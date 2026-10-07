台灣原創漫畫、小說迷逛高雄動漫節也有好康拿，「原創 IP 風雲榜」宣布前進2026高雄國際動漫節，10月9日至12日在高雄巨蛋展出第五屆獲獎作品，現場原創好書全面85折，消費滿額最高還能拿到「聯名御守造型悠遊卡盲包」；不想花錢也有免費活動，只要完成翻牌、追蹤社群等任務，就能把限定便條紙、徽章帶回家，人氣角色「漫寶 Manbo」也有免費抽抽樂。
原創好書全面85折！滿599元再送悠遊卡盲包
「原創 IP 風雲榜」每年選出臺灣原創漫畫、小說年度推薦作品，希望增加本土作品曝光及跨域發展機會。今年在文化內容策進院支持下，將第五屆獲獎作品帶進高雄國際動漫節，現場販售第五屆入圍、獲獎作品，以及歷屆獲獎作品，展期間書籍全面85折。
買書還有滿額贈，單筆消費滿299元可獲得「壓克力登山鉤」1份，共有10款；滿499元則改贈「壓克力萬年曆」1份，同樣共有10款，兩個門檻依最高金額擇一贈送、不累贈。若單筆消費達599元，還可以再加碼獲得「聯名御守造型悠遊卡盲包」1份，共有4款，所有贈品皆隨機贈送、數量有限。
不買東西也能免費拿！完成任務送便條紙、徽章
想拿限定周邊也不一定得消費。民眾持高雄國際動漫節場刊前往「原創 IP 風雲榜」攤位，完成現場原創翻牌小遊戲，並追蹤原創 IP 風雲榜 Facebook、Instagram，讓工作人員在場刊活動頁蓋章，再出示當日入場門票，就能免費兌換第五屆獲獎作品「便條紙本」、「圖樣徽章」各1份，每人限換1次。
「漫寶 Manbo」也將現身高雄動漫節。民眾追蹤指定社群帳號並出示當日門票，就能免費參加抽抽樂，每追蹤1個社群可獲得1次抽獎機會，每人最多4次。攤位也會販售「漫寶大頭零錢包」，售價299元，以及「漫寶時光中性筆」120元，想收集台灣原創作品、限定周邊的動漫迷可以趁展期一次逛完。
🟡 2026高雄國際動漫節資訊
📌日期：2026年10月9日（五）至10月12日（一）
📌時間：每日10:00至18:00
📌地點：高雄巨蛋（高雄市左營區博愛二路757號）
📌預售票：100元（10/8前）
📌展期票：120元（10/9～10/12）
📌交通：高雄捷運紅線R14巨蛋站5號出口
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「原創 IP 風雲榜」每年選出臺灣原創漫畫、小說年度推薦作品，希望增加本土作品曝光及跨域發展機會。今年在文化內容策進院支持下，將第五屆獲獎作品帶進高雄國際動漫節，現場販售第五屆入圍、獲獎作品，以及歷屆獲獎作品，展期間書籍全面85折。
買書還有滿額贈，單筆消費滿299元可獲得「壓克力登山鉤」1份，共有10款；滿499元則改贈「壓克力萬年曆」1份，同樣共有10款，兩個門檻依最高金額擇一贈送、不累贈。若單筆消費達599元，還可以再加碼獲得「聯名御守造型悠遊卡盲包」1份，共有4款，所有贈品皆隨機贈送、數量有限。
想拿限定周邊也不一定得消費。民眾持高雄國際動漫節場刊前往「原創 IP 風雲榜」攤位，完成現場原創翻牌小遊戲，並追蹤原創 IP 風雲榜 Facebook、Instagram，讓工作人員在場刊活動頁蓋章，再出示當日入場門票，就能免費兌換第五屆獲獎作品「便條紙本」、「圖樣徽章」各1份，每人限換1次。
📌日期：2026年10月9日（五）至10月12日（一）
📌時間：每日10:00至18:00
📌地點：高雄巨蛋（高雄市左營區博愛二路757號）
📌預售票：100元（10/8前）
📌展期票：120元（10/9～10/12）
📌交通：高雄捷運紅線R14巨蛋站5號出口