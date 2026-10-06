我是廣告 請繼續往下閱讀

美進口馬鈴薯近半年首次驗出龍葵鹼違規 食藥署：已調升為加強抽批

食藥署今（6）日公布邊境檢驗進口馬鈴薯檢出總配醣生物鹼不符規定一事，食藥署重申，我國對輸入馬鈴薯的食品安全衛生管理及限量標準「均未改變」；食藥署強調，該批產品已依規定辦理退運，未流入國內市場。食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，此次不合格產品「外觀並未發芽」，且經食藥署於邊境主動抽驗，檢出總配醣生物鹼248 mg/kg，不符合「食品中污染物質及毒素衛生標準」，該批產品「已依規定辦理退運，未流入國內市場。」食藥署說明，自108年1月1日起，馬鈴薯總配醣生物鹼應符合「食品中污染物質及毒素衛生標準」所定限量標準規定200 mg/kg，不論外觀是否發芽，均須符合相同食品安全衛生標準。此案為「近半年首次」發生輸入馬鈴薯總配醣生物鹼不符規定。劉芳銘提到，食藥署針對本次違規業者，已依「食品及相關產品輸入查驗辦法」，將其後續輸入產品由一般抽批查驗調升為加強抽批查驗，抽驗率提高至20%至50%。後續如再有不符合規定情形，將依規定進一步提高抽驗強度，最高可採100%逐批查驗。劉芳銘強調，一向秉持全力為民眾食品安全及健康把關的立場，針對輸入食品，以科學風險評估為基礎，嚴謹執行邊境管理措施，並運用AI人工智慧「邊境預測智能系統」輔助風險管理，依查驗結果滾動調整查驗措施，持續攔阻不合格產品進入國內市場，嚴格把關輸入食品安全。