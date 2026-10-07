許多人在減重或養生時，常會以玉米、南瓜替代白飯，但「玉米筍是蔬菜嗎？」以及哪些才是真蔬菜，常讓人搞不清楚。營養師指出，玉米筍雖然是玉米幼年期的腋芽（幼嫩果穗），但在營養分類上屬於高纖、低卡的「真蔬菜」；反觀看似蔬菜的黃玉米、南瓜與芋頭，其實是碳水化合物極高的「偽蔬菜」，若配飯吃恐等於多吃下白飯。
🟡玉米筍竟是真蔬菜！與黃玉米營養熱量大不同
許多人好奇玉米筍長大後是否就是玉米？農糧署表示，玉米筍就是玉米「小時候」的樣子。因為外型像迷你版竹筍，因此得名。營養師楊哲雄也曾說明，玉米筍確實是玉米在吐絲期採收的腋芽，雖然系出同門，營養價值卻是大不相同：
玉米筍（真蔬菜）：水分與膳食纖維比例高，6～7 根熱量僅約 30 大卡，且富含維生素 C、鐵與鉀，低碳水、低熱量的特性是消水腫與控糖減重的好幫手。但因普林含量較高，痛風患者需適量食用。
成熟玉米（全穀雜糧類）：玉米粒含有大量碳水化合物，一根玉米熱量約等於半碗白飯。雖然富含葉黃素與維生素 E，但飲食分類上屬於「主食」而非蔬菜。
🟡南瓜芋頭全上榜！營養師點名7大偽蔬菜地雷
營養師「杯蓋」特別提醒，自助餐或家常菜中常出現的許多食材，名為蔬菜或豆類，本質上都是高澱粉的主食。常見的 7 大「偽蔬菜」包括：
1. 玉米：與白飯、麵條同屬全穀雜糧。
2. 南瓜：碳水化合物含量高，吃一份約等於四分之一碗白飯。
3. 芋頭：澱粉密度極高，常被誤當成一般配菜。
4. 山藥：不論磨泥或煮湯，本質皆為主食。
5. 蓮藕：燉湯常見食材，吃一節就會抵掉不少飯量。
6. 皇帝豆與豌豆仁：外型像蔬菜，但營養成分偏向澱粉主食。
7. 菱角：秋季熱門零食，碳水化合物含量並不低。
營養師強調，這些「偽蔬菜」本身都含有豐富微量元素與營養，並非不能吃，而是吃的時候務必將其視為「主食」，並扣除當餐部分白飯或麵量，才能避免悄悄多吃下一頓飯的熱量。
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許多人好奇玉米筍長大後是否就是玉米？農糧署表示，玉米筍就是玉米「小時候」的樣子。因為外型像迷你版竹筍，因此得名。營養師楊哲雄也曾說明，玉米筍確實是玉米在吐絲期採收的腋芽，雖然系出同門，營養價值卻是大不相同：
玉米筍（真蔬菜）：水分與膳食纖維比例高，6～7 根熱量僅約 30 大卡，且富含維生素 C、鐵與鉀，低碳水、低熱量的特性是消水腫與控糖減重的好幫手。但因普林含量較高，痛風患者需適量食用。
成熟玉米（全穀雜糧類）：玉米粒含有大量碳水化合物，一根玉米熱量約等於半碗白飯。雖然富含葉黃素與維生素 E，但飲食分類上屬於「主食」而非蔬菜。
營養師「杯蓋」特別提醒，自助餐或家常菜中常出現的許多食材，名為蔬菜或豆類，本質上都是高澱粉的主食。常見的 7 大「偽蔬菜」包括：
1. 玉米：與白飯、麵條同屬全穀雜糧。
2. 南瓜：碳水化合物含量高，吃一份約等於四分之一碗白飯。
3. 芋頭：澱粉密度極高，常被誤當成一般配菜。
4. 山藥：不論磨泥或煮湯，本質皆為主食。
5. 蓮藕：燉湯常見食材，吃一節就會抵掉不少飯量。
6. 皇帝豆與豌豆仁：外型像蔬菜，但營養成分偏向澱粉主食。
7. 菱角：秋季熱門零食，碳水化合物含量並不低。
營養師強調，這些「偽蔬菜」本身都含有豐富微量元素與營養，並非不能吃，而是吃的時候務必將其視為「主食」，並扣除當餐部分白飯或麵量，才能避免悄悄多吃下一頓飯的熱量。