視器嚴加取締。未落實分類或隨意棄置垃圾者，依《廢棄物清理法》可處 1,200 元至 6,000 元罰鍰；新北市定點收運站若於非開放時間隨意棄置垃圾造成環境髒亂，最高更可重罰新臺幣 10 萬元！